이 대통령 "다주택자의 눈물? 무슨 수 써서라도 부동산 투기 잡는다"

▲작년 아파트 시장 '초양극화'…전국 상하위 20% 가격차 14.5배지난해 서울 주요지역 집값의 가파른 상승과 지방 부동산 경기 침체가 맞물리면서 전국 아파트값 상하위 격차가 14배 수준으로 벌어졌다. 사진은 1월 26일 서울 남산에서 바라본 아파트 단지 등 서울 시내의 모습 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기