주식 얘기 넘쳐나는 유튜브에, 좀 다른 이야기를 해 봤습니다

기후·환경정의 독립미디어 새알미디어는 2023년 후쿠시마 핵오염수 해양 투기의 진실을 알리는 영상 제작을 시작으로, 기후·환경위기와 기후불평등, 핵발전과 난개발, 생태파괴의 현장에서 삶과 생명을 지키는 사람들의 이야기를 기록해 왔습니다. 지난 2년여 동안 280여 개의 콘텐츠를 제작하며 위기의 원인을 구체적으로 들여다 보고 현장의 목소리를 담는 기록을 이어왔습니다. 새알미디어가 부산인권플랫폼 파랑과 함께 〈기후·환경정의 독립미디어의 지속가능성을 위한 둥지기금 마련 캠페인〉을 진행하며 기후·환경정의 독립미디어의 의미와 지속될 수 있는 힘을 시민들과 함께 나누고자 소설가·연구자·활동가의 시선으로 네 차례에 걸쳐 싣습니다. 마지막 글은 새알미디어의 시작과 현재, 그리고 앞으로를 고민하며 독자 여러분께 전하는 새알미디어 공동대표의 글입니다.

"언주님, 평소에 미디어에 관심 많으시죠?"

큰사진보기 ▲새알미디어 첫 콘텐츠<후쿠시마 핵오염수의 진실>후쿠시마 핵오염수 해양투기와 관련한 쟁점들을 다룬 영상콘텐츠 시리즈 ⓒ 새알미디어 관련사진보기

큰사진보기 ▲새알미디어 공동대표 강언주, 남태제석탄발전소 비정규직 노동자의 삶과 투쟁을 다룬 다큐멘터리 인터뷰 진행하면서 ⓒ 새알미디어 관련사진보기

모든 것은 이 질문으로 시작되었습니다.2023년 초, 남태제 감독으로부터 메시지 한 통을 받았습니다. 메시지에는 '기후정의와 탈핵, 생태적 전환을 추구하는 래디컬한 미디어를 함께 만들어보고 싶다'는 제안이 담겨 있었습니다. 솔직히 처음에는 '왜 이런 제안을 나에게?'라는 생각이 먼저 들었습니다. 남태제 감독과는 영화 〈월성〉 공동체 상영회와 부산반핵영화제를 통해 몇 차례 인연이 닿았을 뿐, 깊이 있게 활동한 사이는 아니었습니다. 다만 탈핵이라는 공통의 문제의식 속에서 서로의 활동을 멀리서 응원하는 관계였달까요.질문에 대해 잠시 생각해 보았습니다. 뉴스를 보며 그냥 지나치지 못하고, 사실관계를 확인해 카드뉴스나 성명서로 정리해왔던 일들, 아이의 돌 영상부터 단체 활동 속에서 간단한 영상 콘텐츠를 만들어본 경험들, 몇 해 동안 부산반핵영화제 조직위활동을 이어온 것도 미디어의 힘과 그 영향력을 중요하게 느껴왔기 때문이었습니다. 말하기를 좋아하고 토론을 부담스러워하지 않는 성격까지 생각해보니 '왜 나에게?'라는 질문은 자연스럽게 '한번 해볼까?'라는 마음으로 옮겨갔습니다.당시 저는 활동가로서 다소 무기력해져 있던 시기이기도 했습니다. 저보다 훨씬 더 오랜 시간 활동가의 삶을 살아온 분들께는 조심스러운 고백이지만, 끊임없이 이어지는 현안에 대응하며 성명서를 쓰고 기자회견과 집회, 1인시위를 이어가는 일들은 모두 중요했지만 시민들의 관심으로 쉽게 이어지지 않고 변화는 더디기만 하다고 느껴졌습니다. 그 무렵 저는 '내가 하고 있는 활동이 이 운동에 정말로 도움이 되고 있는지'에 대해 자주 생각했던 것 같습니다. 그래서 새알미디어는 저에게 또 하나의 방식으로 운동을 이어가기 위한 새로운 도전이 되었습니다.저는 영화와 드라마를 좋아해 다양한 영상 콘텐츠를 보는 편이었고, 관심 분야와 활동과 관련한 뉴스도 제법 찾아보았습니다. 하지만 유튜브에 대해서는 잘 알지 못했고, 평소에 자주 이용하는 매체도 아니었습니다. 솔직히 말하면, 이 거대한 유튜브 생태계가 어떻게 작동하는지에 대해서는 거의 알지 못한 채 시작한 셈이었습니다.2024년 기상청 설문조사에 따르면 국민의 89.9%가 기후위기를 체감하고 있다고 하는데 유튜브에서 '기후위기'나 '기후정의'를 검색해보면 관련 콘텐츠는 많지 않았습니다. 재난의 장면은 넘쳐났지만, 왜 이런 위기가 발생했는지, 책임은 누구에게 있는지를 차분히 설명하는 영상은 드물었습니다. 문득 이런 궁금증이 들었습니다. 기후위기에 관심이 많다고 말하는 사람들은 유튜브에서 어떤 영상을 보고 있을까. 어떤 콘텐츠가 이 위기를 우리의 삶 한가운데로 데려올 수 있을까.제가 마주한 유튜브의 세계는 주식으로 돈을 버는 법이나 자극적인 정치 이야기, 이른바 '짤'이라 불리는 콘텐츠들로 가득해 보였습니다. 그 사이에서 기후위기와 생명, 전환의 이야기는 좀처럼 눈에 띄지 않았습니다.2023년 일본 정부가 후쿠시마 핵오염수 해양 투기를 발표하며 전 세계적인 논란이 일었을 때, 우리는 이 오염수가 왜 발생했는지, 그것이 왜 핵발전 문제와 연결되는지, 그리고 이것이 일본만의 문제가 아니라 우리 모두의 문제라는 점을 알리고 싶었습니다. 그렇게 새알미디어의 첫 콘텐츠는 〈후쿠시마 핵오염수의 진실〉이라는 이름으로 세상에 나왔습니다.새알미디어의 콘텐츠 제작 구조는 비교적 단순합니다. 두 명의 공동대표가 기획과 촬영, 편집과 기록, 운영까지 대부분의 과정을 함께 맡고 있기 때문입니다. 하나의 콘텐츠를 만들기 위해 먼저 회의를 열고, 지금 우리가 다뤄야 할 주제는 무엇인지, 왜 이 이야기를 지금 해야 하는지, 어떤 메시지를 전하고 싶은지를 함께 고민합니다. 외부에서 주제를 제안받는 경우에도 같은 방식으로 논의하며 기획을 다듬습니다.기획이 정리되면 출연자와 장소를 섭외해 촬영에 들어갑니다. 스튜디오가 따로 없는 새알미디어에게는 모든 공간이 촬영장이 됩니다. 개똥이네 마을책방, 하우스컨설팅 사무실, 탈성장과대안연구소, 독립서점 책방 감, 에너지기후정책연구소 등 고마운 분들의 공간이 우리의 스튜디오가 되어주었습니다. 전국 곳곳 생명이 파괴되는 현장, 그러나 동시에 생명의 편에 선 이들이 생태적이고 정의로운 전환을 위해 싸우고 있는 현장 역시 중요한 촬영지였습니다.제주 강정, 부산 가덕도, 경주 월성, 거제 노자산, 홍천 풍천리, 금강 세종보, 전북 새만금, 태안, 하동, 광화문 광장, 그리고 대만과 브라질 벨렝까지...지난 2년간 새알미디어가 카메라를 들고 찾아간 자리들입니다. 촬영 이후에는 피드백과 자막 작업을 거쳐 제목과 썸네일을 정하고, 유튜브와 인스타그램, 홈페이지에 게시합니다. 그 다음부터는 이 영상을 시청해 주시는 분들의 시간이 됩니다.이런 과정을 통해 새알미디어는 지금까지 300편에 가까운 콘텐츠를 제작해 시민들과 나누었습니다. 난개발 현장을 기록하고 현장에서 싸우는 주민과 활동가들의 목소리를 전하는 〈생명의 편에 선 당신에게〉, 기후위기 시대 노동의 현실과 전환을 다룬 〈정의로운 전환〉, 탈핵·기후·환경 이슈를 분석하는 〈새알톡〉, 환경 책 저자들과의 대화 〈에코부커스〉, 그리고 태안화력발전소에서 발생한 중대재해와 브라질 COP30 현장, 석탄발전소 비정규직 노동자들의 삶을 기록하는 다큐멘터리까지. 이 모든 기록은 현장에서 시작되었습니다.미디어가 넘쳐나는 시대, 콘텐츠가 빠르게 소비되고 잊히는 세상에서 새알미디어는 과연 살아남을 수 있을까요. 콘텐츠를 만들면 누군가는 그것을 봐주어야 하고, 많이 공유되어야 사회적 문제로 확장되어 영향력을 가질 수 있을 텐데, 그 가능성에 대한 고민은 계속됩니다.2024년 겨울, 계엄 시국 속에서 배달노동자들이 '안전과 민주주의를 배달하겠다'며 부산에서 출발해 서울까지 행진했던 적이 있습니다. 선두 차량에서 몸을 반쯤 내밀고 작은 휴대전화로 촬영을 했는데, 뒤에서 라이더유니온 동지들이 조마조마했다고 말하더군요. 지켜보는 이들에게는 아찔한 순간이었나 봅니다. 기후·환경 이슈를 다루는 미디어가 왜 배달노동자 콘텐츠를 만들었냐고요? 기후위기 시대 가장 취약한 노동 현장 중 하나가 바로 플랫폼 노동이고, 그들이 안전하게 일할 수 있는 조건과 권리를 정부와 기업이 외면해 왔기 때문입니다.그렇게 만들어진 〈신속탄핵 안전배달: 라이더유니온, 부산–서울 5일간의 행진〉 영상은 새알미디어가 제작한 콘텐츠 가운데 가장 많은 조회수를 기록했습니다. 물물론 더 많은 조회수를 기록한 짧은 영상들도 있습니다. 조회수에 매이지 않으려 애쓰면서도 이 기록이 필요한 이들에게는 꼭 가닿기를, 더 많은 사람들이 보고, 공감하며 변화의 계기가 되기를 바라는 마음은 늘 가득합니다. 우리의 작업이 사회운동으로서 조금이나마 보탬이 되기를 바라면서 말입니다.우리가 현장에서 만난 분들은 하나같이 "우리의 싸움을 기록해 주고, 우리의 이야기를 세상에 알려줘서 고맙다"고 말합니다. 새알미디어는 이들의 편에 있기 때문에 중립적인 미디어가 될 수 없습니다. 생명보다 이윤을 우선하는 체제와, 이 위기를 외면하거나 축소하는 언론을 비판하고, 위기라 말하면서도 생명과 안전, 정의와 권리보다 개발과 성장, 자본의 편에 서 있는 정부의 태도에 질문을 던집니다.그래서 우리는 계속 기록하고 싶습니다. 기후불평등과 정의로운 전환, 잘못된 에너지 정책의 문제를 드러내고 현장에서 싸우는 이들을 기록하는 것과 함께 생태적 전환과 대안이 실험되고 있는 현장들 역시 함께 담아내고 싶습니다. 당장의 성과로 환산되지 않더라도 진실되게 문제를 알리고 현장의 목소리를 기록하는 것, 전환과 대안을 만들어가는 미디어가 되는 것, 그것이 새알미디어의 역할이자 목표입니다.이러한 작업을 계속 이어가기 위해서는 새알미디어가 지금보다 조금 더 단단한 단체로, 그리고 더 많은 사람들에게 닿을 수 있는 독립미디어로 나아가야 합니다. 가능하다면 새알미디어와 함께 할 더 많은 동료들과 만나 더 멀리까지 닿고 싶습니다. 아직 영상으로 기록해야 할 현장도, 전하고 싶은 이야기도 너무나 많습니다. 새알미디어가 잘 살아남아 세상을 바꾸는 미디어가 될 수 있도록 함께해 주시기를 부탁드립니다.