국보 '반가사유상의 미소'

큰사진보기 ▲(왼쪽 반가사유상 - 국보 제78호, 화려한 보관 씀, 6C 후반 백제로 추정, 날카로운 콧대와 뚜렷한 눈매, 화려한 장신구, 정제된 옷주름) (오른쪽 반가사유상 - 국보 제83호, 단아한 보관 씀, 7C 전반 신라로 추정, 단순하고 절제된 양식. 아무것도 걸치지 않은 상반신, 간결한 장신구, 반면 무릎 아래 옷주름은 입체적이고 역동적) ⓒ 국립중앙박물관 관련사진보기

덧붙이는 글 | [붓의 향연]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

프랑스 파리 루브르박물관의 조각상 '모나리자'는 국제적으로 잘 알려진 명작이다. 특히 그 미소는 유명세를 높이고 있다. 그런데 우리 조상들의 혼이 담긴 조각 '금동미륵보살반가 사유상의 미소'는 소수의 전문가 외에는 제대로 평가를 받지 못한 실정이다.대한민국 국보 73호와 83호로 지정된 두 개의 반가사유상(半跏思惟像)은 삼국시대의 작품이다. '반가'는 땅바닥에 앉아 반가부좌를 틀고 현세에서 고통 받는 중생들을 위한 상념에 잠긴 미륵보살의 조각상이다. 우리나라의 국보로 지정된 두기의 반가사유상은 의자에 앉아 오른 발을 왼 무릎에 얹은 자세를 보이고 있다.두 불상은 고구려·신라·백제가 한창 싸우던 시기인 6~7세기에 제작되었다. 전쟁의 참화 속에서 민초들은 부처님의 자비를 기원하며 미소를 통해 3국인들의 화평을 염원하였다. 삼국의 불도들은 반가사유상을 많이 제작하여 현존하는 불상도 여럿이 남아 있다.반가사유상은 일본으로도 전해져 일본국보 1호인 광륭사의 반가상은 우리 반가상을 모본(母本)으로 하여 제작된 것으로 알려진다. 20세기 독일의 실존주의 철학자 칼 야스퍼스는 일본에 있는 미륵반가사유상을 보고 극찬하였다. 그가 광릉사 반가상의 모본인 우리 국보 73호가 83호 금동반가상을 보았더라면 어떤 감탄을 했을까.나는 철학자로서 인간존재의 최고로 완성된 모델에 접하여 왔습니다. 고대 그리스 신들의 조상(彫像)도 보았고, 로마시대에 만들어진 많은 뛰어난 조각품도 보았습니다. 그러나 그 어느 것도 아직 완전하지는 못했습니다. 여전히 지상적·인간적인 냄새가 남아 있었습니다. 이지(理智)와 미(美)의 이상을 표현한 고대 그리스 신들의 조각에도 지상적인 추함과 인간적인 용렬한 감정이 여전히 남아 있었습니다. 그리스도교적인 사랑을 표현한 로마시대의 조각에서도 진실로 정화(淨化)된 인간존재의 기쁨은 발견할 수 없었습니다. 정도의 차이는 있지만 모두가 지상적인 한계를 벗어나지는 못했습니다. 진실로 인간실존의 깊이에까지 도달한 자의 표상은 아니었던 것입니다.그런데 이 광륭사(廣隆寺)의 미륵상(彌勒像)에는 진실로 완성된 인간실존이 최고이념이 남김없이 모두 표현되어 있습니다. 지상의 모든 속박을 초월한 표정입니다. 인간존재의 가장 청정하고, 가장 원만하고, 가장 영원한 모습의 심벌이 바로 이 미륵상이라고 생각합니다. 나는 지금까지 살아오면서 이만큼 훌륭하게 인간실존의 참모습을 구현한 예술품을 본 적이 없습니다. 이 미륵반가사유상은 우리 인간이 가진 마음의 영원함을 절묘하게 표상한 최고의 걸작품입니다.(김삼룡, <동방의 등불 한국>)한국사상서학회회장, 원광대학총장 등을 역임한 김삼룡(金三龍) 박사는 <동방의 등불 한국> (행림출판)에서 '미륵반가사유상의 미소'에 대해 분석했다. 마지막 부분이다.삼면관을 머리에 쓰고 얼굴을 약간 앞으로 숙인 자세, 반쯤 뜬 눈과 오똑한 코, 입가에 스치는 미소는 신비스럽기 그지없다. 이것이 바로 한국인의 미소다. 모나리자의 미소와는 비교할 바가 아니다. 이 미륵불의 미소는 조형적인 아름다움뿐만 아닌 인간의 높은 정신력을 고스란히 표현해 내고 있기 때문이다.이렇듯 예술적·정신적으로 최고의 가치를 인정받은 작품이 만들어질 수 있었던 것은 미륵불, 즉 메시아가 우리나라에 하생하리라는 믿음 때문이었는지 모른다.슈바이처는, "장례식에 참석했을 때만이라도 인생의 의미를 생각해 보고 일년에 한번만이라도 하늘의 별을 쳐다보면서 우주와 인생을 생각해보았더라면 서구문명이 이토록 퇴폐하지는 않았을 것이다."라고 말한 바 있다. 인생과 우주를 생각하는 사람, 삶의 의미를 깊이 생각하는 사람은 웬만한 고통쯤은 거뜬히 이겨낼 수가 있는 것이다.로댕의 조각작품 <생각하는 사람>을 아는 사람은 많지만, 정작 우리의 것인 반가사유상에 대해서 아는 사람은 드물다. 참으로 부끄러운 일이다. 이것은 무엇을 말하는가? 우리의 전통예술을 그만큼 홀대했다는 것이다.우리 것에 대한 이해와 감상의 안목을 길러 줄 교육의 뒷받침이 전혀 없었다는 말이다. 전통예술에 대한 교육부재가 우리로 하여금 우리 것을 제대로 보지 못하는 청맹(靑盲)을 만든 셈이다. 반성할 일이다.