"마산NC구장 중대시민재해 사고조사위, 유족 배제 안돼"

2025년 3월 29일 오후, NC파크 야구장 구조물 낙하 사고(원안).

우리나라 프로 스포츠 경기 역사상 처음으로 관중이 목숨이 목숨을 잃었던 프로야구 창원NC파크 마산구장 구조물 낙하 사망사고에 대한 원인 규명과 수사결과가 1년이 다 되도록 나오지 않고 있는 가운데, 사고조사위원회에 유족이 참여해야 한다는 지적이 나오고 있다.민주노총 경남본부·마창거제산재추방운동연합(산추련)은 3일 낸 자료를 통해 "마산NC구장 중대시민재해 유족의 참여를 배제하는 사고조사위를 해체하라"라고 촉구했다.2025년 3월 29일 오후 5시 13분경, 창원NC파크에서 구조물(루버)이 떨어져 관객 1명이 사망했다. 낙하 사고로 시민 한 명이 사망하는 중대시민재해가 발생했다. 사고조사위원회는 창원시에서 경상남도로 넘어가 운영하고 있다.지난 1월 30일 유족을 만나 입장을 들었다고 한 민주노총 경남본부‧산추련은 "참사 후 1년이 다 되어가지만, 조사 결과는 여전히 나오지 않고 있다. 그 누구도 처벌받지 않았으며, 책임지는 자 또한 없다"라면서 "이 참혹한 공백 속에서 딸을 잃은 유가족은 사고 원인을 규명하기 위해 홀로 동분서주해야 했다. 우리는 유족을 만나 지난 1년의 과정을 확인했다"라고 밝혔다.이들은 "유족이 마주한 1년의 세월은 참담함과 분노의 연속이었다. 어느 기관도 유족의 아픔에 공감하거나 사고 원인을 투명하게 밝히지 않았다. 오히려 모든 과정에서 유족은 철저히 배제됐다"라며 "유족은 경남도 사고조사위에 참여를 강력히 요구했으나, 위원회는 유족의 참여를 원천 배제하는 결정을 내렸다"라고 밝혔다.2025년 12월 24일, 제9차 사고조사위원회의에 유족이 참석했던 상황과 관련해, 민주노총 경남본부‧산추련은 "사고조사위원장이 누구인지, 위원들이 어느 분야의 전문가인지조차 '비밀유지'라는 명목하에 가려졌다. 모든 절차는 폐쇄적이고 은밀하게 진행됐으며, 조사 과정을 더 이상 신뢰할 수 없게 된 유족은 결국 감사원에 제보하기에 이르렀다"라고 주장했다.사고조사위에 대해, 이들은 "현재의 경남도 사고조사위는 '셀프 조사' 논란이 일었던 창원시 사고조사위와 구성이 동일하다"라며 "운영 주체만 창원시에서 경상남도로 바뀌었을 뿐, 본질은 달라지지 않았다"라고 지적했다.이어"사고 조사의 운영 주체인 경상남도를 강력히 규탄한다"라며 "유족의 참여를 배제하는 현 사고조사위는 즉각 해체돼야 한다. 이제라도 유족이 참여하는 투명한 사고조사위를 재구성해 철저한 조사를 실시해야 한다. 유족이 비로소 진실을 마주하고 일상으로 돌아갈 수 있도록 가능한 모든 조치를 취할 것을 엄중히 요구한다"라고 말했다.이에 대해 경남도 관계자는 <오마이뉴스>에 "사고조사위가 조사를 하고 의결을 한다. 경남도는 사무국 역할이다"라며 "위원 명단은 개인 신상이라 비공개다"라고 말했다.그러면서 "사고조사위가 유족 참여를 하지 않는 것으로 의결했다"라며 "유족이 발언할 수 있는 기회를 달라는 민원이 들어와서 조사위원들에게 공유해 1회에 한해 30여분간 발언 기회를 줬던 것이고, 그래서 지난해 12월 24일 있었다"라고 설명했다.사고조사위는 조만간 '조사결과 보고서'를 낼 예정이다. 경남도 관계자는 "보고서는 사고조사위 의결을 거쳐 최종적으로 낼 것"이라고 했따.한편, 관객 사망사고에 대한 경찰‧검찰 수사 결과도 아직 나오지 않았으며, 책임 소재가 밝혀지지 않고 있다.