아파트 도시 용인, 누군가는 '오르고' 누군가는 '멈췄다'

큰사진보기 ▲기흥구 상미마을 한 골목. 주변 일대에 재개발이 추진되고 있지만 20년 가까운 세월 동안 큰 진척은 없는 가운데 인근에 들어선 대규모 아파트가 보인다. ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲용인 일대에 붙은 재개발 관련한 현수막 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲기흥구 상미마을에서 볼 수 있는 빈집 내부 모습 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲기흥구 상미마을 일대에서 볼 수 있는 빈집 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲용인시청 앞에 내걸린 재개발 관련 피해를 호소하는 현수막 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

경기 용인시는 말 그대로 '아파트 특례시'다. 시 통계자료를 보면 전체 주택 형태 가운데 약 70%에 육박하는 시민이 아파트에 거주하고 있다. 빌라나 단독주택에 사는 시민들 역시 언젠가는 아파트로 옮기길 바라는 경우가 적지 않다. 집값, 생활 편의성, 교육과 교통 여건까지 아파트는 여전히 매력있는 선택지로 여겨진다.이 같은 분위기는 최근 들어 더욱 짙어졌다. 한국부동산원 통계에 따르면 1월 19일 기준, 수지구 아파트 매매가격은 지난해 11월 첫째 주부터 올해 1월 둘째 주까지 누적 4.25% 상승했다. 같은 기간 성남 분당구는 4.16%, 서울 송파구는 3.63%, 경기 과천시는 3.44% 올랐다. 수도권 주요 지역과 비교해도 수지구 상승 폭은 절대 뒤지지 않는다.수치만 놓고 보면 용인은 지금 '잘 나가는 도시'다. 현장에서도 체감은 분명하다. 하지만 용인의 모든 지역이 같은 분위기가 감지되는 것은 아니다. 오히려 이와는 전혀 다른 풍경이 공존하고 있다.기흥구 구갈동 이른바 '양지말'로 불리는 상미지구 일대는 용인의 또 다른 얼굴이다. 이곳은 이미 2005년 재개발 논의가 시작됐고, 2010년에는 '양지·상미 지주공동사업추진위' 총회까지 열리며 사업이 본궤도에 오르는 듯했다. 그러나 그 뒤로 동력은 끊겼고 사업은 그대로 멈췄다. 이후 10년이 훌쩍 넘는 시간 동안 이 일대는 변한 것이 크게 없다.이달 중순 찾은 현장은 겨울 내린 눈이 녹고 다시 얼기를 반복한 흔적이 고스란히 남아 있었다. 골목은 가파르고 보행은 불편했다. 빈집은 곳곳에 숨어 있었고 창문이 깨진 채 방치된 주택도 어렵지 않게 눈에 띄었다. 한때 재개발 추진 주체 역할을 했을 것으로 보이는 추진위원회 사무실 문은 닫혀 있었다.사무실 맞은편 다세대 주택 내부는 더 심각했다. 벽과 천장 곳곳에 곰팡이가 퍼져 있었고 철거를 하다 만 듯한 잔해들이 바닥에 쌓여 있었다. 사람이 살기에는 이미 한참 전에 한계를 넘은 상태였다.마을에서 만난 60대 최아무개씨는 담배 연기를 내뿜으며 "재개발 이야기가 나온 게 언제인데, 지금까지 달라진 게 없다. 근처에는 큰 아파트들이 계속 들어서니까 상대적으로 더 허탈해진다"고 말했다.기흥구 구갈동 한양두원아파트 앞에는 '통합재건축 및 사업방식 결정을 위한 주민설명회' 현수막이 내걸려 있다. 한양두원아파트 재건축추진준비위원회가 주최하는 설명회다. 재건축을 어떻게 추진할지, 어떤 방식이 가능한지를 주민들과 공유하기 위한 자리다.이 아파트 주민들은 설명회를 앞두고 기대와 불안을 동시에 안고 있다. 재건축이 성공적으로 진행된다면 주거 환경은 물론, 자산 가치 상승도 기대할 수 있다. 반대로 절차가 꼬이거나 갈등이 커지면 긴 시간 불편을 감내해야 한다.이곳에 거주하는 박아무개(44)씨는 "재건축 이야기는 수년 전부터 나왔지만 속도가 더딘 게 사실"이라며 "그래도 이번에는 제대로 방향이 잡히길 바란다. 이웃들과도 자주 이야기한다"고 말했다.재건축과 재개발은 주민들에게 단순한 개발 사업이 아니다. 삶의 조건을 바꾸는 문제이자, 인생의 큰 결정을 요구하는 과정이다.재개발이 쉽지 않은 이유는 분명하다. 사업은 고난도 절차의 연속이다. 동의율 확보, 사업방식 결정, 조합 설립, 각종 인허가, 자금 조달까지 어느 하나 만만한 단계가 없다. 이 과정에서 주민 간 이해관계는 갈리고, 갈등은 쌓인다.무엇보다 문제는 시간이다. 사업이 지연될수록 빈집은 늘고, 주거 환경은 악화한다. 집값 상승 지역과의 격차는 더 벌어진다. 재개발을 기다리던 주민들은 '기대 속에 멈춰진 현실'을 살아간다.상미지구 사례는 이 같은 구조적 문제를 집약적으로 보여준다. 이미 여러 차례 난관을 겪은 주민들 사이에는 피로감이 깊게 자리 잡고 있다. 재개발이 추진될지 다시 멈출지조차 확신하기 어려운 상황이 길어지면서 불편은 피해로 바뀌고 있다.용인시에서 재개발·재건축과 함께 큰 문제로 떠오르는 것이 지역주택조합이다. 용인시는 지난해 시민 피해를 줄이기 위해 '지역주택조합 등 피해사례집'까지 발간했다. 지방자치단체가 특정 사업 유형에 관한 경고성 사례집을 만든 것은 이례적이다. 이는 지역주택조합 사업 과정에서 반복되는 문제와 피해가 구조적으로 발생하고 있음을 의미한다.용인 지역주택조합의 가장 큰 문제는 초기 가입 단계에서 시민이 위험을 제대로 인지하지 못한 채 조합원으로 참여한다는 점이다. "사업승인이 난다"는 말만 듣고 가입했지만 실제로는 법적 요건 충족이 어려운 상황인 경우가 적지 않다.현장에서의 피해는 시간과 비용으로 누적된다. 조합원은 추가 분담금, 금융비 부담, 사업 지연이라는 현실적인 부담을 떠안고, 결국 목표로 했던 '내 집 마련'의 꿈은 멀어지고 만다.갈등은 시청 앞으로 옮겨왔다. 용인시청 진입로 인근에는 '우리 조합과 삼가2지구, 역삼도시조합을 죽이는 용인시청은 과연 누구를 위해 일하느냐'는 문구가 적힌 현수막이 긴 시간 걸려 있다. 재개발을 둘러싼 행정과 주민 사이의 갈등이 얼마나 깊은지를 보여주는 장면이다.현수막은 단순한 항의가 아니다. 짧게는 수년 길게는 십년이 넘은 불확실한 상태를 견뎌온 주민들의 누적된 절규다. 개발이 되지 않아 집은 낡아가고, 안전은 위협받으며 자산 가치는 제자리인데 행정 절차는 멀게만 느껴진다.재개발 성공의 조건으로 세 가지를 꼽는다. 첫째는 명확한 행정 기준과 일관성, 둘째는 주민 간 갈등을 조정할 중재 장치, 셋째는 현실적인 사업성 판단이다.특히 용인처럼 지역별 격차가 큰 도시는 획일적인 잣대보다 동네별 여건을 반영한 접근이 필요하다는 지적이 나온다. 아파트 가격이 급등하는 지역만으로 도시를 설명할 수 없기 때문이다.용인의 한쪽에서는 신고가가 이어지고 다른 한쪽에서는 빈집과 곰팡이가 일상이 되고 있다. 같은 도시 안에서 벌어지는 이 극단적인 대비는 재개발이 단순한 개발 논리가 아니라 시민 삶의 문제임을 다시 묻게 한다.용인은 분명 성장하고 있다. 그러나 그 성장의 온도가 모든 지역에 고르게 전달되고 있는지는 질문이 남는다. 아파트 가격 그래프가 말해주지 않는 이야기들이 골목과 빈집, 현수막에 남아 있다.재개발은 꿈이 될 수도 있고, 상처가 될 수도 있다. 용인시가 어떤 선택을 하느냐에 따라 이 도시는 '아파트 특례시'를 넘어 '삶이 균형 잡힌 도시'로 갈 수도 또 다른 격차의 도시로 남을 수도 있다.