장동혁 "한동훈 징계 잘못이라 밝혀지면 정치적 책임"

"경찰 수사를 통해 (한동훈 전 국민의힘 대표에 대한) 징계가 잘못된 것이라는 사실이 밝혀지면 정치적인 책임을 지겠다."

장동혁 국민의힘 대표가 2일 한동훈 전 대표 제명 사태를 논의하는 당 비공개 의원총회에서 "(당원 게시판 사건 관련) 경찰 수사에 적극 협조하겠다"라며 이같이 말한 것으로 확인됐다. 장 대표는 1년 전 한동훈 지도부의 수석최고위원으로 활동할 때와 지금, 이 사건에 대한 본인의 생각이 바뀐 이유도 부연했다.이날 참석자 사이에서는 크게 '당 지도부가 제명과 관련해 균형이 안 맞는 결정을 한 것'이라는 의견과 '당에서 한 결정을 존중해야 한다'라는 의견이 나왔다. 4시간가량 의총이 진행되며 20여 명의 참석자가 목소리를 냈으나 뚜렷한 결론은 나지 않았다. 장 대표는 본인을 향한 사퇴 요구에 특별한 언급을 하지 않았다.한편, 이날 원내대표실 요청으로 의총에 참석한 최고위원과 친한계 의원 일부는 언쟁을 빚기도 했다.박성훈 당 수석대변인은 이날 오후 서울 여의도 국회에서 의원총회가 진행되던 중 "(장 대표가) 경찰 수사를 통해 의혹을 털고 가겠다고 말했다. 수사를 통해 이 문제를 해결할 수 있으리라 생각한다"라고 설명했다.그에 따르면, 장 대표는 "당원 게시판 문제는 고정된 장소에서 사실상 하나의 IP로 1000여 개의 댓글이 작성된 사안"이라면서 "그렇기 때문에 단순히 부적절한 댓글을 작성했다는 것이 문제가 아니라, 여론 조작이 핵심"이라고 말했다.그는 특히 장 대표가 "경찰 수사를 통해 (한 전 대표에 대한) 징계가 잘못된 것이라는 사실이 밝혀지면 정치적 책임을 지겠다"라고 말한 일을 전하기도 했다. 그러면서 "많은 의원의 말이 있었고, (당원 게시판 문제와 관련해) 드루킹과 같은 여론 조작이 아니냐는 일부 의원의 말도 있었다"라고 부연했다.장 대표는 1년 전 한동훈 지도부에서 수석최고위원을 맡았을 당시에는 이 사건을 제대로 몰랐다가, 이번 당무감사위원회(위원장 이호선)의 조사 결과 지속적인 당원 여론 조작이 있었다는 사실을 알게 됐다는 취지로 해명했다고 한다.이후 당원 게시판의 게시글이 방송 패널들을 통해 확대 재생산되면서 결과적으로 윤석열 당시 대통령이 국정운영 동력을 상실하게 됐다고도 주장한 것으로도 알려졌다.곽규택 당 원내수석대변인은 의원총회 직후 취재진과 만나 이날 참석자들 사이에선 크게 "'당 지도부가 제명과 관련해 균형이 안 맞는 결정을 한 게 아니냐'라는 의견과 '당에서 한 결정을 존중해야 한다'라는 의견이 나왔다"라고 전했다.친한계 의원이 최근 요구한 장 대표 사퇴와 당내 소장파 의원 모임인 '대안과 미래'가 말한 장 대표 재신임 투표에 대해서도 의견이 나왔으나, 결론은 내지 못한 것으로 확인됐다. 박 수석대변인은 "그 부분(사퇴 요구 등)에 대해 (장 대표가) 특별히 말하지 않았다"라고 했다.한편 이날 의원총회에는 현직 국회의원이 아닌 김민수·양향자·조광한 최고위원도 참석했는데, 이들 중 일부는 친한계 의원과 언쟁을 벌이기도 했다.의원총회 중간 취재진과 만난 조 최고위원은 "(친한계인) 정성국 의원이 '왜 국회의원이 아닌 사람이 참석하느냐', '이 자리가 어떤 자리라고 오나'라며 언성을 높였다"라면서 "엄청 고압적인 자세로 모욕을 주길래 나도 좀 거칠게 반응했다"라고 설명했다.이어 "나는 원내대표실이 '최고위원회에서 (한 전 대표 제명 안건을) 의결했으니까 최고위원들도 참석해 줬으면 좋겠다'라고 요청해서 참석한 것"이라며 "원내대표실 요청에 의해서 참석한 최고위원한테 큰소리치면 듣는 사람 기분이 좋겠나"라고 불쾌감을 드러냈다.의원총회 도중 자리를 뜨던 윤한홍 의원은 장 대표가 한 전 대표 제명 경위를 설명하는 것에 대해 "(장 대표는) 판사다. 정치인이 아니고 판사"라고 평가하기도 했다. 당내 갈등이 정점에 달한 상황에서 정치적 봉합이나 해결에 나서기보다, 판사처럼 판결만 내리고 있는 것 아니냐는 비판으로 풀이된다.당원 게시판 논란은 2024년 11월 한 전 대표와 가족이 당원 게시판에 익명으로 윤석열 전 대통령 부부에 대한 다수의 비판 글을 올렸다는 의혹이다. 장 대표 취임 이후 당무감사위는 이 사건을 재조사했고, 이후 윤리위는 한 전 대표에게 최고 수준 징계인 제명을 의결했다. 최고위도 지난달 29일 한 전 대표의 제명을 확정했다.