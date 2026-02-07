조용진 '얼굴, 한국인의 낯'

사람의 얼굴은 하나의 풍경이다. 한 권의 책이다. 용모는 결코 거짓말을 하지 않는다. - H. 발자크.

맑은 혼이 없는 아름다운 얼굴은 반짝이는 유리의 눈과 같은 것으로서 아무것도 보이지 않는다. - 브라카

40을 지낸 사람은 자기 얼굴에 책임을 져야 한다. - A. 링컨.

우리 말의 '얼굴'에는 두 가지 뜻이 있다. 하나는 신체 부위명으로서 몸통, 팥, 다리 등과 구별되는 안면(顔面)이고, 다른 하나는 '볼 낯이 없다'든가 '얼굴이나 세워 달라' 등과 같은 경우에 쓰이는 체면(體面)으로서의 얼굴이다. 그러므로 '한국인의 얼굴은 무엇인가?'라는 이 주제는 자연히 '한국인의 얼굴은 생물학적으로 세계의 여러 민족 중 어떤 위치에 있나?'에 대한 물음임과 동시에 '국제사회에서 한국인에 대한 이미지는 어떠한가?'에 귀착될 수밖에 없다.



즉, 생물학적인 의미의 한국인과 문화적 의미의 한국인 얼굴, 이 각각의 정의를 뚜렷이 하고 이를 토대로 양자의 상관관계를 구하는 일을 의미하는 것이다.



우리는 우리 민족을 나타내는 말조차 뚜렷하게 가지고 있지 않다. 한국인이라는 말을 자주 쓰고 있지만, 이 말을 일본인들은 국적 개념으로 이해한다. 한국이라는 말이 대한민국이라는 국호의 약칭이므로 '한국인'이란 말을 '대한민국 사람'으로 풀이한다. 그러므로 일본에서 한국인은 남한 사람을 가리키는 말이 된다.



그들은 북한 사람에 대해서는 북조선인이라고 부른다. 연변에서는 조선족, 러시아에서는 고려족, 미국 등지에서는 한인이라고 부른다. 말끝마다 배달민족, 단일민족이라면서 게르만 민족, 앵글로색슨과 같은 통용 민족명이 없다. '한민족'이라고 부르면 될 텐데 어쩌다 이렇게 꼬여 버리고 말았다. 본론에서 지칭하는 한국인 얼굴에서의 한국인이라는 말은 말할 것도 없이 '한민족의 얼굴'이다.



우리말에 얼굴을 '낯'이라고도 한다. 낯이라는 말은 얼굴을 낮추어 부르는 말이기도 하지만, 여기에는 마음이 깃들어 있다. '낯이 뜨겁다', '뵐 낯이 없다'와 같이 마음과 결부하여 얼굴이라는 의미를 나타낼 때 쓰는 말이다. 이런 말이 다른 나라에는 흔하지 않은 것 같다. 체면을 중시하는 전통이 이렇게 마음 깊은 데서 작용해 오고 있다는 증거일 것이라는 생각도 든다. 요즈음은 좋게 말하여 실리 지향적이어서 그런지 체면과 실리를 맞바꾸는 일이 적지 않다.



문화적 의미의 한국인 얼굴, 이것도 우리 한국인의 모습이다. 한국인을 더욱 객관적으로 알려면, 체질적인 면에서의 한국인, 그리고 정신적·문화적인 면에서의 한국인, 이렇게 양면에 대하여 알아야 한다. 기존 학문에서는 앞의 것을 체질인류학 혹은 형질인류학(그냥 인류학), 뒤의 것을 문화인류학(민족학)에서 다룬다. 그러나 이 책이 이런 기존 학문의 분류에 포함되기를 원치 않는다.



'얼굴, 한국인의 낯'이라는 제목은 '체질적 의미의 한국인, 문화적 의미의 한국인'이라는 말이다. 이것을 통하여 우리 자신을 바로 알고, 잘난 점은 신장시키고 못난 점이 있다면 이를 바람직하게 고쳐 가는 방법을 찾아보았으면 한다.(하략)

사람의 얼굴은 개인의 신분증이다. 닮은 얼굴, 비슷한 얼굴이 있지만 똑같은 얼굴은 존재하지 않는다. 창조주는 개인의 얼굴을 독특하게 만듦으로써 구별하고 있다. 아무리 성형수술이 발전하더라도 얼굴을 똑같이 만들어 내지는 못 할 것이다.'얼굴'연구가 조용진은 홍익대학에서 동양화를 전공하고 가톨릭의과대학에서 7년 동안 인체해부학을 연구하고 일본 도쿄예술대학에서 학위를 받고 서울시립교육대학교 미술과 교수다.그는 1999년 <얼굴, 한국인의 낯>(사계절 출판사)이라는 이색적인 저서를 발간했다. 한국인 얼굴의 특징으로부터 한국인 얼굴 역사, 한국인 얼굴과 문화 등 관련 내용을 풍부하게 담고 있다. '머리말' 일부를 소개한다.