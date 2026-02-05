메뉴 건너뛰기

사는이야기

연재독립운동가 그림쟁이의 기록실  |  1화
26.02.05 08:53최종 업데이트 26.02.05 08:53

일본에서 시작한 독립운동가 그리기, 미국에서 계속 하는 이유

[독립운동가 그림쟁이의 기록실] 그냥 해야 할 일

어느 날 편집자에게 '미국에서 독립운동가를 그리게 된 이유'를 써보는 것도 좋겠다는 권유를 받았다. 겸사겸사 나를 돌아보는 시간도 갖을 겸, 가벼운 마음으로 글을 써보기로 했다. 처음엔 그저 쉬어가는 글이 될 줄 알았다. 하지만 막상 타이핑을 시작하니, 오래된 기억들이 차례로 떠올랐다.

함석헌 기념관 씨알갤러리에서의 개인전 2022년 도봉구에 있는 함석헌 기념관 씨알갤러리에서 일러스트 엽서와 회화를 같이 전시하였다.
함석헌 기념관 씨알갤러리에서의 개인전2022년 도봉구에 있는 함석헌 기념관 씨알갤러리에서 일러스트 엽서와 회화를 같이 전시하였다. ⓒ 주환선

본격적으로 독립운동가를 그리기 시작한 건 지난 2012년 일본 유학 시절이었다. 더 정확히는 유학생 신분을 벗어나 일본에서 일을 하던, 일본 생활의 막바지 때다(일본 유학은 2008년부터였다). 그 시기엔 디자인을 계속할지, 좋아하던 그림으로 방향을 틀지 고민하던 터였다. 그러던 중 안중근 의사에 대한 다큐멘터리를 보게 되었고, 인물화 연습을 하다 문득 생각이 스쳤다.

'독립운동가의 얼굴을 그려보자.'

이 찰나의 생각이 지금의 나를 만들었다. 처음엔 스케치와 드로잉으로 시작했다. 드로잉은 자연스럽게 유화로 옮겨갔고, 그림을 그리며 어느샌가 내 감정을 들여다보기 시작했다.

관심은 점점 넓어졌다. 한 인물의 삶에서 독립운동사로, 한일 근대사로, 더 멀리 동아시아의 역사로 이어졌다. 일본에서 살고 있었기에 일본 사극과 근대사 자료도 닥치는 대로 찾아보았다. 역사를 바르게 보기 위해선 상대의 시선 또한 알아야 한다고 생각했다.

안창호와 김구 김구의 그림은 현재 김용만의원이 소장하고 있다.
안창호와 김구김구의 그림은 현재 김용만의원이 소장하고 있다. ⓒ 주환선

2013년 10월경 귀국 후 본격적으로 그림을 그리기 시작했지만, 처음엔 외로운 작업이었다. 알아주는 사람도, 무엇을 어떻게 시작해야 하는지 관련 지식이 하나도 없었다. 혼자 허공에 외치는 듯한 시간이 길게 이어졌다. 그러다 어느 날 광복절 그룹전에 초대받았고, 그것이 전시 활동의 첫 시작이 되었다. 그렇게 한 걸음씩 걷다보니 한국에서 한 개인전은 8회가 되었다.

유화 작업에서는 독립운동가들에 대한 나의 감정을 추상적으로 담았다. 하지만 그것만으로는 부족했다. 그래서 일러스트 작업을 병행했다. 일러스트에서는 가능한 한 해석을 배제하고 사실적으로 그렸다. 덜 알려진 인물들을 세상에 정확히 알리기 위해선 그들의 얼굴을 있는 그대로 보여주는 것이 가장 중요하다고 생각했다.

작업은 조용히 쌓였고, 블로그에 한 명씩 올리기 시작했다. 그러다 후손과 단체로부터 연락이 오고, 이따금 의뢰와 협업의 기회가 이어졌다.

LGU+ 와의 협업 2023년 당연하지 않은 일상 시즌4 <문화로 독립을 외치다> 일러스트제작을 했다.
LGU+ 와의 협업2023년 당연하지 않은 일상 시즌4 <문화로 독립을 외치다> 일러스트제작을 했다. ⓒ 주환선

일러스트로 그린 인물이 200명을 넘었을 무렵인 2023년 11월, 출판 제안을 받았다. 처음엔 그림만 제공하면 되는 줄 알았는데, 편집자는 글도 직접 써주길 원했다. 그렇게 내 생애 첫 책 작업이 시작됐다.

책에는 가능한 무명의 독립운동가를 담으려 했다. 다만 현실적으로는 모두가 아는 몇몇 인물도 필요했다. 그래서 대표적인 인물과 함께, 이들과 연결된 잘 알려지지 않은 인물들을 함께 구성했다. 문일민, 최능진, 이화림, 김기도, 민필호 같은 이름들은 기존 어린이 독립운동가 책에서는 좀처럼 다뤄지지 않는 분들이었다. 또 메리 스크랜턴, 패트릭 도슨, 루이 마랭처럼 독립운동을 도운 외국인도 포함시켰다.

1년간 책 출판 작업을 마친 뒤, 2024년 11월 나는 미국으로 왔다. 아내가 미국인이고, 이미 오래전부터 예정된 일이었다. 출국 전 몇몇 작품을 독립운동가 후손과 기념사업회에 전달했다. 그들이 더 잘 보관해 줄 것이라 믿었기 때문이다. 그 책은 광복 80주년이던 2025년 8월 출판되었고 '2025 하반기 올해의 청소년 교양도서'로 추천되었다.

<초등학생이 꼭 알아야할 독립운동가 100인> 바이킹 출판사 초등학생은 물론 어른들에게도 필요한 책이라고 생각한다.
<초등학생이 꼭 알아야할 독립운동가 100인> 바이킹 출판사초등학생은 물론 어른들에게도 필요한 책이라고 생각한다. ⓒ 바이킹

개인적으로 너무 뜻깊은 일이었고, 너무 감사한 일이었다. 한 장 한 장 그린 얼굴들이, 누군가의 손에 닿았다는 사실만으로도 감사했다.

지금 나는 노스캐롤라이나의 작은 도시, 집 방 한켠에서 그림을 그리고 있다. 여전히 독립운동가들의 얼굴과 마주하며 여러 스타일로 작업하고 있다. 새로운 회화 시리즈와 다른책도 준비중이다. 아직은 영어가 서툴지만 언젠가 영어판 출간도 하고 싶다. 또 이곳에서의 개인전도 하나의 목표로 삼고 있다.

"왜 하필 독립운동가를 그리는가" 사람들은 묻는다. 초기에는 이유가 두 가지였다. 아무도 모르는 이름을 단 한 사람에게라도 알리고 싶다는 마음, 그리고 내가 누리고 있는 평범한 일상에 대한 조용한 보답. 그런데 지금은 조금 다르다. 미국에 온 뒤 혼자 공부하고 생각하는 시간이 늘면서, 이유들이 간결하고 가벼워졌다.

"그냥 해야할 일."

가끔 방향을 잃을 때도 있지만, 목적지는 변하지 않는다. 늘 떠올리는 '우공이산(愚公移山)'의 마음처럼, 묵묵히 한 삽 한 삽 산을 옮기듯 그림을 그리고 글을 쓸 것이다.

초등학생이 꼭 알아야 할 독립운동가 100인 - 한국을 지킨 자랑스러운 독립운동가 이야기, 2025 하반기 청소년 교양도서 인문·사회 분야 추천도서

주환선 (지은이), 김태훈 (감수), 바이킹(2025)
#독립운동가#독립운동가작가#독립운동가그림쟁이#독립운동가출판#그림쟁이이야기

연재

독립운동가 그림쟁이의 기록실
주환선 (dakagami) 내방

독립운동가 그림쟁이 개인전 8회 <초등학생이 꼭 알아야할 독립운동가 100인> 출판 노스캐롤라이나에서 매일 역사를 그려 기록합니다.

