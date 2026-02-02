이천시, 여성 경력 단절 막는다... 창업시 최대 300만 원 지원

큰사진보기 ▲경기 이천여성새로일하기센터(아래 이천새일센터)는‘경력보유여성 디딤돌 취업지원사업’ 참여자를 모집한다고 2일 밝혔다. ⓒ 이천시 관련사진보기

AD

경기 이천여성새로일하기센터(아래 이천새일센터)는 '경력보유여성 디딤돌 취업지원사업' 참여자를 모집한다고 2일 밝혔다.이는 이천시에 거주하는 여성들의 경제적 자립과 사회참여 확대를 지원하기 위한 것이다.디딤돌 취업지원 사업은 강의 및 취·창업 역량을 갖춘 여성을 발굴하여 강의처 지원 및 창업지원, 협동조합 설립 등 여성의 지속적인 경제활동 참여를 돕는 사업이다.올해는 ▲한국사 전래놀이 ▲디지털 튜터 ▲놀이체육지도사 등 3개 분야에서 취·창업을 희망하는 여성을 대상으로 운영되며, 지원서 접수는 2월 2일부터 3월 6일까지 진행된다.모집 대상은 이천시에 거주하며 관련 분야 취·창업을 희망하는 여성으로, 지원자는 전문성 강화를 위한 교육과 모의 강의 운영을 통해 강사로서 성장할 수 있으며, 유료 강의처 취업 지원과 함께 취약계층 대상 교육 사업에 참여할 기회도 제공된다.또한, 협동조합 설립과 창업 지원을 통해 비즈니스 전략, 브랜딩, 사업화 컨설팅을 받을 수 있으며, 창업 시에는 최대 300만 원의 창업 지원금이 제공된다.신청 방법은 이천새일센터에 직접 방문 접수하거나, 온라인 신청서 제출(이천시 누리집 공지사항에 게시되어 있는 포스터 큐알코드 접속)을 통해 신청할 수 있다.동아리 지원자는 동아리 신청서와 이력서, 자기소개서 등 필요한 서류를 제출해야 하며, 합격자 선정은 1차 서류심사와 2차 면접심사를 거쳐 이루어진다. 자세한 사항은 이천시청 누리집 공지 사항을 확인하거나 이천새일센터로 문의하면 된다.