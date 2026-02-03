국민의힘에 이어 더불어민주당도 'TK통합 특별법' 발의

큰사진보기 ▲질의하는 임미애 의원임미애 더불어민주당 의원. ⓒ 남소연 관련사진보기

국민의힘 대구경북 의원들이 '대구경북 행정통합' 특별법을 발의한데 이어 임미애 더불어민주당 의원도 행정통합 특별법을 발의하면서 2월 임시국회 통과 기대감이 높아지고 있다.임미애 의원(농림축산식품해양수산위원회, 비례대표)은 2일 대구시와 경상북도를 통합해 고도의 자치권이 보장되는 정부 직할 '대구경북특별시'를 설치하는 내용의 '대구경북 행정통합 특별법안'을 대표 발의했다고 밝혔다.임 의원은 특별법안에 수도권 일극체제로 인한 국가 경쟁력 약화와 지방소멸 위기에 대응하기 위해 단순한 행정구역 조정이 아닌 권한, 재정, 규제 체계를 포괄적으로 전환하는 내용을 담았다.특별법안은 대구경북특별시를 서울특별시에 준하는 지위를 부여하도록 하고 특별시의 종합계획 수립과 행정·재정·자주권 강화, 중앙권한 이양 및 지원·우대 조치는 국무총리 소속 '대구경북특별시 지원위원회'에서 심의하도록 했다.또 행정통합이 단순히 선언에 그치지 않도록 외교·국방·사법 등 국가존립사무를 제외한 중앙사무의 단계적 이양을 법률로 명시했다.특히 행정통합 이후의 안정적 정착을 위해 행정통합에 소요되는 직·간접 비용 뿐 아니라 교통 연계·개선, 첨단 신산업 육성과 집적단지 조성, 지역균형발전 사업까지 국가의 재정지원 근거도 폭넓게 담았다.과학기술 혁신과 미래 첨단산업 육성을 위한 기본계획 수립, 연구개발을 체계적으로 지원하고 지역 균형발전특별회계 내에 포괄보조금 계정을 설치·운용하는 등 대구경북특별시를 최첨단친환경 성장거점으로 육성하기 위한 '글로벌 미래특구' 개념도 포함됐다.임미애 의원은 경북 북부지역의 소외 우려에 대해 "통합특별시장이 특별시 관할구역 내 격차해소와 낙후지역의 균형발전을 위한 시책을 우선적으로 수립하도록 지원하는 의무규정을 담았다"고 밝혔다.통합 특별시장이 낙후된 지역에 대한 시책을 수립하면 국가는 행정적·재정적 지원을 하도록 했다는 것이다.이뿐만 아니라 경북도 지역에 국립의과대학과 부속병원을 설치하도록 하고 과학기술의학전문대학원 설치 규정도 담아 통합특별시 내에 할당된 의과대학 지역의사 정원의 배정과 조정의 권한을 통합특별시장이 갖도록 했다.광역 의원 정수 범위 내에서 정책지원 전문인력을 둘 수 있도록 하고 의정활동비도 조례로 정하도록 하는 한편 시민모니터단을 통해 상시 감시와 외부 전문가가 참여하는 선거제도개혁위원회를 설치할 수 있도록 선거제도 개혁 논의를 제도화하기도 했다.임 의원은 "국무총리가 '행정통합 지원방안'을 발표하면서 대구경북 행정통합 논의가 급물살을 타고 있다"며 "행정통합법안을 신속히 심사하되 행정통합의 실질적 효과가 주민의 복리증진으로 이어질 수 있도록 거버넌스 기능 확대, 특별시의회의 행정부 견제에 대한 기능 강화 등 행정통합에 수반되는 준비를 다그쳐가야 한다"고 말했다.