이주옥 "밀양, 경-부-울 행정통합의 최대 수혜지역"

더불어민주당 이주옥 밀양시장선거 출마예정자는 "경남-부산-울산 행정통합을 선도하겠다"라고 밝혔다.이주옥 출마예정자는 2일 밀양시청 주차장에서 출마선언하며 "지방선거를 앞두고, 소멸해가는 지방의 위기 속에서 이재명정부의 지역균형발전 전략을 밀양에 이식하여 경부울 통합 행정의 최대수혜 지역'이 됨으로써 밀양의 새로운 도약을 바라는 마음을 담아 '완전히 새로운 판'을 짜야 한다"라고 밝혔다.그는 "집권 여당의 힘을 빌려 중앙정부의 막대한 예산과 인센티브를 밀양으로 끌어오겠다는 저의 진심 어린 소망이 시민 한 분 한 분의 안방까지 닿기를 간절히 기원한다"라고 강조했다.이 출마예정자는 "경부울 행정통합 선도. 밀양을 '동남권 통합행정의 심장부'로 견인하고, 연 5조 원 규모 재정 지원 예정, 공공기관의 밀양 이전에 총력"을 공약으로 제시했다.또 그는 "디지털-나노 복합 경제권. 나노산단·폴리텍대학·데이터센터를 잇는 고부가가치 산업 벨트 완성", "생활 밀착형 '희망' 복지. 1000원 택시·식당, 무료 통학버스 등 체감형 지원 강화", "책임 행정·교육 혁신. 선샤인 테마파크 정상화 및 시장 직속 교육 정책 보좌관 신설"을 내걸었다.