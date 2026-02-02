퇴근길 붙잡은 달, 경포의 밤에 겹친 자연과 도시의 빛

큰사진보기 ▲달이 떠오른 경포호 겨울 밤, 호수 위에 비친 달빛이 하루의 소란을 잠시 멈춰 세운다.(2026/2/2) ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲하늘에 뜬 달호텔과 건물의 강한 조명 속에서, 하늘의 달은 풍경의 중심을 잃고 있다(2026/2/2) ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲하늘에 뜬 달이 호텔에서 쏟아지는 조명에 가려, 본래의 빛을 잃고 있다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲경포대 정자에서 바라본 달호텔 조명에 가려진 달빛이 경포의 밤 풍경을 바꾸고 있다(2026/2/2) ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲인공의 빛이 닿지 않는 바다, 달은 여전히 수면 위에 머물러 있다(2026/2/2) ⓒ 진재중 관련사진보기

하루를 마감하고 습관처럼 퇴근길을 서두르고 있었다. 집으로 향하던 길은 늘 같은 방향이었다. 그러나 오늘은 달랐다. 퇴근길 하늘 한가운데, 유독 또렷한 달이 시야를 붙잡았다. 그냥 지나치기엔 그 빛이 너무 분명했다. 나는 방향을 틀었다. 목적지는 집이 아니라 경포호수였다. 퇴근길에 떠오른 달을 이대로 흘려보낼 수 없었다. 경포호는 하늘의 달과 수면 위에 비친 달이 겹치는 곳이다. 그 풍경을 확인하기 위해, 나는 경포호로 향했다.호수에 가까워질수록 달빛은 더욱 또렷해졌다. 경포호수 위에 떠오른 달은 유난히 붉었고, 낮의 소란을 모두 받아낸 듯 말이 없었다. 수면 위에 내려앉은 달빛은 바람에 잠시 흔들렸다가 이내 다시 하나로 모였다. 호수는 그 빛을 조용히 품고 있었다. 호숫가에는 발걸음을 멈춘 사람들이 있었다. 누구도 말을 하지 않았다. 몇몇은 휴대전화로 연신 셔터를 눌러 이 밤의 빛을 담고 있었다. 한겨울에 마주한 이 풍경은 가장 잘 어울리는 언어처럼 느껴졌다.송강 정철이 노래했던 '다섯 개의 달'이 이 밤, 경포에서 다시 소환된다. 그러나 그 달은 온전히 빛나지 못한다. 호텔 건물 옆으로 떠오른 달은 인공 조명에 가려, 본래의 밝음을 잃고 있다.하늘에 떠 있는 달은 여전히 그 자리에 있지만, 더 이상 경포호 풍경의 중심은 아니다. 강렬한 건물의 빛 앞에서 달은 배경으로 밀려나고, 존재감마저 옅어진다. 자연이 만들어낸 빛은 인간이 만들어낸 빛에 눌려 점점 설 자리를 잃어가고 있다.송강 정철이 그려냈던 다섯 개의 달 가운데, 하늘에 뜬 달은 가장 순수한 상징이었다. 그러나 지금의 달은 호텔 불빛에 가려 흐릿해졌다. 달이 사라진 것이 아니다. 우리가 달을 온전히 바라볼 수 있는 밤의 조건이 사라지고 있을 뿐이다.경포대로 발길을 옮겼다. 경포대 누각에 섰던 송강 정철은 어떤 마음으로 '다섯 개의 달'을 떠올렸을까, 문득 그런 생각이 스쳤다. 그가 바라보았을 호수와 하늘은 지금과 얼마나 달랐을지, 상상은 자연스레 과거로 향했다.그러나 오늘의 경포대는 또렷하지 않았다. 호수 위에 맺혀야 할 달빛은 주변을 채운 인공 조명에 밀려 제 자리를 찾지 못했다. 수면은 다양한 색의 빛으로 밝아졌지만, 그 밝음 속에서 달은 오히려 희미해졌다. 달은 사라진 것이 아니라, 고요한 어둠 속에서 비로소 완성되던 풍경이 더 이상 허락되지 않는 밤을 마주하고 있을 뿐이었다.다시 바닷가로 발길을 돌렸다. 바다 위에 비친 달을 찾기 위해서였다. 그 달은 달랐다. 인공의 빛이 닿지 않는 바다에서 달은 가려지지 않았다. 수면 위에 맺힌 달빛은 온전했고, 선명했다.그곳의 달은 그대로였다. 인간의 손길이 닿지 않은 밤, 바다는 송강 정철이 그려냈을 법한 달을 여전히 품고 있었다. 달은 변하지 않았지만, 달을 둘러싼 풍경은 달라지고 있었다. 퇴근길을 멈춰 세운 것은 달이었지만, 오래 남은 것은 우리가 무엇으로 밤을 밝히고 있는가에 대한 질문이었다.