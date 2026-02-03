'야 인마'-'어쩔래'... 반말·고성 얼룩진 국힘 의총 끝나고도 장외 설전

▲한동훈 전 국민의힘 대표가 지난 1월 28일 서울 영등포구의 한 영화관에서 열린 '잊혀진 대통령: 김영삼의 개혁 시대' 시사회에 참석해 정성국 의원과 대화하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기