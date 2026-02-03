세 번째 단식 홈플러스 노동자 "임금체불 발생, 김영훈·정청래 약속 어디갔나"

큰사진보기 ▲민주노총 서비스연맹 마트산업노동조합(마트노조)의 안수용 홈플러스 지부장과 강우철 위원장 등 노조 관계자들이 3일 오전 11시 서울 종로구 청와대 앞에서 '홈플러스 사태 해결방안 마련 촉구, 무기한 공동 단식농성 돌입' 기자회견을 열었다. ⓒ 전선정 관련사진보기

AD

11개월 전 회사의 회생절차 신청 후 세 번째 단식에 돌입한 홈플러스 노동자가 "임금체불까지 발생했다"고 지적하며 정부의 적극적인 개입을 요구했다.민주노총 서비스연맹 마트산업노동조합(마트노조)의 안수용 홈플러스지부장과 강우철 위원장 등 노조 관계자들은 3일 오전 11시 서울 종로구 청와대 앞에서 '홈플러스 사태 해결방안 마련 촉구, 무기한 공동 단식농성 돌입' 기자회견을 열었다.안 지부장의 단식은 지난해 3월 홈플러스가 서울회생법원에 기업회생절차를 신청한 후 이번이 세 번째다. 그는 지난해 5월과 11~12월 MBK(홈플러스 대주주 사모펀드 운용사)의 책임 강조와 정부의 대책 마련을 촉구하며 단식한 바 있다.홈플러스와 MBK는 최근까지 17개 점포의 폐점 절차를 진행한 데 이어 향후 6년간 41개 점포를 정리한다는 내용의 회생계획안을 지난해 12월 29일 법원에 제출했다. 안 지부장과 강 위원장은 이를 두고 "현재 MBK가 법원에 제출한 회생계획안은 사실상 홈플러스를 청산하겠다는 것"이라며 "이대로 MBK 주도의 회생안이 처리되기 전에, 정부가 개입해 새로운 인수자를 찾아주는 등 홈플러스를 정상화해달라"라고 강조했다.안 지부장은 이날 기자회견에서 "김영훈 고용노동부 장관은 지난해 9월 '선량한 인수자를 찾겠다'고 약속했고, 정청래 더불어민주당 대표와 전성환 대통령실 경청통합수석은 지난해 12월 단식 중 쓰러진 저를 찾아와 '반드시 살리겠다. 끝까지 함께하겠다'고 약속했다"며 "그런데 그 약속들은 지금 어디에 있나"라고 목소리를 높였다.이어 "지금 홈플러스 현장의 현실은 처절하다"면서 "(노동자들은) 임금이 지급되지 않아 하루에도 몇 차례 카드사 독촉 전화를 받고 있고, 막 대학에 입학한 자녀의 등록금을 내지 못할까 밤마다 계산기를 두드리며 하루하루를 버티고 있다"라고 말했다. 그러면서 "이대로 간다면 홈플러스는 파산의 벼랑 끝으로 내몰릴 것이고, 10만 명 노동자와 그 가족들은 삶의 기반을 송두리째 잃게 될 것"이라며 "이 고통을 더 이상 개인의 인내와 희생으로 떠넘겨서는 안 된다"라고 덧붙였다.더해 "1년 사이 세 차례 단식을 결심하기 쉽지 않았다"며 "이번 단식은 더 이상 호소가 아닌 정부와 정치권, 그리고 MBK를 향한 최후의 경고다"라고 말했다.강 위원장은 "그동안 MBK를 처벌하고, 홈플러스 정상화를 위해 정부가 나서야 한다고 절박하게 외쳤다"라며 "투기자본의 먹튀에 맞서, 기업을 살리고 일터를 지키기 위해 노동자가 또다시 단식을 선택해야 하는 지금의 이 상황이 너무 참담하다"라고 말했다. 그는 "MBK의 먹튀에 대해선 단호히 맞서겠지만, 홈플러스 정상화를 위해서는 모든 것을 열어놓고 협의할 것"이라며 "MBK 손에 맡길 것이 아니라, 정부의 개입과 행동만이 지금의 사태를 해결할 수 있다"라고 덧붙였다.기자회견에 함께한 김광창 서비스연맹 위원장은 "지난달 16일, 이재명 대통령은 홈플러스 사태 해결을 위해 초당적 협력이 필요하다고 했는데, 지금까지 무엇을 하고 있나"라며 "홈플러스 노동자가 지키려고 하는 건 단순히 개인의 일자리가 아니라, 10만 노동자의 현재와 미래의 생존권이다. 홈플러스가 사라지면 해당 지역의 경제가 무너지고, 지역 소멸이 앞당겨질지도 모른다"라고 강조했다.