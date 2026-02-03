천안시 '조병옥 과오 표지판'만 철거 통보... 시민사회 "받아들일 수 없다"

큰사진보기 ▲지난해 충남 천안시 조병옥 생가에 설치된 과오 표지판 ⓒ 이재환 - 민족문제연구소 충남지역위원회 제공 관련사진보기

천안시가 조병옥 생가에 설치한 '과오 표지판'을 철거하겠다며 잇따라 계고장을 보내자, 지역 시민지역 사회가 "받아들일 수 없다"며 반발하고 나섰다. 일각에서는 지방선거에서 새로운 천안 시장이 선출될 경우, 새 시장과의 '담판'으로 과오 표지판 철거를 막겠다는 입장도 나왔다.앞서 지난해 11월 9일 제주4.3 범국민위원회와 민족문제연구소 충남지역위원회는 천안시 병천면에 있는 조병옥 생가 앞에 그의 과오를 담은 표지판을 세웠다. 조병옥은 이승만 정권 시절 경찰 경무국장을 지낸 인물로 제주4.3에도 깊이 관여한 것으로 알려져 있다.하지만 천안시가 최근 잇따라 '과오 표지판' 자진 철거를 요구하면서 논란이 일고 있다. 천안시 사적관리소는 최근 공문을 통해 '해당 안내판을 2026년 4월 30일까지 자진 철거하길 바란다'라고 통보했다. 천안 시민사회 단체에 따르면 이번이 세 번째 '철거 통보'이다.지난해 박상돈 전 천안시장이 공직선거법 위반으로 시장직을 상실한 이후, 현재 천안시장은 권한대행 체제로 운영되고 있다. 시민들은 조병옥 과오 표지판 존치 문제와 관련해 지방선거 이후, 새로 취임한 시장과 논의할 필요가 있다는 입장이다.실제로 제주특별자치도의 경우, 지난해 12월 15일 도와 시민사회가 공동으로 제주4.3 당시 강경진압을 주도한 박진경의 묘소 옆에 과오 표지판을 세운 사례가 있다.관련해 최기섭 민족문제연구소 충남지역위원회 위원장은 3일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "6.3 지방선거 이후, 새로운 시장이 선출되면 새로운 시장과 협의를 통해 풀어야 할 문제로 판단하고 있다. 만약 시가 (지방선거 전에) 표지판을 강제 철거할 경우 강력하게 대응할 것"이라며 "(시청과의 갈등이 아닌) 왜곡된 역사를 바로잡는 것이 문제의 본질이다"라고 덧붙였다.백경진 제주4.3범국민위원회 이사장도 이날 통화에서 "시민들을 인식한 것인지는 모르겠지만 철거 계고장의 기간은 제주4.3(기념일) 이후인 4월 30일까지이다"라고 운을 뗐다.그러면서 "천안은 독립운동의 성지이다. 시장이 공석인 상황이라고 알고 있다. 시장 선거 이후 시민들과 시가 논의를 통해 과오 표지판을 그대로 보존할 필요가 있다. 만약 지방선거 전에 표지판을 철거할 경우 천안지역 시민사회와 연대해 대응에 나설 것"이라고 경고했다.김기태 민족문제연구소 천안지역위원회 사무국장도 "조병옥 과오 표지판 철거는 부당한 것이다. 받아들일 수 없다. 향후 대응과 관련해서는 (관련 단체들이) 논의 후 결정할 것이다. 천안시는 시민들의 입장을 전향적으로 받아들여야 한다"라고 말했다.천안시 사적관리소 관계자는 이날 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "일단 공문에 (표지판을) 철거하지 않을 경우 대집행이 검토될 수 있다고 밝힌 상태이다"라며 "(자진 철거를 하지 않을 경우) 대집행 여부를 검토할 것"이라고 말했다.한편, 지난해 설치된 '조병옥 과오 표지판'에는 "제주 4.3 당시 조병옥은 평화적 해결에 반대하고 강경 진압을 주장하며, 서북 청년단을 제주도민 학살에 대거 동원하였다"라며 "조병옥은 '(제주) 주민 90%가 좌익'이라고 규정하고, '제주도 사람들은 사상적으로 불온함으로 건국에 저해가 된다면 싹 쓸어 버릴 수도 있다'고 말했다"라는 내용이 담겼다.