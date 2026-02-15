춘향전의 '단심가'

큰사진보기 ▲광한루남원 객사 용성관의 별서로 지어진 광한루. 춘향전의 본 무대이기도 하다. ⓒ 남원시청(네이버 블로그 : 남원에 빠지다) 관련사진보기

'단심가'의 맥은 <춘향전>의 '춘향 단심가'로도 이어진다.형리가 바라보니 춘향을 동틀에다 덩그렇게 올려 매놨구나."살등여의신이 창가(娼家)의 소부로 동가식 서가숙은 구십유풍이요 창낭부이낭처는 본부의 정성이어늘 감히 엄불경지설로 능멸 관장지엄령하야 가해죄상인즉 각별엄형이시라는 다짐이시니라."형리가 춘향에게 붓을 들려주니 춘향이가 붓을 들고 사지를 벌벌떨며 사또가 무서워 떠는 바도 아니오 저 죽을 일을 생각하야 떠는 바도 아니요 육십당년 늙은 노모와 한양계신 이도령을 못보고 죽을 일을 생각하야 사지를 벌벌벌 떨며 한일자 마음심자 일심으로 드르르... 긋고 붓대를 던져노니 형리가 받어들고 신혹을 그린 후에,진양조집장사령 거동을 보아라 형장 한 아름을 안어다 동틀밑에다 좌르르르르 펼쳐 놓고 형장을 앉어서 고른다. 이 놈 골라 이리 놓고 저 놈 골라 저리 놓더니마는 그 중의 등심좋고 손잽이 좋은 놈 골라 쥐더니마는,"고두 아뢰오.""각별히 매우 쳐라!"사또 보시는데는 엄령이 지극허고 춘향을 보면서 속말로 말을 헌다."여보라 춘향아 말 듣거라 어쩔 수가 바이 없다 한 두 낱만 견디어라 셋째낱부터는 안세를 두마.""꿈쩍꿈쩍마라. 뼈부러질라.""매우치라!""예 이"딱 ! 찍근 피르르르르 부러진 형장개비는 삼동으로 둥둥 날라가서 상방 댓뜰 앞에가 떨어지고 춘향이는 정신이 아찔 온몸에 소름이 쪼가끼쳐서 아푼 매를 억지로 참느라고 고개만 빙빙 두루면서,"응-응 소녀가 무삼죄요 국곡투식 허였소, 부모불효하였소 음양작죄 진 일없이 이형취가 웬일이요 일개형장 치옵시니 일자로 아뢰리다. 일편단심 먹은 마음 일시일각에 변하리까 가망없고 무가내요."둘째낱을 부쳐노니,"이짜로 아뢰리라. 이부불경이 내심사 이 도령만 생각헌디 이제 박살 내치셔도 가망없고 안되지요."셋째낱을 딱 때려놓으니"심치형문 치옵신다 삼생가약 변하리까?"넷째낱을 부쳐놓으니"사대부 도련님은 사기를 모르시오 사지를 찢어서 사대문에다 걸드라도 가망없고 안되지요."다섯낱 딱치니"오장섞어 피가된들 오륜으로 생긴 인생 오상을 생각허면 오매불망(寤寐不忘) 우리 낭군 잊을 가망이 전혀없소."여섯째를 부쳐노니"육국달랜 소진장(蘇秦張)도 소녀는 못달래지요."일곱째를 딱 부쳐노니"칠척검 드는 칼로 어서 목을 베어주오 형장으로 칠 것 있소 칠 때마다 동감이요"여덟째낱 부쳐노니"팔도감사 수령님네 치민하러 보내셨지 무력공사 웬일이요"아홉째 낱을 딱 치니"구곡간장 흐르난 눈물 구년지수 되오리다."열째낱을 부쳐노니"십생구사 하올망정 십분인들 변하리까 가망없고 무가내요."열다섯을 딱치니"십오야 둥근달이 떼 구름속에가 들었구나."한국정신사의 주맥을 이루고 전해온 '단심가'의 원류는 정몽주가 아니고, 삼국시대 백제의 한 처녀가 옥중에서 지어 불렀다는 데서 기원한다. 경기도 행주에 한주(韓珠)라는 예쁜처녀가 있었는데, 어느날 우연히 외지에서 들어온 총각과 눈이 맞았다. 사랑에 빠진 두 사람은 부모 몰래 혼약을 하기에 이르렀다.그러던 어느날 총각이 자기는 고구려의 왕자이고, 부왕이 병세가 위독하다하여 국내성으로 가야하는데, 왕위에 올라 반드시 당신을 데리러 오겠노라, 그때까지 기다려주겠는가 하고 떠났다. 총각은 귀국하여 고구려 안장왕이 되었으나, 여러 사정으로 백제 땅의 한주를 데리려 오지 못했다.한주는 신임 태수의 첩으로 강제하다가 이를 거부하자, 적국인 고구려 사내와 정을 통했다는, 요즘 표현으로 간첩혐의로 체포되어 투옥됐다. 태수는 며칠 말미를 주면서 한주를 유혹했으나 '단심가'를 지어 응대하면서 이를 거절했다.사형 집행의 날 처형장의 굿쟁이로 변장한 고구려 병사들이 태수를 죽이고 한주를 구해냈다.이같은 사실이 <삼국사기> 지리지에 간략하게 기술되어 있다. 한주와 안장왕의 순애보는 춘향전의 모델이 되기도 하고, '단심가'의 원형이 되었다.'단심가'의 절정은 심훈의 <그날이 오면>으로 완성미를 갖는다.그 날이 와서 오오 그날이 와서육조 앞 넓은 길을 울며 뛰며 딩굴어도그래도 넘치는 기쁨에 가슴이 메어질 듯 하거든드는 칼로 이몸의 가죽이라도 벗겨서커다란 북을 만들어 둘쳐 매고는여러분의 행렬에 앞장 서오리다우렁찬 그 소리를 한번이라도 듣기만 하면그 자리에 거꾸려져도 눈을 감겠소이다.근래 정치인, 지식인들의 잦은 훼절이 우리 정신사의 주맥인 '단심가'를 욕되게 하고 있는 것 같다.