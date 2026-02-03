"대전중구를 사람이 머무는 효문화 중심도시로 만들겠다"

큰사진보기 ▲더불어민주당 육상래 대전 중구의원이 3일 오전 대전시의회 1층 로비에서 기자회견을 열고 중구청장 출마를 선언했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

"사람이 머무는 효문화 중심도시 중구를 만들겠습니다."

더불어민주당 육상래 대전 중구의원이 3일 오전 중구청장 선거 출마를 공식 선언하며, 정체와 쇠퇴를 겪고 있는 대전 중구를 사람 중심의 원도심으로 재도약시키겠다는 구상을 내놓았다.육 의원은 이날 오전 대전시의회 1층 로비에서 기자회견을 열고 "40~50여 년을 중구에서 살며 골목과 시장, 구민들의 삶을 가장 가까이에서 지켜본 사람으로서 이제는 말이 아니라 책임으로 중구를 바꾸고자 한다"며 출마의 이유를 밝혔다.육 의원은 "지금의 중구는 대전의 역사이자 뿌리이지만, 동시에 오랜 시간 정체와 쇠퇴라는 아픔을 겪어왔다"며 "원도심은 활력을 잃어가고 청년은 떠나며, 어르신들은 '중구가 예전 같지 않다'는 말을 반복하고 있다"고 현 상황을 진단했다.그러면서도 "중구는 아직 충분히 가능성이 있으며, 사람이 다시 머물기 시작하면 반드시 살아날 수 있는 도시"라며 "이 현실을 그대로 받아들이지 않겠다"고 강조했다.육 의원은 중구의 새로운 비전으로 '사람이 머무는 효문화 중심도시 중구'를 제시하며, 효(孝)를 단순한 전통 가치가 아닌 사람을 존중하는 행정과 세대가 공존하는 도시 철학으로 설명했다.그는 "효는 어르신이 존중받고, 청년이 머무르며, 아이들에게 미래가 보이는 공동체를 만드는 핵심 가치"라며 "중구를 어르신에게는 편안하고, 청년에게는 기회가 있으며, 아이들에게는 희망이 있는 도시로 만들겠다"고 밝혔다.이를 위해 육 의원은 세 가지 핵심 과제를 제시했다. 먼저 그는 "사람이 모이고 머무는 원도심 경제 구조를 만들겠다"며 "성심당을 찾는 수많은 발길이 일회성 방문으로 끝나지 않도록 한화이글스 야구장, 은행동, 대흥동, 선화동, 서대전4가와 서대전역을 하나의 생활·문화·관광 동선으로 연결하겠다"고 말했다.이어 "원도심이 다시 '사는 곳'이자 '찾고 싶은 곳'이 되도록 소상공인과 자영업자가 살아나는 경제 구조를 만들겠다"고 덧붙였다.그가 밝힌 두 번째 핵심 과제는 효문화와 복지가 결합된 사람 중심 행정이다. 육 의원은 "어르신 돌봄과 건강, 이동권을 강화하고 1인 가구와 장애인, 돌봄 공백 가구까지 행정이 먼저 찾아가는 중구를 만들겠다"며 "복지는 시혜가 아니라 권리가 되어야 한다"고 밝혔다.마지막으로 그는 "청년과 미래 세대가 떠나지 않는 중구를 만들겠다"며 "청년 주거와 일자리, 창업 공간을 원도심에 적극 유치하고 문화·예술·콘텐츠가 살아 숨 쉬는 도시 환경을 조성하겠다"고 말했다.육 의원은 출마 선언을 마무리하며 행정에 대한 자신의 태도를 분명히 했다. 그는 "중구에 필요한 것은 거창한 구호가 아니라 현장을 아는 사람, 삶을 이해하는 행정"이라며 "말로만 구민을 섬기지 않고 예산의 방향과 행정의 우선순위를 바꾸겠다"고 밝혔다.아울러 "구청장은 높은 자리가 아니라 가장 낮은 곳에서 일하는 자리라는 사실을 잊지 않겠다"며 "권력이 아닌 책임의 자리에 서겠다"고 강조했다.육 의원은 "중구를 다시 뛰게 할 사람, 사람이 흐르는 중구를 만들 사람, 세대가 함께 웃는 중구를 만들 사람으로 구민들과 함께 서고 싶다"며 "사람이 머무는 효문화 중심도시 중구를 반드시 만들어내겠다"고 덧붙였다.한편, 육 의원은 6·7·8대 중구의원을 지냈으며, 9대 의회에서는 전반기 부의장을 역임했다.