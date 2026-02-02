여수시의회, AI 산업 유치 정책토론회 개최…"데이터센터 넘어 산업 전환 필요"

큰사진보기 ▲AI산업유치전략 토론회여수가 인공지능(AI) 산업을 미래 성장 동력으로 삼기 위한 전략을 모색하는 정책 토론회가 열렸다. ⓒ 김수 관련사진보기

여수가 인공지능(AI) 산업을 미래 성장 동력으로 삼기 위한 전략을 모색하는 정책 토론회가 열렸다. 참석자들은 AI 데이터센터 유치에 머무르지 않고, 기존 산업과 행정 전반을 혁신하는 방향으로 접근해야 한다는 데 공감했다.여수시의회가 주최한 이번 토론회는 2일 오후 여수시 보건소에서 열렸으며, 이선효·김종길·정현주·이석주·홍현숙 시의원이 공동 주최했다. 행사에는 한국전력과 KT, 여수시 관계자, 전문가, 시민들이 참석해 여수형 AI 산업 생태계 구축 방안을 논의했다.토론회는 여수가 AI 데이터센터를 비롯한 AI 산업을 어떻게 유치하고, 이를 어떻게 국가산단과 항만·에너지 산업 등 기존 산업과 연결해 새로운 성장 기반으로 발전시킬 수 있을지를 핵심 의제로 삼았다. 발표자들은 AI가 더 이상 미래의 기술이 아니라, 도시 경쟁력을 좌우하는 현실적인 산업이라는 점을 강조했다.주제 발표에 나선 맹영재 URED 대표는 "여수의 AI 산업 전략에는 정해진 해답이 있는 것이 아니라, 지금부터 어떤 질문을 던지고 어떤 선택을 할 것인지가 더 중요하다"며 "AI 데이터센터는 하나만 들어와서는 의미가 없고, 여러 개가 집적되며 산업과 인력이 함께 움직일 때 지역의 성장 동력이 된다"고 말했다. 또 "여수는 전력과 항만, 산업단지를 갖춘 도시인 만큼 AI를 기존 산업 전환과 연결하는 전략적 접근이 필요하다"고 덧붙였다.전문가들은 여수가 안정적인 전력 공급 여건과 항만·산업단지를 갖춘 도시라는 점에서 AI 산업 유치에 유리한 입지를 지니고 있다고 평가했다. 특히 재생에너지와 연계한 전력 공급과 초고속 통신망 구축이 AI 데이터센터와 산업 생태계 조성의 핵심 조건으로 제시됐다.하지만 단순한 시설 유치에 그쳐서는 안 된다는 지적도 이어졌다. AI 기술을 교통·행정·관광·복지 등 시민 생활 전반에 접목해 시민이 체감할 수 있는 변화를 만들어야 한다는 것이다. 버스 이동 데이터와 관광 수요를 AI로 분석해 교통 혼잡을 완화하고, 행정 의사결정 과정에서도 데이터 기반 예측 시스템을 활용해야 한다는 구체적인 제안도 나왔다.AI 산업 육성을 위해 전담 조직 신설과 전문 인력 확보, 시민 신뢰를 전제로 한 윤리·책임성 체계 구축이 필요하다는 의견도 제기됐다.이날 토론회에서는 글로벌 AI 산업 경쟁 환경도 언급됐다. 전력 품질과 안정성이 높은 한국이 AI 데이터센터 유치에 유리한 조건을 갖추고 있으며, 여수는 재생에너지와 산업 인프라를 동시에 활용할 수 있는 도시라는 점에서 전략적 선택지가 될 수 있다는 의견이 나왔다.좌장을 맡은 정현주 의원은 "오늘 논의는 AI 산업 유치의 가능성과 한계를 동시에 확인한 자리였다"며 "중요한 것은 선언이 아니라 실행으로, 제기된 의견들이 정책과 예산, 제도로 이어질 수 있도록 시의회 차원에서도 역할을 다하겠다"고 밝혔다.