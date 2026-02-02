'60조원 잠수함 사업' 캐나다 특임장관, 한화오션 방문

큰사진보기 ▲스티븐 퓨어 캐나다 국방조달 특임장관(왼쪽에서 다섯번째)이 2일 한화오션 거제사업장을 방문해 국방부 이두희 차관(왼쪽 여섯번째)과 김희철 한화오션 대표(왼쪽 네번째)와 함께 생산시설을 돌아봤다. ⓒ 한화오션 관련사진보기

60조원 규모의 캐나다 잠수함 사업(CPSP) 조달 업무 최고 책임자인 스티븐 퓨어(Stephen Fuhr) 캐나다 국방조달 특임장관(Secretary of State for Defence Procurement)이 2일 한화오션 거제사업장을 방문했다.퓨어 장관은 캐나다 정부 및 기업 관계자 30여명과 함께 한화오션 거제사업장 내 조립공장을 둘러보고 용접 로봇을 활용한 생산자동화 설비 등을 살펴봤다. 이들은 시운전 중인 '장영실함'에 승함해 잠수함의 우수성을 직접 확인했다.김희철 대표이사 등 한화오션 주요 경영진과 이두희 국방부 차관 등 정부 인사들이 직접 장영실함 안내를 맡았다.한화오션에 따르면, 퓨어 장관은 잠수함 승함 후 "대단한 경험이었다. 내부 기술력이 대단했다"고 밝혔다.퓨어 장관은 "우리는 처음부터 두 나라의 잠수함이 캐나다 해군이 요구하는 필수 요건을 모두 충족한다고 명확히 밝혀왔다"라며 "이번 구매 사업의 핵심은 비용, 일정, 그리고 캐나다에 미치는 경제적 이익이다. 이 사업은 국가간 대항전(G2G) 성격으로 발전했다. 승자와는 수십 년간 관계를 맺게 될 것이므로, 결국 누가 캐나다에 가장 최선의 경제적 기회를 제공하느냐가 관건이다"라고 밝혔다.그는 "캐나다는 가치를 공유하는 나라들과 협력 역량을 키워가고 있다. 한국과도 매우 좋은 관계를 맺고 있으며, 유럽 국가들과도 마찬가지이다. 어느 나라가 되든 문화적 차이와 같은 우려는 문제가 되지 않는다고 본다"라며 "결정 기준은 어느 나라가 캐나다에 최선의 경제적 가치를 제공하느냐 이다. 현재 캐나다는 경제 구조를 새롭게 재편해야 하는 상황에 있다. 일자리와 경제적 기회는 매우 중요하다"라고 전했다.퓨어 장관은 "캐나다는 외국인의 직접 투자를 희망한다. 캐나다 기업과 캐나다 노동자들이 함께 참여하길 희망하며, 해외 기업의 투자를 ksek"라며 "한국과 독일은 모두 자동차 제조국이기도 하다. 이런 분야에서 협력 가능성이 있다면, 방산을 넘어 더 큰 경제 협력으로 확장하고자 한다. 이것은 잠수함 사업 보다 훨씬 더 큰 사업이다"라고 밝혔다.퓨어 장관과 동행한 테드 커크패트릭 온타리오조선소 부사장은 "한화오션 거제 조선소에서 본 인상적인 역량과 실적을 바탕으로, 온타리오조선소의 시설과 인력을 어떻게 효과적으로 활용할 수 있을지에 대해 모색할 수 있게 돼 기쁘다"고 소감을 밝혔다.장 프랑수아 세갱 어빙조선소 부사장은 "이번 한화오션 방문은 캐나다 잠수함 사업의 성공을 극대화하는데 있어 기업의 역할을 이해하는데 아주 좋은 기회가 됐다"고 말했다.퓨어 장관은 캐나다 정부의 국방 조달 정책을 총괄 조정하는 최고 책임자로, CPSP와 같은 대형 사업에서 정부를 대표해 전략적 필요성, 산업 참여, 동맹 협력 메시지 등을 대외적으로 설명하는 역할을 담당한다.한화오션은 "사업장 방문을 마친 퓨어 장관에게 CPSP와 관련한 캐나다 현지 기업들과의 산업협력 방안에 대해 상세하게 설명했다"라며 "한화와 한국이 캐나다의 '글로벌 경제·안보 공급망' 핵심 파트너로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다는 의지를 전달하는 자리였다"라고 밝혔다.김희철 대표이사는 "캐나다 퓨어 장관의 이번 방문은 한화오션이 제안한 CPSP 사업에 대한 현장 확인이자 점검으로 생각한다"며 "한화오션은 캐나다 해군에게 최적의 솔루션을 제공할 뿐만 아니라 캐나다 산업과 동반 성장할 수 있는 신뢰의 파트너임을 강조했다"고 말했다.