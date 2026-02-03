[전문] 한병도 "지방선거때 개헌 제안, 5.18정신 헌법에 수록하자"

큰사진보기 ▲한병도 더불어민주당 원내대표가 3일 국회 본회의에서 교섭단체 대표연설을 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

AD

존경하고 사랑하는 국민 여러분!우원식 국회의장님과 선배ㆍ동료 의원 여러분!김민석 국무총리님을 비롯한 국무위원 여러분!더불어민주당 원내대표 한병도입니다.이해찬 전 국무총리님께서우리 곁을 떠나가셨습니다.총리님은 대한민국 민주주의와 의회정치의살아있는 역사이자 증인이셨습니다.총리님께서 남기신민주주의에 대한 불굴의 신념과,한반도 평화협력에 대한 굳은 의지,국민에 대한 한 없는 헌신,그 숭고한 뜻을 이어가겠습니다.이해찬 총리님 장례에 함께 해주신 국민 여러분께,진심으로 감사드립니다.고인께 애도를 표해준동료 의원 여러분께도 깊이 감사드립니다.<대한민국은 정상화 중>존경하는 국민 여러분!대한민국은 지금 빠르게 정상화되고 있습니다.이재명 정부 출범 7개월 만에코스피 지수가 5천포인트를,코스닥 지수도 1천포인트를 돌파했습니다.만연했던 코리아 디스카운트를 극복하고코리아 프리미엄 시대로 나아가기 위한이재명 정부의 정책 의지가 시장에 반영된 결과입니다.최근 우리 경제는 소비 등 내수가 개선되고,반도체ㆍ조선ㆍ방산 수출이 늘면서,경기회복 흐름이 석 달째 지속되고 있습니다.IMF는 2025년과 2026년 대한민국의 경제성장률을,동시에 상향 전망하고 있습니다.특히, 올해 우리나라 성장률 전망치 1.9%는,영국 독일 일본 등 선진국 평균보다 높은 수치입니다.정부도 2%대 성장률 회복을 전망하고 있습니다.이재명 정부의 외교 성과는 실로,획기적이고 압도적입니다.경주 APEC 정상회의의 성공적 개최로,대한민국은 동북아시아 평화와 번영의 중심ㆍ주도국가로다시 한번 자리매김했습니다.한미 정상회담을 통해 상호신뢰에 기반한호혜적 무역ㆍ통상 협상도 타결됐습니다.아울러, 우라늄 농축ㆍ사용후 핵연료 재처리 및핵추진 잠수함 도입 논의를 진전시켜,자주국방과 에너지 안보를 획기적으로 강화했습니다.연이은 한중ㆍ한일 정상회담을 통해,한중관계를 전면 회복하고,미래지향적 한일관계를 새롭게 정립했습니다.우리는 이재명 대통령의 국익 중심 실용외교를 통해국제사회에서 대한민국의 저력과 위상을 재확인하고 있습니다.대한민국은 국제무대에 성공적으로 복귀했고,세계는 다시 대한민국을 주목하고 있습니다.나라 안팎을 휘감았던 복합위기의 먹구름이 걷히고 있습니다.민생과 경제에 활력의 새 기운이 감지되고 있습니다.기적처럼 일어난 이 모든 성과는,맨몸으로 계엄군의 총칼에 맞서 내란을 저지하고,온몸으로 헌정질서와 민주주의를 수호해주신위대한 대한 국민이 있었기에 가능했습니다.존경하고 사랑하는 국민 여러분께,다시 한번 경의를 표합니다.국민 여러분 고맙습니다!법원은 최근 윤석열의 12ㆍ3 비상계엄이위헌ㆍ위법을 넘어,군경을 동원한 폭동,즉 명백한 내란이라고 판결했습니다.구차한 변명으로 내란 가담을 발뺌하며뻔뻔하게 대선까지 노렸던 한덕수는,징역 23년을 선고받고 법정구속 됐습니다.이제 단죄의 시간입니다.오는 19일 내란 우두머리 윤석열,내란 중요 임무 종사자 김용현, 노상원, 조지호에 대한1심 선고가 예정돼 있습니다.헌정질서와 민주주의를 총칼로 유린한 내란 일당은 이제,법정최고형을 피할 수 없습니다.하지만, 12ㆍ3 내란의 전모는 아직,완전히 규명되지 않았습니다.3대 특검이미처 밝혀내지 못한 노상원 수첩과,북한의 공격을 유도한 외환 혐의,대통령 관저 이전 특혜,양평고속도로 노선변경 의혹 등,윤석열ㆍ김건희 국정농단의 실체를단 한 점의 의혹도 없이,확실하게 밝혀야 합니다.순직 해병 사건의 구명 로비 의혹도여전히 장막에 가려 있습니다.한편, 법원이 김건희에게징역 1년 8개월을 선고했습니다.주가조작과 명태균 무상 여론조사 등거대 범죄에는 무죄 판결을 내렸습니다.국민 여러분,이 판결이 납득되십니까?김건희 특검의 구형량은징역 15년에 벌금 20억 원,추징금 9억 원이었습니다.재판부는 김건희가윤석열ㆍ김건희 공동정권의 운영자이자,국정을 농단한 실세, 'V제로'였다는 사실을철저히 외면했습니다.2차 종합특검을 신속하게 출범시켜서김건희를 둘러싼 각종 의혹과 실체를더욱 철저하게 수사하고, 확실하게 처벌해야 합니다.고구마 줄기처럼 엮여 나오는정교유착 의혹 또한이참에 모두 털어내야 합니다.대한민국 헌법은 정교분리를 명시하고 있습니다.통일교와 신천지가 조직적인 당원 가입을 통해정당 경선에 개입한 것은 헌법의 근간을 뒤흔드는 일입니다.국민의힘에 제안합니다.통일교ㆍ신천지를 함께 특검해서정치와 종교의 유착을 완전하게 단절해 냅시다.사랑하는 국민 여러분!1996년, 1심에서 사형선고를 받았던광주학살 내란수괴 전두환은살아서 교도소 밖으로 걸어 나왔고,죽을 때까지 사과 한마디 없었습니다.우리가 전두환을 제대로 단죄했다면,윤석열은 탄생하지 않았을 것입니다.사법부는 내란 일당에 대해역사 앞에 정의로운 판결을 내려주길 바랍니다.국민의힘에 엄중히 묻습니다.계엄 사과는 진짜 사과입니까, 거짓 사과입니까?겉으로는 고개를 숙이면서,뒤로는 5ㆍ18을 모독하고 전두환을 찬양하는 극우 인사를지도부가 친히 나서 입당시켰습니다.전두환을 '피 흘리지 않고 민주화를 이끈 사람'이라며'당사에 윤석열 사진과 함께 걸자'는역대급 망언이 입당 첫 일성이었습니다.이러면 국민의힘 당사는'내란범 갤러리'가 되는 것 아닙니까?오월 광주의 통한이 시퍼렇게 살아있습니다.내란수괴를 찬양하는 것은주권자에 대한 정면 도전이고헌정질서에 대한 명백한 부정입니다.다시 묻습니다.국민의힘이 지키려는 가치는 대체 무엇입니까?오직 이재명 정부의 발목을 잡기 위해자신들이 찬성하는 법안조차필리버스터에 제물로 삼고,자신들의 정치적 이득을 위해 행동한다면어느 국민이 납득하겠습니까?주권자의 명령을 거부하고헌법적 가치를 내팽개친 정당에국민이 내릴 마지막 처분은 '심판' 뿐입니다.국민의힘은 아직도 윤 어게인을 외치는 극우세력,반성하지 않는 내란 세력과 단절하십시오.그렇지 않으면 국민께서 여러분을 단절할 것입니다.존경하는 국민 여러분!검찰ㆍ사법개혁은 거스를 수 없는 시대정신입니다.78년 동안 무소불위의 권력을 휘두르며,민주주의와 인권을 짓밟은 정치검찰.오는 10월이면,검찰은 역사 속으로 완전히 사라집니다.검찰개혁에는 한 치의 타협도 없습니다.검찰청 폐지, 공소청과 중대범죄수사청 설치,수사와 기소의 완전한 분리는절대 흔들리지 않는 대원칙입니다.사법개혁도 국민 눈높이에서빠른 시일 내에 완수하겠습니다.국민은 여전히 묻고 있습니다.12ㆍ3 내란의 위헌ㆍ위법성에 대해왜 그토록 오랫동안 침묵했는지.지귀연 판사는 도대체 왜,시간 계산이라는 희대의 논리로내란 수괴 윤석열을 석방했는지.대법원은 어떻게 전원합의체 회부 9일 만에이재명 대선후보 사건을 파기환송 했는지.내란 세력을 비호한다는 의심을 사기에 충분했고사법부의 신뢰는 땅에 떨어졌습니다.민주당은 국민의 기본권과 법치주의를 지키기 위해3대 개혁 법안을 신속히 처리하겠습니다.사랑하는 국민 여러분!지난 한 해는 모두가 서로를 격려하며고통과 불안에서 치유와 회복으로전환하는 시간이었습니다.이재명 정부와 민주당은벼랑 끝에 몰린 민생·경제를 살리고국가 정상화를 위해한 몸, 한마음으로 총력을 다해왔습니다.정부 출범 20일 만에 추경안이 국회에 제출됐고,민주당은 비수도권과 취약계층 지원을 확대해정부안보다 1조 3천억 원을 증액한31조 8천억 원을 신속히 통과시켰습니다.민생회복 소비쿠폰과 지역화폐 발행 확대에 힘입어내수가 회복되며, 경기 진작과 민생안정의 마중물이 됐습니다.전통시장에서 만나는 상인들마다"이제야 조금 숨통이 트인다"라고 입을 모으셨습니다.이재명 정부는 부동산에 과도하게 쏠린 자금을주식시장 등 생산적 금융 부문으로유도하는 정책을 일관되게 추진해오고 있습니다.민주당은 두 차례의 상법 개정과 배당소득 분리과세,대주주 양도소득세 기준의 합리적인 조정으로코리아 디스카운트 극복의 기틀을 마련했습니다.앞으로 자사주 소각 의무화를 골자로 한3차 상법 개정, 한국형 디스커버리 제도 도입,스튜어드십 코드 확대, 주가 누르기 방지법 등을 추진해자본시장 개혁에 더욱 박차를 가할 것입니다.이재명 정부와 민주당을 믿고 성원해 주신국민 여러분 덕분에 민생과 경제가조금씩 제자리를 찾고 있습니다.대한민국은 이제 정상화를 넘어대도약의 출발선에 서 있습니다.하지만 민생안정과 양극화 극복의 과제도여전히 남아 있습니다.사상 처음으로 수출 7000억불 시대가 열렸지만,모든 국민이 그 결실을 누리고 있는 것은 아닙니다.우리는 지금, 한쪽은 성장하는데다른 한쪽은 침체 되어 있는K자형 성장을 겪고 있습니다.민주당은 지방, 중소기업, 소상공인, 저소득층 등성장 정체를 겪고 있는 취약부문에더욱 깊은 관심을 기울이겠습니다.2월 국회 내 ｢행정통합특별법안｣ 과 ｢지방자치법｣을 처리하겠습니다.행정통합의 효과를 극대화하고,지역주민의 삶에 실질적인 변화를 가져올 수 있도록꼼꼼하고 체계적인 입법을 준비하겠습니다.중소기업은 우리 경제를 떠받치는 근간입니다.기업의 대부분을 이루고,국민 다수의 고용을 책임지고 있는 곳이 중소기업입니다.그럼에도 좋은 일자리와 생산성이대기업과 특정 업종에만 몰리는 구조는정상적이라고 할 수 없습니다.건강한 기업 생태계 구축을 통해중소기업이 지속 성장할 수 있는 제도 혁신이 필요합니다.우선 중소기업의 조달시장 진입과 해외 진출을 지원하는'판로지원법'과 '중소벤처기업해외진출법'을상반기 내 본회의 통과를 목표로 추진하겠습니다.아울러, 성과공유와 납품대금연동 대상을 확대해서상생협력 기반을 강화·확산시켜 나가겠습니다.이재명 정부와 민주당은코로나19의 국가적 위기 속에서 특별한 희생을 감내하신소상공인과 자영업자 여러분을 잊지 않고 있습니다.올해 지역화폐에 대한 국비보조율이 상향돼매출기반 확대로 이어질 것으로 기대합니다.또한, AI 시대에 안정적인 적응을 위해업종별 맞춤형 AI 지원을 확대함으로써,생산성을 근본적으로 제고할 것입니다.소상공인 통합 회복 전담 지원체계 구축을 위한'소상공인법'도 상반기 내 통과를 목표로 하겠습니다.이재명 정부와 민주당은취약계층과 저소득층의 삶을 더욱 세심히 살피고,실제로 피부에 와 닿는 지원책 마련에 더욱 힘쓸 것입니다.'쉬었음 청년'의 증가·장기화 등으로고용지표 부진이 지속되고 있습니다.정부는 AI 교육 및 직업훈련을 확대하고,'쉬었음 청년' 유형별 맞춤형 지원방안을 마련할 예정입니다.민주당은 '청년고용촉진법'으로 이를 뒷받침하겠습니다.기초생활보장 강화, 근로 인센티브 제고,통합돌봄확대를 통해 취약계층과 저소득층에 대한지원 또한 더욱 두텁게 하겠습니다.이재명 대통령께서 제안한 것처럼,이제 우리 사회는 '모두의 성장'으로 나아가야 합니다.'모두의 성장'은 성장의 주체를 넓히고,성장의 결과를 고루 나누며, 기회의 접근성을 키우고,지속 가능한 성장 조건을 만들자는 것입니다.민주당은 입법으로써 '모두의 성장'을 통한민생안정과 양극화 해소를 강력히 뒷받침하겠습니다.존경하는 국민 여러분,그리고 선배·동료 의원님 여러분!지금 우리가 처한 대내외적 여건이결코 녹록지 않습니다.걸림돌을 디딤돌로 전환하기 위해지혜를 함께 모아야 합니다.국민의 먹고사는 문제를 해결하는 것이야말로정치의 본령이자 국회의 책무입니다.그러나, 과연 우리 국회가 제 기능을 다하고 있는지,국민으로부터 얼마나 신뢰를 받고 있는지 돌아보면무거운 책임감을 느낍니다.민생회복은 속도가 중요합니다.국회는 입법부로서,민생입법 처리에 골든타임을 놓쳐서는 안됩니다.국민이 정책의 효능감을 최대로 느끼도록 하는 게국민의 대리인이 가져야 할 기본자세입니다.그러나, 제22대 국회의 법안 처리 속도는느려도 너무 느립니다.지난주 본회의에서 90건의 민생법안을 처리했습니다만,아직도 갈 길이 멀기만 합니다.개원한 지 20개월이 지난 현재,법안처리율은 22.5%에 불과합니다.같은 기간 21대 28.7%, 20대 23.9%와비교해도 많이 낮은 수치입니다.이러한 결과는 고스란히 국민의 고통으로 돌아갑니다.국민의 삶을 외면한다면, 국회는 존재 이유가 없습니다.지난해 이재명 정부의 최대 난관이었던관세협상이 성공적으로 타결됐습니다만,최근 미국이 관세 재인상을 압박하고 있습니다.'한미 전략적 투자 관리를 위한 특별법안'의심도 있는 심사와 조속한 처리를야당 의원님들께 요청합니다.관세가 재인상된다면 자동차업계는연간 4조 원이 넘는 추가 부담을 떠안게 됩니다.이는 기업의 손익 문제에 그치는 게 아니라,차량 가격상승과 투자 축소로 이어져국내 소비자 부담 증가와 일자리를 압박하는구조적 충격으로 다가올 것이 자명합니다.아까운 시간을 더 이상 허비해서는 안 됩니다.때로는 소속 정당의 입장을 강변해야 할 때도 있지만,민생과 국익 앞에서는 힘과 지혜를 모아야진정한 민의의 전당이라 할 수 있을 것입니다.민생과 국익을 볼모로 삼는 정치까지용인할 국민은 없습니다.존경하는 국민 여러분!민주당은 민생 해결을 중심에 둔 일하는 국회,희망을 드리는 정치로 그 책임을 다하도록 하겠습니다.국회에 '민생개혁 입법 고속도로'를 깔고,이재명 정부의 국정과제와 민생·개혁법안 처리에최고속도를 내겠습니다.민주당은 원내에 '민생경제 입법추진 상황실'을 설치하겠습니다.주 단위, 월 단위로 국민 삶에 직결된 핵심 국정과제와민생 법안들의 입법 공정률을 낱낱이 점검하고,진행 상황을 국민께 보고드리겠습니다.이재명 정부는 국민 여러분께서 세운 정부입니다.이재명 정부가 성공해야 국민이 성공하고, 대한민국이 성공합니다.이재명 정부의 성공과 국민의 더 나은 삶을 위해민주당이 먼저 실천하고 성과로 응답하겠습니다.민생을 살리는 국회의 중심에 서겠습니다.사랑하는 국민 여러분,인공지능과 로봇이라는 '거대한 수레'가 굴러오고 있습니다.이 수레는 우리가 멈춰 세울 수도, 피할 수도 없습니다.24시간 쉬지 않고 일하는 AI 로봇이캄캄한 공장을 가득 채우는 세상,그것은 상상이 아니라 이미 우리 곁에 와 있는 현실입니다.이 거대한 문명사적 전환기 앞에서우리끼리의 이념이나 정쟁에 매몰되는 것은미래세대에 대한 직무유기입니다.'AI 고속도로' 위로 모든 국민을 안내하겠습니다.모든 국민이 AI를 도구로 삼을 수 있도록학습의 기회를 열어주어야 합니다.AI가 우리 일자리를 뺏는 위협이 아니라,우리 국민의 능력을 무한히 확장하는'위대한 도구'가 되도록 제도를 전면 재배치해야 합니다.극단적 양극화를 막는 '기본사회'의 토대를 닦아야 합니다.AI와 로봇이 창출하는 엄청난 부가 소수에게만 집중된다면,대다수 국민은 일자리 절벽에서 좌절할 것입니다.'기본사회'는 기술 혁명 시대에공동체를 유지하기 위한최소한의 '생존 시스템'입니다.AI가 만드는 성장의 과실을 국민 모두가 고루 나누는구체적인 해법을 진지하게 논의합시다.이재명 정부와 민주당은 '오직 국민의 삶'을 위해과거의 성공 공식을 과감히 던지고,AI라는 새로운 지도를 들고대한민국 대도약의 길로 당당히 나아가겠습니다.지금은 대한민국의 시간입니다.남의 정답을 뒤따라가는'추격자'의 시간을 끝내야 합니다.우리가 반 발짝만 앞서면무한한 기회를 누리는 '선도자'가 될 수 있습니다.그 결정적 순간을 놓치지 않겠습니다.존경하는 국민 여러분!수도권 집중이라는 거대한 블랙홀이,대한민국의 성장 잠재력을 모두 집어삼키고 있습니다.우리나라 국토의 11%에 불과한 수도권에,인구의 절반이 살고 있습니다.상위 100대 기업의 80%가 몰려 있습니다.반대로, 전국 지방자치단체의 60%는소멸위기에 직면해 있습니다.지금의 수도권과 비수도권 양극화 고착의 후과는미래세대가 짊어질 것입니다.청년들은 계층이동 사다리를 뛰어넘지 못할 것이고,아이들은 출생지역에 따라서성공의 출발선이 달라질 것입니다.개인의 문제가 아닙니다.국가의 문제이고, 구조의 문제입니다.국가의 100년 대계를 다시 짠다는 각오로,과감하고 담대한 균형발전 전략이 필요합니다.대한민국의 대도약은 이제, 지방에서 시작됩니다.민주당은 지방 주도 성장 실현을 위해모든 노력을 다 기울이겠습니다.광역통합을 위한 입법도신속하게 처리하겠습니다.충분한 토론과 숙의로,현장의 의견을 수렴하고지역이 원하는 통합이 되도록 노력하겠습니다.규모만 키우는 통합이 아닌,사람이 머물고인재가 성장할 수 있는 여건을 만들겠습니다.서울대 10개 만들기와2차 공공기관 이전 등지방 주도 성장과 균형발전 국정과제들도차질없이 실현되도록 하겠습니다.지방이 변화를 선도하는 대한민국,민주당이 그 문을 활짝 열겠습니다.오는 6월, 지방선거가 열립니다.내란 종식과 민생회복, 대한민국 정상화를완성하는 선거로 치러야 합니다.지방 주도 성장 대전환에 걸맞은,역사적인 선거가 돼야 합니다.국회 정개특위가 가동되고 있습니다.선거구 획정 등 제도 정비에 박차를 가하겠습니다.36년 전, 고 김대중 대통령께서,목숨을 건 단식으로 부활시킨 지방자치입니다.그렇게 쟁취한 풀뿌리 민주주의가 30여 년이 흘러,기초단체장 출신 대통령 시대를 열었습니다.민주당은 6ㆍ3지방선거를지방 주도 성장을 이끌어 갈새로운 인재를 발굴하는 선거로 준비하겠습니다.국민주권정부를 넘어국민주권지방정부를 완성하는 선거로 준비하겠습니다.오는 지방선거와 함께원포인트 개헌을 제안합니다.5ㆍ18정신을 헌법 전문에 수록합시다.5ㆍ18민주화운동은 대한민국 헌정질서와 민주주의의 근간입니다.헌법 전문 수록을 더 이상 미룰 이유가 없습니다.야당의 초당적인 협조를 기대합니다.우원식 국회의장께서 제안한국민투표법 개정도,빠른 시일 안에 추진하겠습니다.사랑하는 국민 여러분!선배ㆍ동료 의원 여러분!겨우내 한파로 얼어붙은 한반도에머지않아 다시 봄이 오겠지만,얼어붙은 남북관계는개선될 기미가 보이지 않습니다.이재명 대통령은 신년 기자회견에서,'평화가 뒷받침하는 안정적 성장'을 제시했습니다.평안한 민생도그 토대는 결국 탄탄한 평화입니다.남북관계를 개선하고한반도 평화에 다시 온기를 불어넣어야 합니다.작은 무인기 하나가순식간에 한반도를 위협에 몰아넣을 수 있습니다.남북한 간 우발적 충돌을 방지하고,정치ㆍ군사적 신뢰를 회복하는9·19 군사합의 복원을더 이상 미뤄서는 안됩니다.근본적으로는'비무장지대의 평화적 이용'에 대하여우리의 법과 제도로 보장해야 합니다.올해로 개성공단이 멈춘 지 10년이 되었습니다.한반도의 공동성장 기반을 조성해야 합니다.접경지역에 평화경제특구가 첫 삽을 뜰 수 있도록제도적으로 뒷받침해 나가겠습니다.민주당은 꽉 막힌 남북관계 개선과한반도 평화번영을 위해,그동안 축적한 남북협력의 경험과 능력을최대치로 가동하겠습니다.존경하고 사랑하는 국민 여러분!민주당은 이재명 정부와 함께 2026년을대한민국 대도약의 원년으로 만들겠습니다.이재명 대통령께서 신년회견에서 밝힌,지방 주도 성장,기회와 과실을 골고루 나누는 모두의 성장,안전에 기반한 지속가능한 성장,문화가 이끄는 매력적인 성장,평화가 뒷받침하는 안정적인 성장 등5대 성장전략을 통해,대한민국의 대도약을 이뤄내겠습니다.이재명 정부 제1의 국정운영 원칙은,'오직 국민의 삶'입니다.더불어민주당의 최우선 가치 역시,'오직 민생'입니다.정치는 오직,국민의 안녕과 행복을 위해 존재해야 합니다.민주당은 내란을 완전히 종식하고,검찰개혁과 사법개혁, 사회 대개혁을 완수하겠습니다.행정통합 추진으로 국가균형발전을 구현하고,국민통합을 이뤄내겠습니다.얼어붙은 남북관계를 개선하고,한반도 평화번영을 실현하겠습니다.우리 아이들이 더 나은 내일을 꿈꾸는 공동체,성별과 나이, 재산과 소득에 관계없이 누구나 행복한 사회,일자리, 교육과 보육, 주거, 노후 등국민의 불안을국가가 책임지고 해결하는 나라.양심과 배려, 정의가 살아 숨 쉬는,국민 모두가 함께 잘 사는 대한민국을 위해우리의 모든 것을 다 바치겠습니다.끝으로,2018년 9월 4일 당시 이해찬 더불어민주당 대표의생전 마지막 교섭단체대표 연설의 일부를 소개하는 것으로오늘 연설을 마칠까 합니다."오늘의 대한민국을 위해 성실하게 노력하는 것이내일의 후손들을 위한 우리들의 선물일 것입니다.갈등과 균열, 분노와 불신의 국회가 아닌정책과 비전, 포용과 신뢰의 국회로 만들어 갑시다."경청해 주셔서 고맙습니다.2026.02.03.화.더불어민주당 원내대표한 병 도