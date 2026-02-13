삼봉·도은·양촌의 골계, 이규보의 문장론

큰사진보기 ▲우리 민족의 대문장가 이규보. ⓒ 이승숙 관련사진보기

덧붙이는 글 | [붓의 향연]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

삼봉 정도전과 도은 이숭인과 양촌 권근이 어느 날 한 자리에 앉았다. 만백성이 우러러 보는 고려 말의 세도가 문인들이다. 이들은 몇 잔 나눈 술에 얼큰하여 평생 동안 가장 즐거워 하던 일을 말하기로 하였다.삼봉이 먼저 입을 열었다. "삭풍에 눈이 처음 날리울 무렵 돈피 갑옷에 준마로 황벽창을 들고 황야를 달리며 사냥하는 것이 가장 즐거웠소." 도은이 말을 받았다. "절간 고요한 방, 밝은 창, 조용한 탁자에서 향을 피우고 중과 마주 앉아 차를 다리며 싯귀를 찾는 것이 가장 즐거웠소."양촌이 말을 이었다. "흰 눈이 마당에 가득하고 붉은 해가 창을 비추는 따뜻한 방 온돌에서 병풍을 두르고 화로 앞에서 책을 한 권 들고 거기에 벌렁 드러누워, 미희(美姬)가 보드라운 손으로 수를 놓다가 이따금씩 바늘을 멈추고 밤을 구워주는 것을 먹는 것이 가장 즐거웠소." 삼봉과 도은이 크게 웃으며 "그대의 낙은 우리를 일깨워 주는구려." 하며 동감을 표했다. 서거정(徐居正)의 <태평한화골계전>에 나온다.그 뒤 정도전은 이성계를 도와 조선왕조를 창건한 혁명가적 삶을 살다가 이방원에게 피살되고, 이숭인은 고려말 정몽주·이색과 함께 삼은의 한 사람으로 정몽주와 실록을 편수하였다. 그는 건국과정에서 정도전의 심복에게 죽임을 당했다. 권근은 이성계를 도와 조선왕조 창건에 공을 세우고, 글을 잘 지어 조정에서 중국에 보내는 외교문서를 작성했다. 그래서 벼슬도 찬성사와 대제학 등 글과 관계되는 관직을 맡았다. 뒷날 세 사람은 저승에서 다시 만나, 이승에서 가장 즐거웠던 일을 회상하면서 '권력무상'을 말하며, 글 읽고 책 쓰는 일이 가장 즐거웠다고 말하지 않았을까.고려시대의 대표적인 문인 이규보(李奎報)는 많은 글을 쓰고 작품을 남겼다. 이규보의 시문 창작론은 독특한 글쓰기의 전범을 보인다. "시에는 9가지 좋지 못한 체(體)가 있다. (詩有九不宜體)"라는 시론을 택해 글을 어떻게 써야 하는가를 제시한다.시에는 아홉 가지 좋지 못한 체가 있다. 이것은 내가 깊이 생각해서 스스로 터득한 것이다. 글 한 편에 옛 사람의 이름을 많이 쓰는 것은 "귀신을 수레에 가득 실은 체이다." 옛 사람의 의경(意境)을 따라 쓰는 것은 잘 훔쳐 쓴다 해도 나쁜데, 훔쳐 쓴 것도 잘 되어 있지 않은 것은 "선 도둑이 쉽사리 잡히지 않은 체"이다. 근거 없이 강운(强韻)을 쓰는 것은 "센 화살을 당겨 내지 못하는 체"이다.험자(驗字)를 써서 사람을 곧잘 미혹시키기 좋아하는 것은 "함정을 만들어 소경을 이끄는 체"이고, 말이 순하지 않은데 억지로 인용하는 것은 "남을 무리하게 자기에게 따르게 하는 체"이다. 상말을 많이 쓰는 것은 "촌사람이 모여서 떠드는 체" 요, 공맹(孔孟)을 범하기를 좋아하는 것은 "존귀한 분을 범하는 체"이며, 수사가 거칠어도 깎아 버리지 않는 것은 "잡초가 밭에 그득한 체"이다. 이러한 좋지 못한 체들을 면할 수 있는 연후에야 함께 시를 논할 수 있는 것이다.(<동국이상국집>) 지식인의 길, 글쓰기의 정신은 율곡이 잘 정리하고 있다.참선비란 나아가서 도를 실천해서 백성들로 하여금 태평을 누리게 하고, 물러가서는 가르침을 뒷 세상에 전해야 한다. 만일 나아가서 도를 행함이 없고 물러가서 가르침을 권하는 것이 없다면 비록 참 선비라 할지라도 나는 그것을 믿지 않겠다. (율곡, <東湖門答>)