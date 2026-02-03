모든 일하는 사람들을 위한 한국형 노동회의소를 기대하며

"나를 지켜줄 조직이 있으면 좋겠는데, 노조는 좀 부담스럽다."

AD

필자가 20여 년 전에 입사한 공공기관에는 정규직 중심의 노조가 유일했다. 필자는 그 노조의 간부가 되어, 위원장이 바뀔 때마다 노조는 근로조건이 열악한 비정규직들에게 더 필요하니 가입을 받자고 여러 차례 요구하였으나 받아들여지지 않았다.결국 비정규직도 가입할 수 있는 제 2노조를 설립했는데, 이를 본 정규직 노조도 교섭권 경쟁에서 불리해지자 비정규직에 문을 열었다. 이후 공공부문 정규직 전환 정책에 따라 용역이던 직원들을 조직하여 교섭권도 확보하고, 여러 부당대우를 개선하면서 보람있고 뿌듯했다. 그러나 마음 한켠엔 찜찜함이 남아있었다. 끝내 가입하지 않은 소수의 직원들 때문이었는데, 그 이유는 의외로 단순했다.속칭 어용노조는 집행부만 좋은 일 시킬 거 같아서, 민주노조는 강성이라 불이익을 받을까 싶어 망설여진다는 것이다. 이유가 무엇이든, 노동조합의 존재 이유인 노동자들에게 선택받지 못하는 현실 앞에서 고민은 깊어졌다. 시선을 회사 밖으로 돌리니 이런 현상은 훨씬 더 뚜렷했다.우리나라 임금노동자는 약 2100만 명으로, 노조 조직률이 13%라고 하니 270만 명 정도가 노조원이다. 정권의 성향이 달라지더라도 조직률 변동폭은 그리 크지 않다. 물론 조직률이 10% 초반이라고 해도 우리 사회에 끼치는 영향력은 그 이상이다. 노동자를 대표하여 최저임금위원회에 참여하고, 각종 선거에서는 후보 지지선언이나 정당과의 정책협약 등으로 실제 숫자보다 훨씬 큰 영향력을 행사한다. 적은 숫자에 비해 큰 역할을 하니 분명 긍정적인 현상이나, 세부지표를 보면 생각이 많아진다.노동부에서 발표한 2024년 노동조합 조직 현황을 보면, 공공부문 조직률은 71.7%인 반면, 민간은 9.8%로 약 7배 차이이다. 사업체 규모별로 보면, 30명 미만인 사업체의 조직률은 0.1% 남짓인 반면, 300명 이상인 곳은 35%로, 배수를 따지는 것이 의미 없을 정도로 큰 격차를 보인다.이렇게 노조 간에도 양극화 현상이 뚜렷한데 하물며 노조 밖 노동자들은 어떠한가. 프랑스처럼 조직률은 낮아도 단체협약 적용율이 월등히 높은 것도 아니고, 양대노총의 숙원인 산별교섭 법제화도 현실적으로 쉽지 않은 상황이고 보면, 울타리 없이 고군분투하는 노조 밖 노동자들의 현실은 충분히 짐작할 수 있다.필자가 우연히 접하게 된 '노동회의소'는 현장에서 맞닥뜨린 새로운 수요, 즉 나를 지켜주는, 노조 아닌 조직에 딱 맞아떨어진다. 물론 우리나라에 적용하기에는 갈 길이 멀다. 이미 이용득, 이원욱, 이수진 등 의원들이 한국형 노동회의소 설치 입법을 발의했으나 상임위를 넘지 못했다.유럽과 같이 의무가입 조항을 두자니 국민 공감대가 거의 없는 현실에서 입법 부담도 크고, 실무적으로는 준비단계의 주체는 누구로 할지, 재원은 어떻게 마련할지, 이미 있는 노동권익센터나 공제조합과의 중복은 또 어떻게 정리할지 난제가 많다. 이런 것들이 노동회의소 설치를 전제로 한 고민이라면, 기존 조직노동의 부정적인 시각은 설치 이전의 차원이다.민주노총은 노동회의소가 노조 조직률을 떨어뜨리고, 재원 조달의 한계로 관변단체로 전락할 우려가 있다고 한다. 충분히 이해된다. 그러나 장점도 분명하다. 조직률 하락 우려의 반대 측면으로, 낮은 단계이나 큰 규모로 이미 조직화된 노동자들과 함께 행동하면 조직화 역량을 좀 더 효과적으로 투입할 수 있고, 노동회의소 안에서 직능별 분류가 생길 경우 산별교섭 법제화의 논의도 본격적으로 구체화될 수 있다.노동회의소 입장에서도 노조의 존재는 여러 모로 필수적이다. 특히 노조에만 법적으로 허용된 단체행동권은 극한 대결의 쟁점을 관철시킬 강력한 무기이다. 종합해 보면 노조와 노동회의소는 대체재가 아니라 보완재, 나아가 폭발적인 시너지효과를 만들어내는 새로운 조합으로 보는 것이 타당할 것이다. 노조가 의사라면, 노동회의소는 병원, 보건소, 건강보험 등이 총 망라된 의료체계 전반으로 이해하면 적절하지 않을까.노동자는 노동을 제공한 대가를 받아 쌀과 옷을 사고, 자녀를 학교에 보내고 부모를 봉양한다. 노동은 진영 간 갈등의 소재가 아니라 민생이다. 미조직 노동자들은 자신들의 목소리를 낼 경로 자체가 희박하다. 더불어민주당은 지난 대선을 앞두고 일하는 모든 사람들의 일터 권리 보장을 실현하기 위해 미조직 취약계층 이해 대변 강화, 하청노동자 교섭권 보장 등을 공약으로 내세웠다. 아울러 동일노동 동일임금, 원하청 안전보건관리체계 정립, 산별지역별 단체교섭 등을 하겠다고 한다.노동회의소가 1800만 명의 미조직 취약계층의 이해 대변 수단이 된다면, 다른 공약들은 정부 아닌 노동자 주도로 실행할 수 있다. 물고기 낚는 법이 되는 셈이다. 모든 노동자들이 부담감 없이 참여해서 자신들의 목소리를 내고, 이를 정책으로 반영하는 한국형 노동회의소가 발족하기를 기대해 본다.