김재원·이강덕·최경환, "침체된 경북 살릴 적임자" 자임하며 출마 잇따라

큰사진보기 ▲김재원 국민의힘 최고위원이 2일 경북도지사 출마를 선언한 후 경북도당에서 기자들과 기자간담회를 하고 있는 모습. ⓒ 조정훈 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲이강덕 경북 포항시장이 2일 경북 구미 구미코에서 경북도지사 출마를 선언한 후 박정희 생가로 이동해 박정희 전 대통령 동상 앞에서 참배하고 있다. ⓒ 이강덕 관련사진보기

큰사진보기 ▲최경환 전 경제부총리가 지난 1워 29일 경북 구미시 박정희 생가 앞에서 경북도지사 출마를 선언했다. ⓒ 최경환 관련사진보기

오는 6.3 지방선거를 앞두고 이철우 경북도지사의 3선을 막기 위한 국민의힘 인사들의 경북도지사 출마선언이 잇따르고 있다. 이들은 모두 침체된 경북 경제를 살릴 적임자를 자임했다.3선 국회의원 출신인 김재원 국민의힘 최고위원은 2일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "경북을 기회의 땅으로 만들겠다"며 출사표를 던졌다.그는 "경북도는 국난극복과 산업화를 이끌어 온 자랑스러운 역사의 고장"이라며 "시대가 바뀌어 모든 것이 수도권으로 집중되면서 침체기에 빠졌고 길을 잃고 있다"고 진단했다.이철우 경북도지사를 향해서는 "지도력을 발휘해야 할 경북의 행정은 무능하고 무책임했다"며 "대구경북통합신공항 건설사업은 금년에 예산을 한 푼도 확보하지 못했고 2030년 개항하겠다는 약속은 허공으로 날아갔다"고 비판했다.이어 "지난해 3월 경북 북부 5개 시군을 덮친 산불피해를 뒤로하고 대권 도전에 나서는 바람에 피해주민들과 도민들에게 크나큰 마음의 상처를 남겼다"고 주장했다.대구경북 행정통합에 대해서도 "도민들의 합의절차는 거치지도 않고 일방적으로 밀어붙여 반발을 불러오기도 했다"며 "앞으로도 무책임한 일방통행 도정이 계속되면 실패를 거듭할 것"이라고 지적했다.김 최고위원은 "경북도정은 새롭게 바뀌어야 한다"며 "위대한 전진을 준비해야 한다. 이 시대는 세대교체, 선수교체를 요구하고 있다. 경북의 위대한 전진을 위해 제가 나서겠다"고 강조했다.그는 ▲포항 철강공단과 구미 전자산업단지 전성기 회복 ▲바이오산업·스마트팜·첨단혁신농법 지원 ▲대구경북 통합신공항 조기 완성 ▲성공적인 대구경북 행정통합 등의 공약을 제시했다.오는 3일 예비후보 등록을 할 예정이라고 밝힌 김 최고위원은 "후보 신분으로 최고위원회 회의에 나오는 것은 자제하는 게 맞다"며 경선이 끝날 때까지 최고위 회의에 참석하지 않겠다고 밝혔다. 다만 최고위원을 사퇴하지는 않겠다고 했다.이날 오후 경북도당에서 열린 기자간담회에서도 김 최고위원은 최고위원직을 사퇴하지 않겠다고 말했다. 그는 "사퇴할 필요성을 느끼지 않고 당 지도부도 사퇴하지 않도록 조치를 이미 하고 있다"며 "공천관리위원장 인선이라든지 공천 규칙을 정하는 절차 문제가 최고위에 상정될 예정이기 때문에 최고위 회의를 비롯한 모든 활동을 잠정적으로 중단하겠다"고 말했다.대구경북 행정통합과 관련 "행정통합을 하는 절차나 방식이 굉장히 신중해야 한다"며 "지금 상황은 우리 당에서 특별법을 제출했고 결국은 민주당과 이재명 정권이 어떻게 판단하고 결정을 하느냐에 따라 통합 절차가 진행되도록 되어버렸다"고 말했다.그러면서 "행정통합이 된다면 지금처럼 졸속으로 될 것이 아니라 경북 지역과 대구시민들이 모두 잘 살 수 있고 행정 서비스를 잘 받을 수 있도록 통합이 되어야 한다"며 "경북 지역을 더 배려하는 방식으로 해야 한다"고 주장했다.이강덕 포항시장은 이날 경북 구미시 구미코에서 기자회견을 열고 "경북을 AI 로봇산업 메카로 만들어 '경북중흥의 길'을 열겠다"며 경북도지사 출마를 선언했다.이 시장은 "경북의 미래를 위해 '제2의 박정희'가 되겠다"며 "박정희 대통령께서 평생을 조국과 민족을 위해 헌신 하셨듯 제 삶을 경북과 도민을 위해 온전히 바치겠다"고 말했다.이어 "경북에는 과거 영광을 계승하고 미래 50년을 준비할 수 있는 행정가가 필요하다"며 "정치가는 여의도로 가서 정치를 하라. 제가 경북의 미래를 책임질 행정을 하겠다"고 강조했다.이 시장은 핵심 공약으로 AI와 로봇산업 육성을 내세웠다. 그는 "포항과 구미에 AI데이터센터가 조성될 예정"이라며 "대구의 로봇산업진흥원, 로봇산업단지와 연계하면 경북과 대구가 함께 AI 로봇산업의 중심지로 우뚝 설 수 있다"고 장담했다.그러면서 "국내외의 AI 기술을 접목해 경북에서 로봇과 부품을 직접 실증하고 제조하고 수출하는 새로운 첨단산업 생태계를 조성할 것"이라며 "경북을 로봇산업 메카로 만들어 경북중흥의 길을 열겠다"고 약속했다.이를 위해 구미와 영천, 포항을 잇는 '로봇제조실증벨트'에 로봇기업 클러스터를 조성하고 정부 차원의 '대구경북 로봇산업특구' 지정도 추진하는 한편 영천과 경주에 '로봇관광 실증벨트'를 조성하고 경산을 '로봇교육 실증벨트'로 지정하겠다고 밝혔다.이 시장은 또 경산·영천·포항 외에 미래산업을 주도할 4곳을 추가해 '경북 경제자유특별도'를 완성하겠다고 강조했다.추가 지정하는 구미를 'AI·반도체 경제자유구역으로, 의성을 신공항 배후 경제자유구역으로, 안동·예천은 바이오행정의 혁신 경제자유구역으로, 경주 건천은 AMR(소형모듈원자로) 가속기·미래차 경제자유구역으로 만들겠다는 것이다.이 시장은 마지막으로 경북을 에너지와 산업의 대전환을 통해 균형발전을 달성하겠다고 밝혔다. 경북형 산업 대전환을 통해 도민 소득 4만불, 일자리 10만개, 투자유치 20조원 시대를 열겠다고 했다.이 시장은 출마 기자회견을 마치고 구미의 박정희 전 대통령 동상을 참배하고 허주 김윤환 전 신한국당(국민의힘 전신) 대표의 묘소를 참배했다.앞서 최경환 전 경제부총리는 지난달 29일 박정희 전 대통령 생가에서 기자회견을 열고 경북도지사 출마를 선언했다.최 전 부총리는 "이념 과잉의 부동산 정책과 무능한 표퓰리즘이 지방 소멸을 방치하는 동안 매년 8000명의 청년이 고향을 떠나고 있다"며 "이제는 단순히 관리 위주의 행정 전문가가 아니라 중앙정부의 판을 읽고 예산을 끌어올 수 있는 경제도지사가 나서야 한다"고 역설했다.최 전 부총리는 경북의 경제를 다시 일으켜 세우기 위한 '경북 경제 르네상스'를 제안했다. 그는 먼저 AI 등 첨단산업을 유치하겠다며 "구미의 반도체와 방산, 포항의 이차전지와 소재산업, 경산의 첨단 R&D와 벤처를 잇는 '신산업 트라이앵글'을 완성하겠다"고 강조했다.그러면서 "상대적으로 소외되었던 북부권의 자생력을 높일 균형발전 대책을 확실히 세우겠다"며 "경북 전역이 고르게 성장하고 청년들이 일자리를 찾아 모여드는 '기회의 땅'으로 만들겠다"고 약속했다.다음으로 경북의 접근성을 획기적으로 개선해 경북 전역을 '1시간 생활권'으로 묶어내겠다고 했다.최 전 부총리는 "대구경북신공항을 조속히 완수하고 영일만 신항을 통해 북극항로를 여는 등 하늘길과 바닷길을 동시에 넓히겠다"며 "대구와 경북 곳곳을 잇는 광역철도망을 구축해 경북 어디서나 편리하게 이동할 수 있는 광역철도 시대를 활짝 열겠다"고 강조했다.또 수도권에 비해 절반도 안 되는 경북의 의사 수 부족을 지적하며 경북권 국립 의과대학 신설과 대학병원 건립 추진도 약속했다.최 전 부청리는 "ICT 기반의 원격의료를 확대하고 경북 어디서나 30분 내에 진료받을 수 있는 응급의료 체계를 구축해 더 이상 도민들이 병원을 찾아 헤매다 골든타임을 놓치는 일이 없다록 하겠다"고 말했다.마지막으로 '독일식 이원화 교육'을 도입하고 입학과 동시에 취업이 확정되는 '기업 맞춤형 교육'을 경북 전역으로 확대하겠다고 강조했다.최 전 부총리는 "지역 인재가 빚 없이 사회생활을 시작할 수 있도록 학자금 대출 문제를 지자체와 기업이 함께 해결하는 시스템을 구축할 계획"이라고 했다.그는 "경제 위기 속에서 대한민국 경제를 지휘했던 경험을 이제 경북 재건을 위해 모두 쏟아붓겠다"며 "과거의 구태를 깨는 실용적 리더십으로 웅도 경북의 자존심을 반드시 되찾겠다"고 말했다.