정원오 구청장 "행정은 언제나 시민의 일상에서 시작된다"

큰사진보기 ▲정원오 서울 성동구청장이 2일 서울 왕십리 디노체컨벤션웨딩홀에서 열린 본인의 출판기념회 '매우만족, 정원오 입니다'에서 참석자들과 무대에 올라 기념사진을 촬영하고 있다. 2026.2.2 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲정원오 서울 성동구청장이 2일 서울 왕십리 디노체컨벤션웨딩홀에서 열린 본인의 출판기념회 '매우만족, 정원오입니다'에서 기념 촬영하고 있다. 2026.2.2 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲정원오 구청장과 김용 민주연구원 전 부원장정 구청장과 김용 전 부원장이다. ⓒ 김철관 관련사진보기

큰사진보기 ▲기념촬영정원오 성동구청장이 출판기념회 참석한 사람들과 기념사진을 촬영했다. ⓒ 김철관 관련사진보기

큰사진보기 ▲정원오 구청장과 윤영진 전 환경부장관2일 출판기념회에서 정원오 구청장이 윤여준 전 환경부 장관을 소개하고 있다. ⓒ 김철관 관련사진보기

큰사진보기 ▲이해식 의원과 채현일 의원출판기념회에는 구청장 출신으로 정 구청장을 지지한 이해식 의원과 채현일 의원이 참석해 참석자들과 인사를 나눴다. ⓒ 김철관 관련사진보기

유력한 서울시장 후보로 떠오르고 있는 정원오 성동구청장이 펴낸 <매우 만족 정원오입니다> 출판기념회가 2일 오후 성황리에 마무리됐다.2일 오후 3시부터 7시까지 서울 성동구 지하철 왕십리 역사 디노체컨벤션웨딩홀에서 열린 정원오 성동구청장 출판기념회에는 정치인을 물론 주민, 노동자, 학생, 교수, 배우, 장애인, 언론인, 전현직 구청장 등 각계각층에서 많은 인파가 몰렸다.정 구청장 지지를 선언했던 구청장 출신 더불어민주당 이해식 의원과 채현일 의원은 물론, 서울시장 후보 경쟁자인 박홍근 의원, 배우 이기형, 유여준 전 환경부장관, 김용 전 민주연구원 부원장 등도 참석해 축하 인사를 전했다.무대에 선 정 구청장은 출판기념회를 찾은 인사들과 일일이 악수를 하며 기념사진을 찍었다. 그는 현장에 설치된 영상 자막으로 인사말을 대신했다.이를 통해 정원오 구청장은 "이제 국가의 경쟁력은 각 지방정부가 어떻게 연결되고 서로 어떻게 배우느냐에 따라 달려 있다고 생각한다"며 "공동체가 함께 만들어 가는 공공의 자산이라고 믿는다"고 말했다.이어 "행정은 언제나 시민의 일상에서 시작된다"며 "그 일상을 더 나아지게 할 작은 변화를 오래 듣고 다시 살피고 끝까지 실천할 때 도시는 반드시 바뀐다고 믿는다"고 강조했다.특히 "이 책을 통해 '행정은 곧 시민의 불편과 끝까지 싸워 나가는 일'이라는 믿음이 전해질 수 있기를 바란다"며 "선거는 4년에 한번이지만, 행정은 365일 멈추지 않기 때문"이라고 피력했다.이날 무대에 오른 배우 이기형씨는 "출판기념회를 진심으로 축하드린다"며 "정 구청장님이 큰 날개를 펴시려고 하니까 여러분이 많이 응원해 주시리라고 믿는다"며 "저도 함께하면서 여러분을 자주 뵐 수 있을 것 같다"고 전했다.윤여준 전 환경부 장관은 "정원오 구청장을 지지하고 성원한 사람"이라며 "앞으로 짐작하기에는 정 구청장이 발전해 나가는 길이 상당히 열려 있다고 생각을 한다. 한국 정치와 나라를 바꾸는 데 큰 역할을 하기를 기대한다"고 말했다.류경기 중랑구청장은 "'매우 만족'이라는 책 출판기념회에, 여기에 계신 매우 만족하는 분들이 다 모였다"며 " 정 구청장님과 함께 하신 모든 분들에게 감사드린다"고 말했다.더불어민주당 서울시장 출마 후보로 경쟁자인 박홍근 의원도 발언을 했다. 박 의원은 "정 구청장은 지방정부에서 단연 돋보이는 으뜸가는 그런 행정을 펼쳐 주셨다"며 "서울시장은 좀더 유능한 사람, 좀더 일을 잘하는 사람 그리고 좀 더 품격을 갖춘 사람이 돼야 한다. 그런 근거가 이 책에 고스란히 담겨 있다고 생각한다"고 피력했다.강태웅(서울시 전 행정부시장) 더불어민주당 용산구지역위원장과 김용 전 민주연구원 부원장 등도 축하 인사말을 전했다.출판기념회에는 정 구청장을 응원한 사람들이 많이 몰려 북새통을 이뤘다.