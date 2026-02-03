한병도 "윤석열·전두환 사진 걸자는 극우, 국힘 당사는 내란범 갤러리냐"

큰사진보기 ▲한병도 더불어민주당 원내대표가 3일 국회 본회의에서 교섭단체 대표연설을 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

한병도 더불어민주당 원내대표가 "계엄 사과는 진짜 사과였나, 거짓 사과였나"라며 제1야당 국민의힘을 향해 극우세력과의 단절을 요구했다. 한 원내대표는 "전두환을 제대로 단죄했다면, 윤석열은 탄생하지 않았을 것"이라며 "국민의힘은 아직도 윤 어게인을 외치는 극우세력, 반성하지 않는 내란 세력과 단절하라. 그렇지 않으면 국민께서 여러분을 단절할 것"이라고 비판했다.한 원내대표는 3일 국회 교섭단체 대표 연설에서 '내란 단죄'와 '민생 정상화'를 양 축으로 국민의힘을 압박했다. 그는 극우 유튜버 고성국씨 국민의힘 입당 논란에 대해 "겉으로는 고개를 숙이면서 뒤로는 5·18을 모독하고 전두환을 찬양하는 극우 인사를 지도부가 친히 나서 입당시켰다"며 "전두환을 '피 흘리지 않고 민주화를 이끈 사람'이라며 '당사에 윤석열 사진과 함께 걸자'는 역대급 망언이 입당 첫 일성이었다. 이러면 국민의힘 당사는 '내란범 갤러리'가 되는 것 아니냐"고 꼬집었다.그러면서 "내란수괴를 찬양하는 것은 주권자에 대한 정면 도전이고 헌정질서에 대한 명백한 부정이다. 주권자 명령을 거부하고 헌법적 가치를 내팽개친 정당에 국민이 내릴 마지막 처분은 심판 뿐"이라고 강조했다.한 원내대표는 "헌법은 정교분리를 명시하고 있다. 통일교와 신천지가 조직적인 당원 가입을 통해 정당 경선에 개입한 것은 헌법의 근간을 뒤흔드는 일"이라며 "국민의힘에 제안한다. 통일교·신천지를 함께 특검해서 정치와 종교의 유착을 완전하게 단절해 내자"고도 제안했다. 그간 여야는 통일교의 불법 정치자금 제공 등 정치 개입 관련 특검을 두고 줄다리기 협상을 이어왔지만, '신천지' 포함을 두고 견해가 갈리면서 원내대표 간 협상 난항을 겪고 있다.한 원내대표는 "대한민국은 지금 빠르게 정상화되고 있다. 이재명 정부 출범 7개월 만에 코스피 지수가 5천포인트를, 코스닥 지수도 1천포인트를 돌파했다"며 현 정부의 성과를 강조하는 한편, 지난 12.3 계엄이 여전히 단죄되지 못했다고 짚었다. 그는 "3대 특검이 미처 밝혀내지 못한 노상원 수첩과, 북한의 공격을 유도한 외환 혐의, 대통령 관저 이전 특혜, 양평고속도로 노선변경 의혹 등, 윤석열·김건희 국정농단의 실체를 단 한 점의 의혹도 없이 확실하게 밝혀야 한다"고 말했다.한 원내대표는 연설 말미 '원포인트 개헌'도 제안했다. 그는 "국가의 100년 대계를 다시 짠다는 각오로, 과감하고 담대한 균형발전 전략이 필요하다"며 "오는 6·3지방선거와 함께 원포인트 개헌을 제안한다. 5·18정신을 헌법 전문에 수록하자"고 덧붙였다. 이어 "5·18민주화운동은 대한민국 헌정질서와 민주주의의 근간으로 헌법 전문 수록을 더 이상 미룰 이유가 없다. 야당의 초당적인 협조를 기대한다"고 요청했다.6.3지방선거를 앞두고 추진되고 있는 행정통합을 입법으로 뒷받침하겠다는 의지도 밝혔다. 한 원내대표는 "민주당은 국민의 기본권과 법치주의를 지키기 위해 3대 개혁 법안을 신속히 처리하겠다"며 "2월 국회 내 '행정통합특별법안' 과 '지방자치법'을 처리하겠다. 행정통합의 효과를 극대화하고, 지역주민의 삶에 실질적인 변화를 가져올 수 있도록 꼼꼼하고 체계적인 입법을 준비하겠다"고 밝혔다.