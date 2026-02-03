"김일성광장 휘젓자" 북 무인기 침투 일당의 섬뜩한 대화

큰사진보기 ▲북한이 지난 1월 10일 <조선중앙통신>을 통해 지난해 9월과 지난 4일 한국이 침투시킨 무인기를 격추했다고 주장하며 공개한 사진 ⓒ 평양 조선중앙통신/연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲피의자들은 학교에 제출한 지원서에 윤 전 대통령과 악수하는 모습이 담긴 사진을 담았고, "공공 분야에서 의사결정자들과의 인맥이 넓다"고 설명했다. ⓒ MBC뉴스 갈무리 관련사진보기

북한에 무인기를 침투시킨 민간인들이 검거됐을 때, 이들은 그저 "호기심에 날려봤다", "방사능 수치를 확인하려 했다"고 둘러댔습니다. 그런데 이들의 해명과 다르게 수년간 치밀하게 정황이 포착됐습니다.이들의 무인기 개발 시점은 윤석열 정부 당시의 대북 강경 기조, 그리고 이들이 대통령실에 근무했던 시기와 묘하게 겹칩니다.MBC가 2일 단독 보도한 <[단독] "김일성광장 휘젓자"·"아무도 못 막아"... 집요했던 '무인기 침투' 준비> 기사에 따르면, 2024년 5월 무인기 업체 이사 김아무개씨 등이 포함된 카카오톡 단체 대화방의 내용이 개설됐습니다.이곳에서 김씨는 2024년 6월 "북한 수뇌부 압박용 드론 침투로 대응을 다양화해야 한다"고 주장했고, 10월에는 "기체가 140km 비행 가능하고 평양까지 보내는 방법도 테스트해 성공했다"며 자신감을 드러냈습니다.또한 "남북한 방공망을 2시간 가까이 유린해도 아무도 모른다", "영상도 다 찍었다"고도 했으며, "2년에 걸쳐 개발을 마쳤다"며 "북한이 야간 열병식을 한다면 김일성광장을 휘젓고 오겠다"는 말이 오고갔습니다.이들은 지난해 11월 띄운 무인기가 경기도 여주에 추락했을 즈음, "장시간 비행이 가능한 무인기가 필요해졌다"며 박사급 외부 전문가를 업체로 불러 도움을 구하기도 했습니다. 이 외부 전문가는 당시 김씨의 사무실에서 "북한 평산 우라늄 공장을 촬영한 사진과 GPS 정보가 담긴 화면을 봤다"고 기억했습니다.단순 촬영이 끝이 아니었습니다. 김씨는 이 자리에서 "USB나 무선통신을 통해 외부 정보를 북한에 유입시켜 독재정권 종말을 유도하는 게 목표"라며 "정치범 수용소를 가장 촬영하고 싶다"고 말한 것으로 전해졌습니다.이들이 무인기 개발에 착수한 시점은 2022년 말에서 2023년 초로 추정됩니다. 이때는 업체 대표 장아무개씨와 영업이사 오아무개씨가 윤석열 정부 대통령실 행정관 등으로 한창 근무하던 시기입니다.이들은 학교에 창업 지원서를 제출할 때도 자신들이 대통령실에서 근무했던 이력을 강조했습니다. 2023년 작성된 창업기획안에는 대통령실 앞에서 찍은 사진이나 윤석열 전 대통령과 악수하는 모습이 담긴 사진 등을 실었습니다. 특히 "회사의 팀원들이 관련 분야에서 활동이 활발하고 공공 분야 의사결정자들과의 인맥이 넓다"라는 설명을 덧붙이며 자신들의 '배경'을 강조하기도 했습니다.2022년 말 북한 무인기가 서울 상공을 침범했을 때, 당시 윤석열 대통령은 "확전 각오"를 언급하며 강력한 응징과 보복을 지시했습니다. 업체 이사 김씨는 유튜브 채널 인터뷰에서 당시를 회상하며 "저 거지 같은 애들도 하는데 왜 우린 못 하지?"라고 생각했다고 밝혔습니다.공교로운 우연은 계속됩니다. 2023년 9월, 우리 군은 드론작전사령부를 창설합니다. 그리고 바로 그 시점에 민간에서는 이들의 무인기 업체 '에스텔엔지니어링'이 설립됩니다.군 당국의 개입 의혹은 단순한 심증을 넘어섭니다. 국군정보사령부(정보사)가 이들과 접촉한 것은 2024년 7월경입니다. 정보사는 이들로부터 북한 촬영 영상을 전달받은 것으로 전해졌고, 오씨를 '공작 협조원'으로 포섭해 활동비 1300만 원을 지급했다는 의혹이 제기됐습니다. 정보사는 '위장 언론사 운영비였다'고 해명한 바 있습니다.심지어 이들은 대학 사업계획서에 "국군이 관심을 타진했다", "무상으로 정찰자산을 제공하다 유료로 전환할 예정"이라고 명시했습니다.현재 군·경 합동조사 TF는 업체 대표 장씨와 이사 김씨, 오씨 등을 항공안전법 위반 등의 혐의로 입건해 수사 중입니다. 경찰은 이들에게 '일반이적죄' 적용까지 검토하며 모든 가능성을 열어두고 있다고 밝혔습니다.민간인 몇몇이 객기로 벌인 일로 치부하기엔, 이들의 경력(대통령실 근무)과 자금 흐름(정보사 활동비), 그리고 실행 시점(정권의 대북 강경 기조)이 너무나 정교하게 맞물려 있습니다. 수사당국은 정보사가 어디까지 개입했는지, 더 나아가 대통령실은 이들의 계획을 언제부터 인지하고 있었는지 명명백백히 밝혀야 할 것입니다.