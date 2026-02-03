영암군, 4일부터 1차 농촌기본수당 1명당 10만원 지급

큰사진보기 ▲영암군청. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

AD

전남 영암군은 오는 4일부터 27일까지 지역경제에 활력을 불어넣는 '영암형 농촌기본수당'을 지급한다고 3일 밝혔다.이번 1차 농촌기본수당은 주민등록상 올해 1월 29일부터 영암군민인 사람에게 1인당 10만원을 지급한다. 결혼이민자(F-6), 영주자격 취득자(F-5)도 받는다.수당 신청은 4일부터 주소지 읍·면행정복지센터를 방문해 할 수 있고, 고령자·거동불편자 등은 마을 담당자가 찾아가 지급한다.영암군은 농촌기본수당을 지역화폐인 월출페이, 종이형 영암사랑상품권 둘 중 하나로 지급하고, 사용기한은 올해 말까지로 제한한다.또 부정수급 방지, 환수 절차, 이의신청 처리 등 사후관리도 함께 해 제도의 공정성과 신뢰성을 확보한다는 방침이다.올해 농촌기본수당을 두 차례 지급할 예정인 영암군은, 2차 지급을 하반기로 예상하고 있다.우승희 영암군수는 "영암형 농촌기본수당은 사람과 농촌의 미래에 대한 투자"라며 "영암군민이 체감하는 변화, 영암형 농촌 정책 모델을 확대해 나가겠다"고 말했다.