'국포자' 많다는 소식에 쌍둥이 손자들과 한 놀이

요즘 황혼 육아가 대세다. 65세인 나도 쌍둥이 손자 주말 육아를 7년째 하고 있다. 5개월부터 주말 육아 하였는데 벌써 초등학교 1학년을 수료하였다. 주말에 오는 쌍둥이 손자와의 달콤쌉쌀한 육아 이야기로 저출산 시대에 아이가 주는 행복을 함께 나누고 싶다.

"사부인, 방학이라 힘드시지요?"

"다른 것은 괜찮은데 아이들이 뛰어서 아랫집에 죄송하네요."

"할아버지, 오늘 태권도에서 땀을 많이 흘려서 목욕할래요."

"지우도 할 거야?"

"네, 목욕하고 싶어요."

"지우 연우, 능내 공원에 갈까?"

"가고 싶어요."

"가기 전에 네프론에 페트병 넣어주고, 도서관에 먼저 들러야 해."

"할머니, 페트병을 왜 네프론에 넣어요?"

"지구를 살리려고 그러는 거야."

"도서관에서 오늘은 책 몇 권 읽어야 해요?"

"지우, 연우가 읽고 싶은 만큼 읽으면 돼."

큰사진보기 ▲네프론에 투명 페트병 넣는 손자쌍둥이 손자가 교대로 투명 페트병을 넣으며 환경 보호를 경험하였다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲끝말 이어가기 놀이하는 쌍둥이 손자포스트잇에 낱말을 써서 놀이처럼 끝말 이어가기를 하였다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲손자들과 하는 끝말 이어가기포스트잇을 활용하여 놀이처럼 하는 즐거운 시간이었다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

