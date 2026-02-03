DMZ법 두고 이례적 대응... 유엔사, 존재감 키우기 나서나?

큰사진보기 ▲DMZ 상공 가르는 독수리북한이 한국 무인기 침투를 주장하고 있는 가운데 1월 11일 경기도 파주시 접경지역에서 바라본 비무장지대(DMZ) 상공에서 독수리가 남북을 가르며 비행하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲통일부 장관, 고성 DMZ 평화의 길 방문정동영 통일부 장관이 1월 21일 DMZ 평화의 길 강원 고성 구간과 동해선 남북출입사무소 등을 방문하고 있다. (통일부 제공) ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

유엔사가 다시 존재감을 드러내고 있다. 김현종 국가안보실 1차장의 백마고지 유해 발굴 현장 방문을 위한 DMZ 출입을 불허(이후 허가)하고, 여당 의원들이 발의한 DMZ법에 대해 강하게 반대하고 있다. DMZ법은 비군사적 및 평화적 목적에 한해 비무장 민간인의 DMZ 출입·이용을 한국 정부가 행사하도록 하는 내용을 담았다.이에 대응해 유엔사는 지난 1월 17일 이례적으로 "군사분계선 남쪽 비무장지대 구역의 민사 행정 및 구제 사업은 유엔군사령관의 책임"임을 강조하며 유엔사가 비무장지대 접근을 통제할 수 있는 관할권을 부여 받았다고 주장하는 공개 성명을 냈다. 28일에는 기자회견을 갖고 DMZ법이 정전협정과 정면으로 충돌한다고 밝히기도 했다.이를 두고 평상시와는 다른 이례적인 대응이라는 평가가 나온다. 통일부는 이미 DMZ법이 유엔사와의 사전 협의 절차를 포함하고 있으며, DMZ법 제정 논의가 정전협정과 상충하지 않는다고 본다는 입장을 밝혔다.유엔사가 존재감을 강하게 드러냈던 적이 또 있다. 한반도 평화프로세스가 진행되던 2018년이다. 공교롭게도 당시의 미 대통령도 트럼프 대통령이었다. 2018년 8월 통행계획 통보시한을 지키지 않았다는 이유로 남북철도 경의선 북쪽 구간 현지조사를 위한 통행을 불허했다.사실 통행계획 통보 규정은 정전협정에 없는, 군사정전위원회의 편의적 규정에 불과하다. 이를 시작으로 2019년 6월 태봉국 철원성터 남쪽 지역 현지조사, 한독 통일자문위원회 고성 GP 방문, 2019년 8월 당시 김연철 통일부 장관 대성동마을 방문 기자단 동행, 2019년 10월 전국체전 100회 기념 공동 경비구역 성화 봉송 등이 모두 불허된 바 있다.당시 로버트 에이브럼스 주한미군사령관 지명자가 미 상원 군사위원회 인준청문회에서 다음과 같은 발언을 했다. "DMZ 내의 모든 활동은 유엔사의 관할이기 때문에 남북이 대화를 계속한다고 하더라도 관련 사항은 유엔사에 의해 중개·판단되고, 준수·집행되어야 한다." 원칙적인 답변이라고 생각할 수 있지만, 명백하게 남북한 평화 상황에서도 유엔사의 권한을 조정할 수 없다고 밝힌 것이다.조성렬은 '유엔사 규정'에 유엔사령관이 정전협정의 '관할권(jurisdiction authority)'을 지닌다고 규정되어 있는 것을 언급하면서, 관할권은 "한 국가가 사람, 사건, 물건, 자원 등에 행사할 수 있는 권한의 총체로서 국가주권의 한 표현이자 구체적인 발현 형태"로, 유엔사의 관할권이라는 표현이 책임과 권한을 뛰어넘는 과도한 권한이라 비판했다.또한 정전협정의 조건과 규정들은 "순전히 군사적 성질에 속하는 것"으로서, 유엔사의 책임과 권한 행사 역시 군사적 성질에만 국한되어야 하며 이와 같은 비군사부문의 통행까지 통제한 것은 정전 관리의 취지를 넘어섰다고 평가하기도 했다(조성렬, '유엔사를 둘러싼 쟁점과 과제', < 월간 KIMA >, 한국군사문제연구원, 2020, 11쪽.)그러나 유엔사는 이번 사태에서 "정전협정 서언에 '군사적 성질'이 명시된 것은 이 협정이 평화협정이 아니라는 점을 강조하기 위한 것"이라고 반박했다.언론보도("'그때그때 달라요'…미 대외전략 따라 바뀐 유엔사 정전협정 해석", <한겨레>, 2025.1.29.)에 따르면 유엔사 관계자의 비무장지대 입출입 허가권이 유엔군사령관에게만 귀속된다고 주장한 것은 역사적 사실에 부합하지 않는다.유엔사가 이전에 비군사적 사안이 군사정전위원회 권한 밖의 사안이라거나, 비무장지대의 요새화된 상태가 필요하지 않다는 발언을 했던 것이다. 기사에서 짚는 것처럼 "유엔사의 정전협정 해석은 국제질서와 미국의 대외전략에 맞춰 그때그때 달라"져왔다.유엔사는 현재까지 크게 세 단계를 거쳐 변화해왔다. 1950년 7월 창설된 당시에는 한국전쟁에서 남한 방위 및 전력제공의 역할이 임무였다. 1953년 정전협정 체결 이후에는 남한 방위(유엔사가 전시작전통제권을 갖는다는 뜻)와 전시 전력 제공, 그리고 정전체제 유지 역할이 추가되었다. 이후 1975년 한미연합사가 창설되며 유엔사가 갖고 있던 전시작전통제권을 가져가면서 유엔사의 권한은 전시 전력 제공과 정전협정 관리로 축소되었다. 자연스럽게 평시 유엔사의 역할은 정전협정 관련 업무로만 국한되었다.지난 바이든 정부 집권기였던 2024년까지만 해도 유엔사는 활발하게 '재활성화'를 진전시켜왔다. 각종 한미연합연습에 유엔사 전력제공국과 함께 참여했고, 독일을 유엔사 신규 회원국으로 합류시키기도 했다. 이와 같은 적극적인 행보가 미국 중심의 다국적 군대를 만들어 인도-태평양 지역에서 미국의 투사력을 증폭시켜 중국을 견제하려는 것과 맞물려 있다고 평가되기도 했다.실제로 당시 영국, 호주, 캐나다, 뉴질랜드 등의 국가는 북한 '환적' 감시 일환으로 동아시아에서 일본의 유엔사 후방기지를 이용하며 남중국해 '항행의 자유' 작전에 참가했다.다만 현재 트럼프 정부는 지난 바이든 정부의 쿼드와 오커스 등 '소다자주의 협력'과 다르게 동맹국에 더 많은 자국 방위 책임을 부담시키는 방향으로 안보 전략을 굳히고 있으며, 트럼프의 독점적인 태도로 몇몇 유엔사 회원국들과 미국의 관계가 나빠지고 있다.이를 감안할 때 우려되는 것은 유엔사의 작전 범위가 한반도를 넘어 동북아 역내로 확장되는 것이다. 트럼프 정부 국방 당국자들이 주한미군을 중국 견제에 투입하겠다는 노골적인 발언을 쏟아내고, 지난해 한미 SCM 공동성명과 한미 조인트 팩트시트에 간접적으로나마 중국을 뜻하는 '동맹에 대한 모든 역내의 위협'을 명시하며 전략적 유연성에 대한 어느 정도의 양해가 이뤄진 상황이다.더욱이 미 국방부의 국가방위전략(NDS)은 대북 억제의 1차적 책임을 한국이 맡고 미국은 "결정적이지만 더 제한된 지원"만을 제공한다고 명시했다. 이 역시 주한미군의 역외 투사를 염두에 둔 것으로 보인다.유엔사 재활성화 구상이 2000년대 미국이 전략적 유연성을 높이려는 큰 틀 아래 추진("무엇을 위한 '재활성 화'인가?", <경향신문>, 2023.11.14.)되었다는 주장을 고려한다면 유엔사의 존재감 키우기가 트럼프의 인도-태평양 전략과도 맞물려 있을 가능성을 점쳐볼 수 있다.유엔사가 미국의 인도-태평양 전략에 동원될 것과 관련한 공식적 언급은 아직 확인되지 않는다. 그럼에도 대비하는 차원에서 주권적 자율성을 확보해 나가야 한다. 이번 사태에서 통일부와 달리 국방부는 일관되게 유엔사의 입장을 존중한다는 태도를 보였다. 입장 차이를 좁히고 함께 협력해야 한다. 정전협정 조항에 존재하지 않는 유엔사의 DMZ 출입 48시간 전 통보 및 허가와 같은 미국의 편의적 조항을 개정하기 위해 유엔사 내부의 표준절차(SOP) 공개를 요구하고 함께 개정을 협의하는 등의 방법으로 주권을 확보해야 한다.비슷한 양상이 반복되지 않도록 상설 협의체를 공식화해 기준을 확립할 수도 있을 것이다. 이와 같은 조치를 통해 유엔사가 '정전 관리'라는 명분으로 주권을 잠식하지 못하도록 대처해야 한다.