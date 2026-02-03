박상무, 서산시장 출마 선언… "실용과 통합으로 시정 전환"

큰사진보기 ▲박상무 서산시장 출마 예정자 ⓒ 김선영 관련사진보기

▲박상무 전 충남도의원, 2일 서산시장 선거 출마 공식 선언 김선영 관련영상보기

큰사진보기 ▲박상무 전 충남도의원이 2일 서산시장 선거 출마를 공식 선언했다. ⓒ 김선영 관련사진보기

박상무 전 충남도의원이 2일 서산시장 선거 출마를 공식 선언했다. 박 전 도의원은 이날 기자회견에서 '이념을 넘어선 실용'과 '진영을 아우르는 통합'을 시정의 핵심 가치로 제시하며, 절차적 논란이 제기돼 온 시정 현안에 대해서는 "원칙에 따라 책임의 범위를 분명히 하겠다"고 밝혔다.박 전 도의원은 이날 오전 서산시청 기자실에서 기자회견을 열고 "서산은 지금 앞으로 나아갈 것인가, 제자리에 머물 것인가의 갈림길에 서 있다"며 "그동안 중요한 정책 결정 과정에서 시민의 목소리가 충분히 반영되지 못했던 점을 바로잡고, 상식과 절차가 작동하는 시정으로 전환하겠다"고 말했다.박 전 도의원은 차기 시정 운영 원칙으로 '통합'을 전면에 내세웠다. 그는 이를 '용광로 탕평'이라고 규정하며, 지지 여부나 정치적 성향과 무관하게 능력과 전문성을 기준으로 인재를 등용하겠다는 뜻을 밝혔다.박 전 도의원은 "시장이 된다면 내 편, 네 편을 가르는 정치는 하지 않겠다"며 "선거 과정에서 저를 지지하지 않았더라도 서산을 위해 일할 수 있는 사람이라면 함께하겠다"고 말했다. 이는 선거 이후 논공행상식 인사나 보은 인사 관행에서 벗어나, 공무원 조직을 역할과 성과 중심으로 운영하겠다는 메시지로 해석된다.그는 "시장실은 특정 세력의 공간이 아니라 시민 모두의 공간"이라며 "의견이 다르다는 이유로 행정의 문턱이 높아지는 일은 없을 것"이라고 덧붙였다.충남·대전 행정통합 문제에 대해서는 찬성 입장을 분명히 했다.박 전 도의원은 "행정통합은 단순한 구역 조정이 아니라 충청권 전체 경쟁력을 높이기 위한 전략적 선택"이라며 "대전의 과학·연구 역량과 충남의 산업·물류·농업 기반이 결합될 경우, 서산은 서해안 경제축의 핵심 도시로 도약할 수 있다"고 말했다.다만 그는 "통합은 일방적으로 추진돼서는 안 된다"며 "서산이 소외되거나 산업과 일자리가 빠져나가는 구조라면 분명히 문제를 제기하겠다"고 밝혔다.통합의 명분뿐 아니라 지역 균형과 실질적 이익 확보가 전제돼야 한다는 입장이다.대산 석유화학단지 위기에 대해서는 '비상 상황'이라는 진단을 내렸다.박 전 도의원은 "가동률 저하와 투자 위축, 고용 불안이 동시에 나타나고 있다"며 "이는 개별 기업이나 노동자만의 문제가 아니라 서산 경제 전반의 문제"라고 말했다.그는 시장이 될 경우 산업 구조 고도화, 친환경·첨단 화학 전환, 협력업체 보호, 고용 안정 대책 마련을 위해 중앙정부와 직접 협상에 나서겠다는 구상을 밝혔다.현 시정이 추진 중인 서산시청사 건립과 호수공원 주차장 조성 사업에 대해서는 절차적 문제를 제기했다.박 전 도의원은 "시청사는 수십 년간 서산의 행정과 도시 구조를 좌우하는 핵심 시설"이라며 "충분한 시민 공론화와 여론 수렴이 있었는지에 대해 의문이 제기되고 있다"고 지적했다.그는 "시장에 당선되면 모든 가능성을 열어두고 시민 공론화, 전문가 검토, 데이터 기반 판단을 통해 다시 살펴보겠다"고 밝혔다.호수공원 주차장 사업과 관련해서도 "애초 도서관 건립을 위해 국비까지 확보됐던 부지인 만큼, 용도 변경 과정에서 시민 동의가 충분했는지 점검이 필요하다"고 말했다.박 전 도의원은 "행정은 사람에 따라 뒤집히는 것이 아니라 시민과의 약속 위에서 작동해야 한다"며 "절차를 무시한 행정에 대해서는 책임을 따지는 것이 정상적인 시정 운영"이라고 강조했다.복지와 민생 분야에서는 ▲ 공공 아이돌봄 시스템 확대 ▲ 노인 요양병원 및 지역 의료 인프라 확충 ▲ 돌봄 노동자 처우 개선 등을 핵심 과제로 제시했다.박 전 도의원은 "토목 중심의 행정에서 벗어나 사람과 삶에 투자하는 시정으로 전환해야 한다"며 구도심 회복과 생활 밀착형 문화공간 확충을 통해 '사람이 머무는 도시'를 만들겠다고 밝혔다.한편 박 전 도의원의 출마 선언으로 더불어민주당 서산시장 경선도 본격화됐다.한기남 전 청와대 행정관과 맹정호 전 서산시장 역시 출마를 예고하면서, 당내 경선은 3파전 양상으로 전개될 전망이다.