메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

26.02.03 10:46최종 업데이트 26.02.03 10:46

정원오 구청장 "행정은 언제나 시민의 일상에서 시작된다"

서울시장 유력 후보 정원오 구청장, <매우 만족 정원오입니다> 출판기념회 성황

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
정원오 서울 성동구청장이 2일 서울 왕십리 디노체컨벤션웨딩홀에서 열린 본인의 출판기념회 '매우만족, 정원오 입니다'에서 참석자들과 무대에 올라 기념사진을 촬영하고 있다. 2026.2.2
정원오 서울 성동구청장이 2일 서울 왕십리 디노체컨벤션웨딩홀에서 열린 본인의 출판기념회 '매우만족, 정원오 입니다'에서 참석자들과 무대에 올라 기념사진을 촬영하고 있다. 2026.2.2 ⓒ 연합뉴스

유력한 서울시장 후보로 떠오르고 있는 정원오 성동구청장이 펴낸 <매우 만족 정원오입니다> 출판기념회가 2일 오후 성황리에 마무리됐다.

2일 오후 3시부터 7시까지 서울 성동구 지하철 왕십리 역사 디노체컨벤션웨딩홀에서 열린 정원오 성동구청장 출판기념회에는 정치인을 물론 주민, 노동자, 학생, 교수, 배우, 장애인, 언론인, 전현직 구청장 등 각계각층에서 많은 인파가 몰렸다.

정 구청장 지지를 선언했던 구청장 출신 더불어민주당 이해식 의원과 채현일 의원은 물론, 서울시장 후보 경쟁자인 박홍근 의원, 배우 이기형, 유여준 전 환경부장관, 김용 전 민주연구원 부원장 등도 참석해 축하 인사를 전했다.

AD
무대에 선 정 구청장은 출판기념회를 찾은 인사들과 일일이 악수를 하며 기념사진을 찍었다. 그는 현장에 설치된 영상 자막으로 인사말을 대신했다.

이를 통해 정원오 구청장은 "이제 국가의 경쟁력은 각 지방정부가 어떻게 연결되고 서로 어떻게 배우느냐에 따라 달려 있다고 생각한다"며 "공동체가 함께 만들어 가는 공공의 자산이라고 믿는다"고 말했다.

이어 "행정은 언제나 시민의 일상에서 시작된다"며 "그 일상을 더 나아지게 할 작은 변화를 오래 듣고 다시 살피고 끝까지 실천할 때 도시는 반드시 바뀐다고 믿는다"고 강조했다.

특히 "이 책을 통해 '행정은 곧 시민의 불편과 끝까지 싸워 나가는 일'이라는 믿음이 전해질 수 있기를 바란다"며 "선거는 4년에 한번이지만, 행정은 365일 멈추지 않기 때문"이라고 피력했다.

"서울시장은 일을 잘하는 사람, 품격을 갖춘 사람이어야"

정원오 서울 성동구청장이 2일 서울 왕십리 디노체컨벤션웨딩홀에서 열린 본인의 출판기념회 '매우만족, 정원오입니다'에서 기념 촬영하고 있다. 2026.2.2
정원오 서울 성동구청장이 2일 서울 왕십리 디노체컨벤션웨딩홀에서 열린 본인의 출판기념회 '매우만족, 정원오입니다'에서 기념 촬영하고 있다. 2026.2.2 ⓒ 연합뉴스

이날 무대에 오른 배우 이기형씨는 "출판기념회를 진심으로 축하드린다"며 "정 구청장님이 큰 날개를 펴시려고 하니까 여러분이 많이 응원해 주시리라고 믿는다"며 "저도 함께하면서 여러분을 자주 뵐 수 있을 것 같다"고 전했다.

윤여준 전 환경부 장관은 "정원오 구청장을 지지하고 성원한 사람"이라며 "앞으로 짐작하기에는 정 구청장이 발전해 나가는 길이 상당히 열려 있다고 생각을 한다. 한국 정치와 나라를 바꾸는 데 큰 역할을 하기를 기대한다"고 말했다.

류경기 중랑구청장은 "'매우 만족'이라는 책 출판기념회에, 여기에 계신 매우 만족하는 분들이 다 모였다"며 " 정 구청장님과 함께 하신 모든 분들에게 감사드린다"고 말했다.

더불어민주당 서울시장 출마 후보로 경쟁자인 박홍근 의원도 발언을 했다. 박 의원은 "정 구청장은 지방정부에서 단연 돋보이는 으뜸가는 그런 행정을 펼쳐 주셨다"며 "서울시장은 좀더 유능한 사람, 좀더 일을 잘하는 사람 그리고 좀 더 품격을 갖춘 사람이 돼야 한다. 그런 근거가 이 책에 고스란히 담겨 있다고 생각한다"고 피력했다.

강태웅(서울시 전 행정부시장) 더불어민주당 용산구지역위원장과 김용 전 민주연구원 부원장 등도 축하 인사말을 전했다.

출판기념회에는 정 구청장을 응원한 사람들이 많이 몰려 북새통을 이뤘다.

정원오 구청장과 김용 민주연구원 전 부원장 정 구청장과 김용 전 부원장이다.
정원오 구청장과 김용 민주연구원 전 부원장정 구청장과 김용 전 부원장이다. ⓒ 김철관
기념촬영 정원오 성동구청장이 출판기념회 참석한 사람들과 기념사진을 촬영했다.
기념촬영정원오 성동구청장이 출판기념회 참석한 사람들과 기념사진을 촬영했다. ⓒ 김철관
정원오 구청장과 윤영진 전 환경부장관 2일 출판기념회에서 정원오 구청장이 윤여준 전 환경부 장관을 소개하고 있다.
정원오 구청장과 윤영진 전 환경부장관2일 출판기념회에서 정원오 구청장이 윤여준 전 환경부 장관을 소개하고 있다. ⓒ 김철관
이해식 의원과 채현일 의원 출판기념회에는 구청장 출신으로 정 구청장을 지지한 이해식 의원과 채현일 의원이 참석해 참석자들과 인사를 나눴다.
이해식 의원과 채현일 의원출판기념회에는 구청장 출신으로 정 구청장을 지지한 이해식 의원과 채현일 의원이 참석해 참석자들과 인사를 나눴다. ⓒ 김철관

#정원오구청장출판기념회

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
10만인클럽
10만인클럽 회원
김철관 (3356605) 내방

문화와 미디어에 관심이 많다. 현재 한국인터넷기자협회 상임고문으로 활동하고 있다.

이 기자의 최신기사"노동자를 소모품으로 생각하는 기업 안 돼... 쿠팡 바로 세워야"


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기