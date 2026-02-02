강제 연행에 세종호텔 앞 모인 시민들 "해법 찾겠다던 정부, 이게 최선인가"

▲고진수 세종호텔지부장 등 시민 12명을 업무방해 등의 혐의로 강제로 연행한 경찰에 항의하는 투쟁 문화제가 2일 오후 6시 30분부터 서울 중구 세종호텔 정문 앞에서 열렸다. 세종호텔은 정문을 걸어 잠그고 시민들의 출입을 막았다. 세종호텔 해고노동자들과 세종호텔 정리해고 철회를 위한 공동대책위원회, 연대 시민들은 지난 1월 14일부터 세종호텔 로비에서 정리해고 철회를 위한 농성을 이어가다 2일 오전 10시경 경찰에 연행됐다. ⓒ 유지영 관련사진보기