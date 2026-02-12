이덕무의 활문적 글쓰기 정신

AD

이덕무는 이서구·유득공·박제가와 함께 '후사가(後四家)'라 부를만큼 18세기 후반 조선 문단에서 문명을 떨쳤다. 어릴 때부터 책 읽기와 저술을 좋아하여 길을 갈 때나 뱃전에서도 책을 놓지 않을 만큼 책을 좋아하는 책벌레였다. 그는 항상 소매 속에 책과 필묵을 넣고 다니면서 보고 듣고 생각나는 것을 그때그때 적어두었다가 글을 쓸 때나 저술을 할 때 참고하였다.이덕무는 '도문일치(道文一致)'를 주창했다. 글 쓰는 사람의 행위와 글의 내용이 일치해야 한다는 것이다. 문(文)은 도(道)를 전달하고 구현해야 한다고 역설했다. 그의 글쓰기 정신은 남달랐다. 이른바 '활문론(活文論)'이다."시문이란 하나같이 정신적 유동(流動)이 있어야 비로소 살아있는 글이라 할 수 있다. 만일 진부한 것을 답습한다면 그건 죽은 글이다."고 주장하면서 "문장은 쓰는 사람의 정신이 맥맥히 흘러서 생명력 있는 활문이어야 한다."고 강조했다.이덕무는 문인·선비들의 과거시험 답안지식 글쓰기를 매섭게 비판했다. "후세에 선비라 일컫는 자는 일생동안 과거에만 급급하여 거의 성명(性命)인 것처럼 여긴다. 그리고는 서로서로 부추기면서 참으로 큰 문장이라 하는데, 원기를 사라지게 하면서 늙도록 그 그름을 깨치지 못한다. 내가 그것을 매우 애달프게 여긴다."고 썼다.(<청장관전서(靑莊館全書)> 권 58). '청장(靑莊)'은 '청렴한 새'를 뜻하는, 또 다른 그의 호이다. 이덕무는 개성적인 글을 쓰려면 법고창신을 해야 한다고 방법론을 제시한다. 옛 사람의 길을 본받으면서 자신의 것으로 잘 융화해서 새로운 것으로 창출하라는 것이다. 당시 선비·학자들이 당풍(唐風)이나 송풍(宋風)에 물들어 중국인의 작품을 흉내내는 풍조에 단호히 반대하고 개성적인 글쓰기 방법을 제시한 것이다.이덕무의 이와 같은 자주적·개성적 글쓰기에 보수세력의 비판은 완강했다. 이덕무의 글이 '비루하다'는 논박이었다. 연암 박지원이 즉각 변론에 나섰다. "무관懋官 (이덕무의 호)은 조선사람이다. 산천풍기가 중국과 다르고 언어 요속(謠俗)도 시대가 한당(漢唐)이 아니거늘, 만약 이에 중국의 법을 본받고 한당의 체제를 그대로 답습한다면, 나는 단지 법은 더욱 높아졌지만 그 뜻은 실제로 낮아지고, 체제는 예전과 더욱 비슷해졌지만 말은 더욱 거짓되어져 감을 볼 뿐이다."(<연암집> 권7)이덕무의 많은 글 중에서 문(文)을 농사에 비유한 '필경제서첩(筆耕題書帖)'은 글쟁이들이 읽어둬야 할 내용이다. "종이와 벼루는 농토이고 붓과 먹은 쟁기와 호미이며, 문자는 씨앗이고, 의사(意思)는 노농(老農)이며, 팔과 손가락은 농부이고, 책이나 권축(卷軸)은 창고나 상자이며, 연적(硯滴)은 관개(灌漑)이다. 농토·쟁기·호미·종자 쉽지 않음을 근심할 것이 못되고 어려운 것은 오직 노농(老農)이다. 노농이란 문장에 있어서 의사(意思)가 아니면 글을 쓸 수 없다."(<청장관전서> 권4) 조선후기의 한국사회는 여전히 중국(청나라)의 영향권에서 벗어나지 못하고 있었다. 중국식 글쓰기가 정형처럼 되고, 그들이 주류를 형성하고 있었다.이럴 때 서얼 출신의 문사들은 사대적 문풍(文風)에서 벗어나 조선의 풍토와 역사·인물과 전통·현장의 삶을 진실하게 구체적으로 쓰자고 주장하고, 그렇게 쓴 이가 이덕무를 비롯한 '후4가'들이다. 정조와 그 주변 문인·학자군은 한국 역사상 보기 드문 인문학의 르네상스를 이루었다. 이덕무의 '활물론'이나 '도문일치'의 글쓰기 정신은 성호 이익과 다산 정약용의 자주적·주체적 글쓰기로 이어졌다. 성호는 현실과 괴리된 허문가화(虛文假花)와 같은 문학을 반대하고 인간과 현실문제를 중요시했다. 선비들이 자신이 사는 현재의 모순을 외면하고, 형식이나 지역말절에 급급하는 사장적(詞章的) 문학을 비판했다. 성호는 "시문(詩文)이란 세교(世敎)를 위하여 있는 것이다."라고 주장한다.성호의 글쓰기의 핵심 정신은 민족자주의식이었다. "중국은 대지 중의 한 조각 땅에 지나지 않는다."는 민족적 자주의식의 '자고론(自估論)'이다. 다산의 글쓰기 원칙은 '광제일세(匡濟一世)'에 있다. 그리고 허황이 아닌 실질을 역설한다. 다음은 다산의 시문정신의 핵심을 적은 글이다. "문(文)은 도(道)를 싣는 것이요, 시는 뜻을 말한 것이다. 고로 그 도가 일세를 바로잡아 구제하는데〔광제일세〕부족하고 그 뜻이 텅 비어 마음에 세워둔 바가 없다면 비록 문이 대단한 기세가 있고, 시가 미려하더라도 이것은 빈 수레를 몰아 소리를 내어 광대가 풍월을 말한 것과 같으니 어찌 족히 후세에 전할 수 있겠는가." (규장각본, <여유당집> 권 12)