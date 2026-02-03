정근식, 진보교육감 단일화 미등록...추진위 "기존 계획대로"

정근식 서울시교육감이 오는 4일 마감하는 2026서울민주진보교육감단일화추진위(아래 추진위)의 후보자 등록에 일단 불참하기로 한 것에 대해 추진위는 "기존 계획대로, 등록을 마친 후보와 추진위가 논의해 단일화 방법과 일정 등을 결정하게 될 것"이라고 밝혔다. 후보자 추가 등록과 관련해서는 "이미 등록한 후보자 가운데 단 한 명이라도 반대하면 추가 등록을 받기는 어려울 것"이라고 내다봤다.
추진위 "이미 등록한 후보자 중 한 명이라도 반대하면 추가 등록 어려워"
3일 추진위 주요 관계자는 <오마이뉴스>에 "정 교육감이 오는 4일 마감 시한까지 추진위에 후보를 등록하지 않아도 추진위는 기존 계획과 일정대로 갈 수밖에 없다"라면서 "이미 등록한 후보자들과 추진위가 논의해서 후보 단일화 방법과 일정을 결정할 것이다. 이 과정에서 추가 후보 등록을 받아 줄 지 여부에 대해서는 후보자 단 한 명이라도 반대하면 추가 등록을 받기는 어려울 것이라 본다"라고 밝혔다.
이렇게 되면 정 교육감이 교육감 선거 출마를 공식화한 뒤 추진위에 나중에 등록하려고 해도 등록조차 못 하는 사태가 발생할 수도 있다.
추진위는 오는 5일 예정했던 후보 등록 결과 기자회견을 취소했다. 대신, 오는 4일 오후 6시 후보 등록 마감 뒤, 등록 결과 보도자료를 내기로 했다.
앞서, <오마이뉴스>는 지난 2일 자 기사 <[단독] 정근식 서울교육감 "진보교육감 단일화기구 후보 등록, 지금은 안 해">
(https://omn.kr/2gwt7)에서 "정근식 교육감이 오는 6월 치르는 서울시교육감 선거에 대비해 민주진보교육감 단일화를 위해 구성된 추진위의 후보자 등록을 앞두고, '지금 등록하지는 않을 것'이라고 <오마이뉴스>에 밝혔다"라면서 "정 교육감은 '단일화 기구에 지금 후보자로 등록하면 앞으로 교육감으로서 하는 내 활동이 모두 교육감 선거를 염두에 둔 행동이라고 오해를 살 수밖에 없다'라고 말했다"라고 보도한 바 있다.
이 보도 뒤 민주진보 성향의 서울교육감 출마 예상자들이 지난 2일, 일제히 정 교육감을 비판하고 나섰다.
강신만 예비후보(전 서울시교육청 혁신미래교육추진위원장)는 보도자료에서 "정근식 교육감이 추진위 공식 일정에 참여하지 않겠다고 밝힌 것은 현직이라는 지위를 방패 삼아 단일화 구도를 왜곡하고 공정한 경쟁을 회피하겠다는 정치적 선택으로 해석될 수밖에 없다"라면서 "서울교육의 현주소에 대해 냉정한 평가와 성찰이 요구되는 시점에서, 공개적 검증 과정을 최대한 피하려는 태도를 보인 것은 현직 교육감으로서 무책임하다"라고 지적했다.
강민정 예비후보(전 국회의원)도 "정근식 교육감의 단일화 불참은 우리 진보 진영이 쌓아온 민주적 절차의 전통을 뿌리째 흔드는 위험한 행보"라면서 "자신의 출판기념회 등 사실상의 선거 운동은 강행하면서, 정작 시민들이 요구하는 공식적인 단일화 틀은 거부하는 행태는 전형적인 '내로남불'"이라고 비판했다.
한만중 예비후보(전 서울시교육청 정책기획관)도 "지난 선거 당시, 수많은 진보 교육 주체들이 자신의 소신과 정치를 유보하며 '정근식'으로 단일화했던 것은 정 교육감 개인의 권력을 위해서가 아니었다"라면서 "그런데 이제 와서 단일화 논의를 회피하는 것은 본인을 당선시켜 준 민주진보 진영 전체에 대한 명백한 배신이다. 인간적 신의조차 저버린 처사"라고 발끈했다.
정근식 교육감 쪽 "조희연 전 교육감 때도 추진위 후보 등록 4월 20일로 미뤘는데..."
이에 대해 정 교육감 측근들은 "2018년 조희연 전 교육감이 참여한 민주진보교육감 추진위 단일화 과정도 당시 3월 14일 후보자 등록 마감이었다가 4월 20일로 미뤄졌다"라면서 "현직 교육감으로서는 그 직을 유지하며 (추진위의) 경선에 참여하는 과정에 법적 문제는 없는지 선관위에 확인받는 등 법적 위험도 없애야 하지 않겠느냐"라고 밝혔다. 그러면서 "추진위에 들어가지 않겠다는 것이 아니라 조희연 교육감 사례처럼 등록 마감 일정을 미뤄달라는 것"이라고도 했다.