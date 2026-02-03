"작은 반응도 놀이"라는 특수 교사의 기록, 함께 나누고 싶었던 까닭

큰사진보기 ▲중증 장애아와 함께 노는 법을 기록한 유밀레 유서연 교사 ⓒ 최미향 관련사진보기

"이삭이들을 하나하나 소중히 주워 품는 교사가 되고 싶다는 뜻이에요."

"개인 참고용으로만 사용해 달라고 부탁드렸어요. 그래도 먼저 함께 나누고 싶었어요."

큰사진보기 ▲‘낚시 놀이’를 활용한 감각·집중 놀이 활동 장면 ⓒ 유서연 관련사진보기

"눈빛, 호흡, 손끝의 움직임… 아이들이 저마다의 방식으로 감정을 표현하고 있더라고요."

"그때부터 아이를 대하는 제 태도도 완전히 달라졌어요."

큰사진보기 ▲촉감·감각 탐색을 중심으로 한 오감 놀이 활동 장면 ⓒ 유서연 관련사진보기

"시설이 너무 열악했어요. 아이들이 누릴 수 있는 경험 자체가 너무 제한적이라는 느낌을 받았죠."

"종이, 천 같은 소소한 재료로도 아이들과 충분히 즐겁게 놀고 계시더라고요."

큰사진보기 ▲빛과 그림자를 활용한 놀이 활동 장면 ⓒ 유서연 관련사진보기

"선생님, 집에서는 뭘 해줘야 할까요?"

"잘못 자극하면 안 될 것 같고, 괜히 힘들게 하는 건 아닐까 걱정하세요."

"사실 그 안에는 '내가 잘 못할까 봐 무섭다'는 마음이 있어요."

큰사진보기 ▲친구와 함께하는 협동·신체 감각 놀이 장면 ⓒ 유서연 관련사진보기

"형제자매들도 많이 힘들어요."

"그냥 함께 있어도 되는 존재로 남았으면 했어요."

"아이와 가족이 함께 있는 시간이 조금이라도 덜 부담스럽고, 조금이라도 따뜻해지면 충분해요."

지난 1월 30일, 이삭특수어린이집에서 만난 교사 유서연(필명 유밀레)씨는 자신의 필명에 담긴 뜻을 이렇게 설명했다.'유밀레'라는 이름에는 그녀의 교육관이 고스란히 담겨 있다. 어린이집 이름 '이삭'과 <이삭줍는 여인들>로 잘 알려진 화가 밀레에서 따온 이름이다. 작은 이삭 하나도 허투루 지나치지 않고 품에 안는 사람처럼, 아이 한 명 한 명을 소중히 돌보고 싶다는 마음이 담겼다.최근 교보문고 등에서 전자책으로 출간된 그녀의 놀이 자료집 <내 오빠, 내 언니, 내 동생과의 시간 뇌병변장애아동의 형제와 함게 하는 놀이 50가지> 역시 같은 마음에서 출발했다. 중증 장애아동과 함께할 수 있는 놀이 활동을 담은 이 책은, 화려한 교구나 복잡한 프로그램 대신 아이의 작은 반응을 존중하는 시선을 담고 있다.책 출간과 함께 그녀는 가장 먼저 '이삭 가족'들에게 이 자료를 전했다. 전자책이지만, 일부는 직접 출력해 손에 쥐여주기도 했다.아이와 가족, 그리고 교사가 함께 만들어온 시간에 대한 감사의 표현이기도 했다.유 씨는 초임 시절 4~5년 동안 연달아 누워 지내는 중증 뇌병변 장애아동들의 담임을 맡았다. 처음에는 별다른 반응이 없는 아이들처럼 보였다.그냥 가만히 누워 있는 것 같았다. 그러나 시간이 흐르며 그녀는 전혀 다른 모습을 발견했다.그 깨달음은 그녀의 교육관을 바꿔놓았다. '아무것도 하지 못하는 아이'가 아니라, '자기만의 언어로 말하는 아이'로 바라보게 된 것이다.유 씨에게 해외 견학은 또 하나의 전환점이었다. 전국장애아동보육협의회 주관으로 여러 나라의 장애아동 보육기관을 방문하며 그녀는 다양한 현장을 직접 경험했다. 특히 태국에서 본 풍경은 오래도록 마음에 남았다.그녀는 그곳에서 '환경이 아이들의 가능성을 얼마나 좌우하는지'를 실감했다고 했다. 아이들도 더 많은 경험을 할 수 있었으면 좋겠다는 생각이 들었다. 반면 일본에서 만난 현장은 전혀 달랐다. 화려한 시설보다 일상의 재료를 활용한 놀이가 중심이었다.그 모습은 그녀에게 중요한 질문을 남겼다. 놀이가 꼭 거창할 필요는 없다는 걸 알게 됐다. 이 경험들은 훗날 책의 방향을 정하는 기준이 됐다.현장에서 유씨가 가장 자주 듣는 질문은 단순했다.특히 누워 지내는 아이를 돌보는 부모일수록 불안은 컸다.그러다 보니 점점 아무것도 하지 못하는 상태에 머무르게 된다.유 씨는 이 부담을 덜어주고 싶었다. 그래서 이 책은 '더 잘해야 한다'는 생각을 내려놓게 해주고 싶어서 만들었다고 했다.그녀는 놀이의 기준을 아주 낮게 잡는다. 잠깐 시선을 주고받는 것, 손끝이 움직이는 것만으로도 충분한 놀이.책에는 형제자매와 함께하는 놀이도 함께 담겼다. 이 역시 현장에서 얻은 고민에서 출발했다.동생이나 형이 아프다는 이유로 늘 조심해야 하는 존재가 되는 경우가 많기 때문이다. 시끄럽게 놀면 안 될 것 같고, 실수하면 안 될 것 같고.그래서 그녀는 형제자매를 '도와야 할 역할'로 설정하지 않았다.같은 공간에 머무는 것 자체를 놀이로 인정하고 싶었다. 같은 음악을 듣고, 같은 풍경을 보는 것만으로도 충분했다.유 씨의 책은 매뉴얼이 아니다. 정답도 없다. 어떤 날은 한 장만 봐도 되고, 어떤 날은 덮어둬도 괜찮다.원래는 해외 현장의 교사들을 위해 준비한 자료였지만, 일상의 재료로 구성해 가정에서도 쉽게 활용할 수 있도록 했다.​그녀는 이 책이 특별한 성과를 내길 바라지 않는다.그리고 그녀의 시선은 이미 국경 너머로도 향하고 있다. 유 씨는 현재 해외판 출간도 준비 중이라고 전했다. 미국, 유럽, 동남아, 일본까지 여러 지역에 닿을 수 있도록 번역과 출간을 추진하고 있다."더 열심히 해서 여러 나라의 많은 장애아동 가족들에 닿을 수 있도록 해보겠다"는 말에는, 이삭을 주워 품겠다는 다짐이 다시 한 번 담겨 있었다.작은 눈빛과 미세한 손끝의 움직임에도 의미를 부여하는 교사. 유밀레의 기록은 '놀이'라는 이름으로 가족의 마음을 조금 더 가볍게, 조금 더 따뜻하게 옮겨 놓는다. 동시에 그것은 놀이에 대한 새로운 정의이자, 돌봄을 전하는 또 하나의 언어이기도 하다.