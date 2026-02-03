'야 인마'-'어쩔래'... 반말·고성 얼룩진 국힘 의총 끝나고도 장외 설전

한동훈 전 국민의힘 대표 제명을 둘러싼 당내 갈등의 해법을 찾기 위해 열렸던 국민의힘 의원총회에서 장동혁 대표를 비롯한 당권파와 친한계가 정면으로 충돌한 데 이어 온라인에서도 추가 공방을 벌이면서 갈등의 골이 더 깊어지고 있다.
지난 2일 오후 열린 의원총회에서는 의원이 아닌 원외 최고위원들이 참석 문제를 놓고 당권파와 친한계 의원들이 거칠게 충돌했다. (관련 기사: 장동혁 "한동훈 징계 잘못이라 밝혀지면 정치적 책임" https://omn.kr/2gx6f)
이들은 서로 반말을 주고 받는 등 물리적 충돌 직전까지 갔던 것으로 알려졌다.
의총 이어 페이스북에서도 설전... "누구도 '내 탓이요' 하는 사람 없어"
충돌 당사자인 당권파 조광한 최고위원은 의총을 마치고 늦은 오후 자신의 페이스북에서 "야 인마"라는 표현을 쓰게 된 당시 상황을 설명하면서 친한계 정성국 의원의 실명을 거론했다.
그는 "원내대표실의 참석 요청에 따라 한 전 대표 제명에 찬성한 과정을 설명하기 위해 (의원총회에) 참석했다"라면서 "정성국 의원이 '여기가 어디라고 감히'라며 고함을 쳐 아주 모욕적이고 불쾌했지만 참고 자리를 지켰다"라고 썼다.
이어 "그 후 사회자가 발언권을 줘 참석 경위와 정 의원에게 '그 어떤 결례도 범한 일이 없다'는 말을 했다"라며 "발언 뒤 정성국 의원 자리로 가서 '나하고 나가서 얘기 좀 합시다'고 했더니 정 의원이 눈을 부라리면서 '어디서 감히 의원에게'라고 반말을 했다"라고 주장했다. 그러면서 "나이가 10살 이상 많은 제가 더 이상 참을 수 없었다"라고 설명했다.
반면 정성국 의원(55)은 다음 날인 3일 오전 자신의 페이스북에 글을 올려 조 최고위원의 주장을 반박했다. 정 의원은 "조 최고위원이 발언을 마친 뒤 저에게 손가락질하며 '야 인마, 너 나와'라고, 뒷골목에서나 들을 수 있는 도발적 발언을 해 그냥 있을 수 없어 따라 나가 강하게 항의한 것"이라고 반박했다. 그는 또 "그 과정에서도 저는 막말하지 않았다"라고 주장했다.
이어 "조 최고위원은 상식을 벗어난 무례한 행동에 대해 부끄러운 줄 모르고 마치 피해자인 것처럼 언론 플레이를 했다"라며 "이를 보면 그분의 수준이 보인다"라고 비판했다.
앞서 전날 의총에서 친한계인 정 의원은 조 최고위원에게 '의원이 아닌데 왜 의총장에 들어오냐'라는 취지로 지적했고, 조 최고위원은 "야 인마, 너 나와"라고 응수한 것으로 알려졌다. 정 의원은 "나왔다, 어쩔래"라고 맞받았다고 한다.
두 사람의 감정이 격해지자 김대식 의원 등 동료 의원들이 말리면서 몸싸움으로 이어지진 않았다.
의총에서 이런 상황을 지켜봤던 송석준 의원은 3일 자신의 페이스북에 "어제 긴 시간 논의하며 한쪽은 책임지라고 공박하고 한쪽은 원외까지 가세해서 변명하며 강변하고, 참으로 갑갑한 시간이었다"라면서 "그 누구도 성찰하고 내 탓이요 하는 사람들이 없었다"라고 토로했다.