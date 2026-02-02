최은석, 경제공약인 '803 대구 마스터플랜' 공개

큰사진보기 ▲대구시장 출마를 선언한 최은석 국민의힘 의원이 2일 자신의 경제 공약을 발표했다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

대구시장 출마를 선언한 최은석 국민의힘 의원(대구 동구·군위군갑)이 자신의 경제 공약인 '803 대구 마스터플랜'을 공개했다.최 의원은 2일 국민의힘 대구시당에서 기자간담회를 열고 '산업구조 고도화'와 '혁신을 통한 기업들의 경쟁력 제고'를 통해 대구의 경기를 성장시키겠다고 약속했다.그는 대구 경기침체의 이유로 전국 최하위권의 GRDP, 가속화되는 청년층의 수도건 유출, 소비 위축의 악순환, 장기 침체에 빠진 부동산 경기 등을 지목했다.그러면서 "GRDP를 끌어올리기 위해서는 산업 구조 고도화를 통해 기업들의 성장성과 수익성을 높이고 건설경기를 정상화하는 것이 반드시 병행되어야 한다"며 "대구 경제 회복의 사활이 여기에 달려 있다"고 말했다.최 의원은 자신이 대구시장에 취임할 경우 대구시의 조직을 행정 중심이 아닌 기업 상장과 미래 먹거리를 창출하는 '경제 최우선 조직'으로 전면적 개편하겠다고 밝혔다.대구시와 대구경북경제자유구역청은 기업 및 투자유치 기능을 강화하고 스타트업 상정전력 및 지원방안을 마련해 스케일업 전략을 수립하는 성장 파이프라인 역할을 수행하고 산하기관은 대구시와의 유기적 협력을 통해 지역 내 연구기관·수출기관·금융기관·인력양성기관을 기업과 체계적으로 연결하겠다는 것이다.그는 "대구시장은 시민의 CEO로서 비전을 제시함은 물론 기업 혁신과 투자(기업) 유치를 총괄하는 실무책임자 역할을 맡아야 한다"며 "기업·대학·대구시가 유기적으로 연결되는 3중 나선모형(Triple Helix) 성장 파이프라인 역할을 수행하고 수출·금융·투자 전 영역으로 확장해야 한다"고 강조했다.최 의원은 대구의 8대 산업인 섬유, 안광학, 기계, 바이오·헬스케어, 물, 지능형 로봇, 미래 모빌리티, 콘텐츠 IP 산업에 대해 "강력한 지원 드라이브를 걸겠다"고 밝혔다.이를 통해 AI 대전환과 나노테크놀로지를 기반으로 전통산업은 고부가가치 산업으로 업그레이드하고 주력산업은 두 단계 더 고도화하는 한편 미래산업은 과감하게 육성하겠다는 것이다.그는 또 청년 창업, 의료, 교육, 부동산, 문화를 둘러싼 대구 시민의 근심과 걱정을 없애 정주 환경을 획기적으로 개선하겠다고 약속했다.이를 위한 구체적 공약으로 대구 기업 300개 육성과 30개 기업 유치하는 300·30 클럽 달성, 대구 스타기업 매년 30개 이상 발굴, 1조 클럽 3개 조기 육성, GRDP 3% 성장 조기 달성 등을 통해 대한민국 3대 도시로 비상하겠다고 했다.또 의료 격차 해소를 위해 대구 전역 어디서든 응급 상황 발생 후 10분 이내 비상의료시스템이 작동하는 도시형 응급의료체계인 가칭 '골든10'을 구축하고 24시간 실버케어 시스템, 영유아 전문 '24시간 달빛 어린이병원' 전역 확충, 24시간 통합진료센터 신설도 공약했다.최 의원은 공약을 이행하기 위해서는 막대한 자금이 들 것이라는 우려에 대해 "민간자본을 유치하겠다"며 "대구시의 예산도 경제적인 필요성을 충분히 검토되었는지 원점에서 볼 필요가 있다"고 말했다.그러면서 "정치 구호적인 SOC 사업들 같은 경우 대구시민들의 의견과 전문가들의 의견을 듣고 원점에서 다시 한 번 보겠다"며 "도시철도 4호선도 AGT 방식으로 되어 있는데 원점에서 다시 검토할 것"이라고 덧붙였다.대구경북 행정통합과 관련 최 의원은 "반드시 필요하다"면서도 "형식적인 행정통합을 넘어 경제 통합을 이루는 게 진정한 목표가 되어야 한다"고 말했다. 다만 그는 "대구와 경북의 주민들이 다 같이 공감대를 이루면서 해야 한다"며 "여러 가지 법적·제도적 절차가 합리적으로 진행돼야 한다"고 했다.