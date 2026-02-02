광장이 일상이 된 어느 가족의 123일

빛의 기록 릴레이 인터뷰 비상계엄이 선포된 2024년 12월 3일 밤부터, 파면 선고에 이르기까지 이어진 123일. 이 시간은 거대한 정치적 사건의 연속이었지만, 동시에 개개인의 일상과 감정, 선택이 겹겹이 쌓인 시간이기도 했습니다. 누군가는 광장에 섰고, 누군가는 망설였으며, 또 누군가는 온라인에서 서로의 안부를 확인하며 하루를 버텼습니다. 그렇게 지나온 시간 속에서 시민들은 각자의 방식으로 기록으로 남기고 기억하고 있습니다.



이 연재는 '빛의 기록'(https://archives.bisang1203.net/) 사이트에 기록을 남기고, 연말∙연초 모임 이벤트로 진행한 '빛의 모임'에 참여한 시민들의 이야기를 릴레이 인터뷰로 전합니다. 기록으로 남겨진 문장과 사진, 그리고 모임에서 오간 대화를 따라가며, 한 사람 한 사람의 123일이 어떻게 민주주의의 기억으로 이어졌는지를 들여다봅니다. 광장에 나선 경험뿐 아니라 쉽게 발걸음을 떼지 못했던 망설임과 두려움, 아이를 데리고 나설지 고민했던 순간들, 그리고 다시 일상으로 돌아온 뒤 마음에 남은 감정과 바람까지. 사건의 이면에 놓인 개인의 시간을 조명합니다.



총 6회에 걸쳐 이어질 이 릴레이 인터뷰는 '빛의 기록'으로 남겨진 시민의 목소리를 차례로 소개합니다. 이 이야기들이 모여, 우리가 함께 건너온 시간을 다시 바라보고 새로운 사회로 향하는 다음 질문으로 나아가는 작은 빛이 되기를 바랍니다.

- 안녕하세요. 인터뷰에 응해주셔서 감사합니다. 소개 부탁드립니다.

- 광장에 처음 가기로 결심하신 계기나 순간이 있었는지 여쭤보고 싶어요.

큰사진보기 ▲김은종 님이 기록한 광장의 모습 ⓒ 김은종 관련사진보기

- 아들과 남편, 세 가족이 함께 광장으로 향하셨다고 했는데 광장에서의 에피소드가 있다면 들어보고 싶습니다.

큰사진보기 ▲광장에 있던 푸드트럭의 모습 ⓒ 김은종 관련사진보기

- 계엄이 있고 4월 4일 탄핵, 파면 선고가 있기까지 123일의 시간이 있었는데, 그때 일상에 크고 작은 변화가 있으셨을 것 같아요. 혹시 떠오르는 변화 같은 게 있으실까요?

큰사진보기 ▲집담회의 기록 ⓒ 김은종 관련사진보기

- '빛의 모임'을 하면서는 어떤 기록을 남겼는지, 어떤 이유로 그 기록을 남겼는지 궁금합니다. 어떤 생각 또는 느낌이 드셨나요?

- 지난 1년을 돌아봤을 때, 자신 또는 아이나 가족에게 해주고 싶은 말이 있을까요?

덧붙이는 글 | “빛의 기록”은 내란청산·사회대개혁 비상행동 기록기념위원회가 시민과 함께 비상계엄부터 파면 선고까지 123일의 시간을 각자의 사진, 영상, 글 등으로 기록하고, 이를 공동의 기억으로 남기는 시민참여 캠페인입니다. 이 캠페인은 https://archives.bisang1203.net 에서 참여할 수 있습니다. 함께 모은 기록은 시민 123아카이브로 구축되며, 2026년 4월 4일 새로운 모습으로 공개됩니다.

'빛의 모임' 릴레이 인터뷰의 두 번째 주인공은 김은종 님입니다. 중학생 아들을 키우고 있는 그는, 계엄 선포 당일 텔레비전 화면을 통해 발표 장면을 직접 마주했습니다. 가족과 함께 광장에 나선 후 123일은 집회는 가족의 일상이 되었습니다. '빛의 기록'과 '빛의 모임'을 통해 그는 이 시간을 가족과 함께 돌아보며 기록으로 남기며 민주주의와 교육, 그리고 다음 세대에 대해 다시 생각하게 되었습니다. 이 인터뷰는 광장에 서기까지의 결심과 그 이후의 변화, 그리고 가족과 나눈 대화를 따라가 봅니다."저는 김은종이라고 합니다. 48살이고 '사교육걱정없는세상'에서 활동가로 함께하고 있습니다. 활동가 남편과 함께 중학교 2학년 남자 아이를 키우고 있습니다.""제가 광장에 나가겠다고 생각한 거는 바로 계엄 당일이었어요. TV를 딱 틀었는데 윤석열 당시 대통령이 계엄을 발표하는 그 순간을 우연히 보게 된 거예요. 곧이어 계엄 포고문이 언론에 속보로 막 뜨더라구요. 아마 많이들 그러셨을 것 같은데, 광주가 떠올랐어요. 그래서 처음에는 '이제 광장에 나가게 되면 우리 아이는 어떡하지, 아이가 혼자 남겨지면 어떡하지' 이런 여러 가지 좀 생각을 했습니다.당시 중1이던 아이를 불러서 '지금 이런 일이 생겼다. 계엄이면 이 포고문에 어긋나는 행동을 하는 사람들을 군인들이 총이나 또 다른 방법으로 통제할 텐데 정말 큰일이다.' 이런 얘기를 하니까 아이도 너무 깜짝 놀라서 뉴스를 같이 보게 됐죠. 뉴스에서 국회 앞에 막 총을 든 군인들과 대치하는 시민들의 모습들과 상황이 나오더라고요. 그 순간에 '광장으로 나가야 되는 게 아닐까'하는 생각을 자연스럽게 했습니다.왜냐하면 갑작스런 계엄의 이유로 거론된 것들이 계엄을 통해서 해결되는 문제라고 생각하지 않았고, 하나도 납득이 되지 않았기 때문입니다. 윤석열 당시 대통령이 자신의 권력을 유지하기 위해서 계엄을 선포한 것이라고 생각이 들었습니다. '어떻게 이렇게 국민들을 삶을 위협하는가.' 그래서 정확히 기억은 안 나지만 그 주 토요일에 처음 광장으로 향했습니다.""선결제와 나눔의 문화가 에피소드로 떠오릅니다. 그런 것을 기대하고 나갔던 것은 아니었지만 아이와 함께 역사의 한 장면을 같이 경험하고 싶어서 나눔이 진행되는 카페를 찾은 적이 있습니다. 광장에 시민이 많이 모인만큼 여의도 중앙에서는 먹을 수가 없었고, 집에 돌아가는 길에 지하철 역에 들어섰는데 마침 '선결제 금액이 남았다'는 팻말이 있어서 아이와 따뜻한 차를 한 잔 나눠 마셨습니다. 이 광장이 너무나 따뜻하게 느껴지는 경험이었습니다. 아이와도 그 마음을 기분 좋게 나누면서 집에 돌아간 기억이 납니다.""모든 일상이 집회 중심으로 흘렀던 것 같아요. 회사 동료나 친구들과의 채팅방에서도 '이번 주 집회 나가냐'는 연락이 주로 오갔고, 뉴스나 이런 관심의 모든 분야가 '윤석열이 과연 탄핵이 될 것인가'에 몰렸죠. (활동가인) 남편은 거의 매일, 주중에도 토요일에도 집회에 참석했어요. 저도 주말에는 당연히 집회를 나가는 것으로 인식을 하고 지냈습니다. 1월 넘어서까지 내내 그런 식이었어요.한편으로는 집회에서 마주치는 소위 '친윤', 계엄에 찬성하거나 탄핵에 반대하는 분들을 마주친 일도 떠오르네요. 사실 평상시에는 별로 접할 일이 없지만 광장에 나감으로써 그런 모습들을 직접 보게 되고, 시비에 걸리기도 하면서 우리 사회 안에서의 갈등이 피부에 와닿게 느껴졌어요. 윤석열 당시 대통령이 탄핵이 돼야 한다는 믿음과 동시에 '탄핵이 되더라도 이런 문제들이 계속 남아 있을 수 있겠구나, 탄핵이 끝이 아닐 수도 있겠구나'하는 걱정도 들었습니다.제가 지금 활동하는 '사교육걱정없는세상'이라는 단체에서도 작년 1월 중순 쯤 '탄핵 이후에 우리는 어떤 교육을 펼치면서 나아가야 할까', '어떻게 사회가 바뀌어야 할까'를 주제로 긴급 집담회를 개최했어요. 정말 많은 분들이 오셨고 마음을 나눠주셨죠. '계엄과 탄핵의 과정이 이렇게 많은 국민들에게 역사적 순간이고 과정으로 새겨지고 있구나'하고 새삼 느끼는 경험이었습니다.""'빛의 모임'과 기록을 통해서 남편, 아이와 함께 123일을 같이 돌아봤어요. 예전 박근혜 탄핵 때에도 함께 집회에 나가긴 했지만 그땐 아이가 어려서 그냥 엄마를 따라왔다면, 이번에는 이게 잘못됐다는 걸 생각하고 스스로 함께 나온 것이었다는 점이 기특했어요. 아이도 재미있어 하고 편해 보여서 누구나 광장에 나와도 된다는 느낌을 받는 것 같아서 저에게도 의미가 컸습니다.아이가 사춘기이다 보니까 과거에 비해서는 진지한 이야기를 길게 나누는 것이 쉽지 않거든요. 빛의 모임을 통해서 빛의 혁명 광장에 함께 참석하고, 응원봉을 들고 나온 젊은 사람들 사이에서 밝고 따뜻한 분위기를 느끼고, 푸드트럭이나 몸을 녹일 수 있는 버스에도 들렀던 123일의 기억에 대해 이야기를 나눴어요. 아이가 '학교나 집에서도 민주주의에 대한 교육이 필요한 것 같다'고 이야기 하더라고요. 중학생 아이 입장에서는 계엄 선포 다음 날 학교에서 '휴교를 하냐, 안 하냐'거나 '계엄이 뭐가 문제냐'는 이야기를 하는 친구들을 보면서 혼란스럽기도 했을 거예요. 엄마, 아빠는 이게 옳지 않은 거라고 명확하게 이야기하는데 학교에서는 또 다른 이야기를 듣게 되는 거니까요.'빛의 모임'을 통해 아이와 이야기를 나누면서, 계엄부터 탄핵까지 123일은 우리 모두가 목도하고 겪은 역사적인 과정인데 이런 경험들에 대해서 건강하게 이야기 나누고 풀 수 있는 기회가 학교에서는 마련되지 못했던 것을 알게 됐어요. 아이들이 학교에서도 이런 이야기를 더 많이 나누고 그 나눔을 통해서 서로 성장하는 계기가 더 마련됐으면 좋았겠다는 생각을 하게 됐습니다.""저희 가족을 포함해서 이 과정을 함께 겪어낸 모든 분들께 '정말 수고했고 대단했다'는 말을 나누고 싶어요. 이런 역사적인 도전이나 국민 주권을 위협하는 순간이 다시 오지 말라는 법은 없잖아요. 그럼에도 소위 '무혈혁명'이라고도 하는, 법을 준수하고 평화로운 방식으로 정의로운 역사를 함께 쓴 우리 국민들이 정말 대단하다고 생각해요. 저도 대한민국의 한 국민으로서 자긍심을 느끼고요. 앞으로도 어떤 개인의 탐욕이나 권력욕으로 인해서 고귀한 삶들이 짓밟히지 않을 수 있도록 같이 지속적으로 관심을 갖고 매 순간을 잘 만들어 가면 좋겠습니다."