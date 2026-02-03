전재수 지역위원장 사퇴, 부산시장 출마 시점은?

6.3 지방선거에서 여당의 부산시장 유력 후보로 평가받는 전재수(부산 북구갑) 국회의원이 지역위원장 자리를 내려놨다. 사실상 출마 초읽기에 들어간 셈인데 이를 공식화하는 시점은 설 이후가 될 것으로 보인다. 이보다 앞서 당내에서 예비후보 등록 절차를 마친 이재성 전 더불어민주당 부산시당 위원장은 "경쟁을 환영한다"라는 입장을 밝혔다.
전 의원은 3일 <오마이뉴스>와 한 전화통화에서 "하루 전 일단 당규에 따라 사퇴서를 제출했고, 출마 여부는 설 명절이 지나 봐야 할 것 같다"라고 말했다. 민주당의 당규는 지역위원장이 지방선거 등에 입후보하려면 선거일 120일 전까지 사퇴하도록 규정하고 있다. 2일은 제출 시한 마지막 날이었다.
전 의원이 바로 출사표를 던진 건 아니지만, 시점상 지역위원장 사퇴는 출마 결심 굳히기로 풀이된다. 통일교 금품수수 의혹 제기에 "불법은 없다"라고 맞대응 해온 그는 한 달여 잠행을 거쳐 지난 15일부터 다시 활동을 재개했다. 국민의힘 장동혁 대표 '쌍특검 단식'을 비판하는가 하면, 부산 곳곳에 '해양수산부 부산시대' 성과를 강조했다. 이는 전 해수부 장관으로 이를 계속 이어가겠다는 의미로 받아들여졌다.
전 의원이 부산시장 선거에 출마하게 되면 당내의 부산시장 후보 선출은 2파전이 될 가능성이 크다. 전 의원 보다 앞서 이재성 전 시당위원장이 선거관리위원회 예비후보 등록 첫날 등록 서류를 접수했기 때문이다. 부산시의회를 찾아 기자회견을 열기도 한 이 위원장은 전 의원 지역위원장 사퇴 소식을 반겼다. 그는 "원칙과 품격을 지키는 경선을 약속한다"라고 말했다.
한편, 여당의 부산시장 후보들이 본격적으로 몸풀기를 시작하면서 당내 기초단체장 출마자들 역시 발 빠르게 움직이고 있다. 서태경 민주당 사상지역위원장이 지난달 15일 사상구청장에 도전장을 내밀었고, 이재용 금정지역위원장 직무대행은 2일 금정구청장 선거 출마를 공식 선언했다.
각각 사하구청장·부산진구청장·강서구청장 출마를 준비하는 전원석 민주당 부산시의원과 이상호 당 정책위 부의장, 정진우 메가시티포럼 운영위원장은 이재명 정부의 행정통합 속도전을 반대한 박형준 부산시장의 사퇴를 촉구하는 합동 기자회견을 열었다.
[관련기사]
전재수 본격 몸풀기에 국민의힘 견제 시동
https://omn.kr/2gwzy
전재수 부산 곳곳에 '해수부 부산시대' 펼침막
https://omn.kr/2gtn5