"의전은 사치, 내 가방엔 딸기뿐" 자카르타로 직행하는 '영업사원 1호'

백성현 논산시장이 시장실에서 기자와 만나 각오를 밝히고 있다. 백 시장은 스스로를 '논산시 영업사원 1호'라 칭하며 이번 박람회 기간 중 의전 대신 현장 마트 점검을 최우선 일정으로 잡았다.

"거추장스러운 의전은 필요 없습니다. 논산에 이로움이 있고 그 가치를 높이는 일이라면 어떤 일이라도 간절함을 갖고 할 수 있다는 것이 제 철학입니다."

"상품 홍보를 넘어 논산 행정에 대한 인도네시아 정부의 깊은 신뢰가 바탕이 됐습니다. 약속한 것을 하나하나 실천하는 모습에 자카르타 주정부와 중앙정부까지 움직인 결과입니다. 우리 논산딸기가 그들에게 '감동'을 주었다는 증거이기도 하죠."

"국내 경쟁이 너무 치열합니다. 그래서 저는 반대로 생각했습니다. 세계에서 먼저 각광받으면 국내 1등은 자연스럽게 따라오는 것이라고요. 세계인들이 경험해보지 못한 논산 농산물의 우수성을 먼저 인정받고, 그 가치를 역으로 국내에 확산시키는 전략입니다."

"꿈이 있는 시민이 나라를 부강하게 하고 행복도도 높일 수 있습니다. 논산의 꿈은 대한민국을 넘어서 세계에 우뚝 서는 것입니다. 이번 박람회는 세계 딸기 산업의 메카로서 논산의 위치를 확고히 하는 도약의 지름길이 될 것입니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

오는 2월 6일 인도네시아 자카르타에서 열리는 '2026 논산농식품해외박람회' 출장을 앞둔 백성현 논산시장의 눈빛은 비장했다.2일 오후 5시, 시장실에서 만난 그는 출국 짐을 꾸리는 행정가라기보다 결전을 앞둔 야전 사령관의 모습에 가까웠다. 보좌진이 없이 실무자들과 함께 현장으로 직행하는 그의 '영업사원 1호' 행보는 국내를 넘어 해외에서도 그대로 이어진다.이번 박람회가 더욱 주목받는 이유는 자카르타 주정부와의 '공동 개최'를 넘어, 인도네시아 중앙정부가 공식 후원하는 대한민국 지자체 최초의 행사라는 점이다. 백 시장은 이를 "역사적 의의가 있는 사건"이라고 정의했다.인구 소멸과 농촌의 위기 속에서 많은 지자체가 안으로 움츠러들 때, 백 시장은 오히려 '세계'로 눈을 돌렸다. 여기에는 그의 독특한 '발상의 전환'이 깔려 있다.이는 백 시장이 강조하는 '농가 소득 3원칙(해외 판매, 국내 유통, 관내 소비)'과 맥을 같이한다. 좋은 제품만 생산하면 시가 책임지고 해외 바이어를 확보해 유통 전쟁에서 승리하겠다는 의지다.백 시장에게 이번 자카르타 박람회는 내년으로 다가온 '2027 논산세계딸기산업엑스포'의 전초전이다. 올해 3월 논산 딸기축제와 이번 해외 박람회를 연계해 실전 경험을 쌓고, 이를 엑스포 성공의 자양분으로 삼겠다는 포부다.백 시장이 진두지휘하는 이번 '2026 논산농식품해외박람회'는 오는 2월 6일부터 8일까지 3일간 인도네시아 자카르타의 간다리아 시티몰에서 열린다. 간다리아 시티몰은 남자카르타 핵심 생활권에 위치한 대형 복합시설로, 가족 단위 방문객과 지역 주민 유동이 활발한 곳이다.논산시는 이번 박람회 기간 딸기와 함께 배, 포도 등 우수 농식품을 집중 홍보해 동남아 시장의 안정적인 수출 기반을 확보할 계획이다.특히 자카르타 주정부와의 공동 개최인 만큼, 전시·체험 공간과 포토존, 굿즈샵 등 다채로운 프로그램을 통해 국제적인 행사로서 위상을 높일 방침이다. 또한, '2027 논산세계딸기산업엑스포' 홍보 부스를 통해 엑스포의 매력을 현지인들에게 직접 전달할 예정이다.