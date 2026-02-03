다니던 한의원 문 닫아도 내 진료기록 확인 가능해진다

큰사진보기 ▲보건복지부와 한국보건의료정보원은 의료기관 진료기록보관시스템을 개편한다. ⓒ 보건복지부 관련사진보기

큰사진보기 ▲휴·폐업 의료기관 조회 방법 및 의료기록 단계별 발급 절차 ⓒ 보건복지부 관련사진보기

평소 다니던 병원이 문을 닫더라도 국민이 자신의 진료기록을 필요할 때 언제든 확인·받을 수 있는 휴·폐업 의료기관 진료기록보관시스템이 한방까지 확대된다. 또, 현재 부모가 발급받을 수 있는 미성년 자녀의 진료기록 범위도 기존 14세 미만에서 19세 미만으로 대상 폭이 넓어진다.보건복지부와 한국보건의료정보원은 3일 진료기록보관시스템을 개편한다고 밝혔다. 이는 병원이 휴업하거나 폐업을 할 경우 진료기록이 유실되지 않도록 국가가 안전하게 보관하고, 국민이 필요할 때 해당 기록을 열람하거나 사본을 발급받을 있도록 지원하는 제도다.지난해 7월 21일부터 본격적으로 서비스를 시작한 이후 현재까지 약 700개 의료기관의 진료기록을 보관하고 있고, 약 3만 건의 진료기록 사본 발급이 이뤄졌다.복지부에 따르면 그동안 진료기록보관시스템은 일반 의원을 중심으로 만들어져 한방이나 치과 진료기록을 보관하는 데에는 어려움이 있었다. 이를 개선하기 위해 대한한의사협회 등 관련 단체와 협의를 거쳐 한방 진료기록 발급 서식을 마련하고, 보관 대상을 확대하기로 했다.국민 이용 편의성의도 크게 개선된다. 현재는 부모가 14세 미만 자녀의 진료기록만 온라인으로 발급받을 수 있었지만, 올해 3월부터는 19세 미만 자녀까지로 대상이 확대된다. 앞으로는 보호자가 미성년 자녀의 진료기록을 더 폭넓게 확인할 수 있게 됐다.이와 함께 복지부는 더 많은 의료기관이 더 쉽게 진료기록을 이관할 수 있도록 한다는 지원한다. 이달부터 의료기관이 진료기록보관시스템에 더욱 편하게 접근할 수 있도록 API(응용 프로그램 인터페이스)를 개방, 의료기관의 전자의무기록(EMR) 시스템에서 바로 진료기록을 이관할 수 있도록 지원이 이뤄진다.최경일 보건복지부 의료정보정책과장은 "휴·폐업 의료기관의 진료기록은 국민의 중요한 건강정보인 만큼, 보다 안전하고 편리하게 관리·활용될 수 있도록 제도를 지속적으로 개선해 나가겠다"면서 "한방 분야까지 확대해 국민의 진료기록 접근성이 더욱 높아지기를 기대한다"고 밝혔다.염민섭 한국보건의료정보원장은 "이번 시스템 구축을 통해 휴·폐업 진료기록이 필요한 국민의 이용 편의가 크게 향상됐다"며 "한방 의료기관 확대를 통해 더 많은 국민이 실질적인 혜택을 체감할 수 있을 것"이라고 전했다.