집 정리 하다 발견한 금붙이를 바로 판 까닭

"뒤늦게 온 사람에게 개평으로 남겨두지요. 욕심 부리다가 큰 코 다칩니다. 그냥 우리 가족들 모여서 외식 한 번 거하게 먹고 남은 돈은 올 여름 휴가 비용에 보탭니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 한달 후 운영중인 홈(www.daankal.com)에도 실립니다.

집을 정리하다가 나온 돌반지가 무려 5돈이다. 2023년이 꼬무룩 저물어 가던 때 어머니를 떠나보내고 힘들었다. 2024년 내내 마음이 허했다. 유품을 정리하다 발견한 돌반지 5돈. 어머니 당신께서도 기억하지 못하셨던 이 금붙이는 족히 20년은 넘은 듯 하다. 아이들이 지금 서른을 바라보고 있는 나이니까 말이다. 나 또한 언제부터 이 금덩이가 장롱에 있었는지 기억나지가 않는다.지난 2일, 금은방에 가서 파니 내 손에 386만 원이 쥐어졌다. 세월이 흘러도 변하지 않는다는 금덩이지만 나에겐 필요없는 물건이다. 금과 은 같은 실물자산은 생산활동에 쓰여야 한다는 게 나의 소신이다. 집에 쟁여놓고 있으면 경제가 돌아가지 않는다. 최근 몇 년 사이에 금값이 크게 올랐다고는 하지만 1980년부터 따지면 그냥 본전 치기 수준이다.1944년 브레튼우즈 체제에서 금 1온스는 35달러로 고정이었다. 1980년에는 온스당 850달러까지 올랐으나 이후 별다른 변동이 없다가 요 몇 년새 크게 상승했다. 1980년 고점부터 따져서 현재 가치로 환산하면 대략 3200달러 정도다. 경제 활동의 자연스런 맥박, 정상 인플레이션 2%를 대입하면 이제 비로소 물가 상승분을 따라잡은 셈이다.2025년은 오른팔 오십견, 왼팔 테니스 엘보 치료를 하며 보냈다. 윤석열 탄핵 집회에 나갔을 때를 빼면 두문불출하며 한 해를 보냈다. 2026년에 들어와 기세 좋게 오르던 금값이 2월 1일에 크게 빠졌다는 뉴스가 메인에 떴다. 살펴보니 <파이낸셜 타임즈>에 금값 하락의 기사가 났다. 1월 29일 1온스당 5600달러에 이르렀던 가격이 지난 2일에 4600달러 언저리로 마감했다는 소식이다. 고점 대비 약 20%가 증발한 셈이다.갖고 있어봤자 쓸 데도 없고 먹을 수도 없는 금이다. 이번에 팔아보자 마음 먹은 이유다. 부동산 대출금 갚느라 경제가 돌아가지 않는 지금이다. 코로나로 풀린 막대한 자금이 여기저기 흘러들어가 필요 이상의 자산 인플레를 만든 지금이다. 비정상의 정상화를 기대하며 금붙이를 팔았다. 금값이 더 올라가면 어떨 거 같냐고 묻는다면 이렇게 대답하련다.엄니, 나의 어머니. 막내 아들에게 몸 보신하라고 남겨주신 금반지 고맙게 잘 쓰겠습니다. 좋은 곳에서 편히 지내세요.