사회부산경남 26.02.03 11:47

[함양] 입춘 앞, 봄 머금은 복수초

절기상 입춘(立春, 2월 4일)을 하루 앞둔 3일이지만 눈이 내리고 얼음이 꽁꽁 언 최강하파가 계속되는 속에, 경남 함양군 병곡면 대봉산에서 복수초가 눈을 비집고 노란 꽃망울을 터뜨려 봄소식을 전하고 있다.

복수초의 꽃말은 '영원한 행복'이다.

함양군 병곡면 대봉산의 복수초 ⓒ 함양군청 김용만