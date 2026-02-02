[출마합니다] 권오상 전 대구 서구 부구청장 "현장을 아는 행정전문가"

큰사진보기 ▲권오상 전 대구 서구부구청장이 2일 국민의힘 대구시당에서 기자회견을 열고 서구청장 출마를 공식 선언했다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

권오상 전 대구 서구 부구청장이 "행정 경험과 현장 이해를 바탕으로 서구의 미래를 책임지겠다"며 서구청장에 도전한다고 밝혔다.권 전 부구청장은 2일 국민의힘 대구시당에서 기자회견을 열고 "현장을 알고 업무파악 기간 없이 바로 일할 수 있는 준비된 행정전문가"라며 자신이 서구청장 적임자라고 주장했다.그는 서구의 근본적인 대개조가 필요하다며 ▲염색산단과 서대구산단 대전환을 통한 지역 산업구조 혁신 ▲하수처리장 지하화 및 기초환경시설 폐쇄를 통한 '상쾌한 가을바람 프로젝트' 추진 ▲서대구역 역세권 개발과 도시철도 5호선 조속한 개통 ▲아이와 어르신에 대한 촘촘한 복지망 구축 ▲주차공간 확대와 더 밝은 도시 환경 개선 등을 제시했다.권 전 부구청장은 먼저 염색산단 전환과 관련 "과감한 업종 전환과 산업용지 용도 전환을 통해 염색산단 부지에 고부가가치 산업과 미래형 일자리, 복지 및 지원시설이 들어설 수 있도록 하겠다"고 약속했다.이어 "하수처리장 지하화와 기초환경시설 일부 폐쇄를 추진하겠다"며 "실행 가능한 로드맵을 구청장이 직접 챙기고 엄격한 배출허용 기준 등 '주민의 코높이에 맞는 단속 기준'을 마련하겠다"고 강조했다.그는 또 경부선, 대구산업선, 달빛철도, 공항철도가 만나는 서대구역 역세권을 개발해 더 많은 열차와 더 많은 사람들이 찾는 대구의 관문으로 만들고 역 광장에는 비즈니스호텔과 민간 상업시설이 들어서는 복합단지로 개발하겠다고 했다.아이들이 충분한 교육·문화 혜택을 누릴 수 있도록 관련 교육기관에 대한 지원을 확대하고 문화센터 시설과 프로그램을 대폭 확충하는 한편 어르신들을 위해 기존 복지시설을 허브로 삼아 민관 인력과 AI(인공지능) 기술을 활용한 노인복지 체계 구축 등도 약속했다.그는 주차 공간 부족 문제를 해결하기 위해 서구 전역에 공영주차장을 확충하고 간판과 거리 환경을 정비해 지역 경제 활성화를 통한 활기찬 서구를 만들겠다고 주장했다.권 전 구창장은 마지막으로 "주민은 행정의 대상이 아니라 의사결정의 주체"라며 "주민과 전문가, 청년들이 참여하는 '서구미래전략위원회'를 상설화하여 서구의 미래를 직접 설계하겠다"고 약속했다.