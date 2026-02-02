경기 광주시, 다태임신 임산부 교통비 지원... 최대 50만원

큰사진보기 ▲경기 광주시는 올해 1월부터 다태임신 임산부를 대상으로 교통비 지원사업을 새롭게 시행하며 고위험 임산부에 대한 맞춤형 지원을 강화한다고 2일 밝혔다. ⓒ 광주시 관련사진보기

경기 광주시는 올해 1월부터 다태임신 임산부를 대상으로 교통비 지원사업을 새롭게 시행하며 고위험 임산부에 대한 맞춤형 지원을 강화한다고 2일 밝혔다.이번 사업은 신청일 기준 6개월 이상 광주시에 주민등록이 되어 있는 다태임신 임산부를 대상으로 하며 임신 12주부터 분만 후 3개월까지 산전·산후 진료를 위해 병의원을 방문할 때 발생하는 교통비를 최대 50만 원까지 실비로 지원한다. 신청은 보건소 방문 접수 또는 '보조금24'를 통한 온라인 접수로 가능하다.다태임신은 둘 이상의 태아를 동시에 임신한 상태로, 단태임신에 비해 임신성 고혈압, 조산 등 합병증 위험이 높아 고위험 임신 질환으로 분류된다. 이로 인해 정기적인 산전 검진과 의료기관 방문이 잦아 이동 부담이 큰 편으로, 알맞은 시기에 진료를 지원하기 위한 행정적 뒷받침의 필요성이 제기돼 왔다. 시는 이러한 부담을 완화하고 안정적인 산전·산후 관리를 돕기 위해 이번 특수 시책을 마련했다.최근 출산연령 상승과 난임 시술 증가로 고위험 임신이 늘어나는 가운데 전국 다태아 출생 비율은 2015년 3.7%에서 2024년 5.7%로 증가했으며 같은 기간 경기도는 3.6%에서 6.1%로 확대되는 등 다태임신은 지속적인 증가 추세를 보이고 있다.시는 다태임신 지원과 함께 고위험 임산부 전반을 대상으로 한 건강관리 정책도 병행 추진하고 있다. 임신 전 단계부터 건강 상태를 점검할 수 있도록 '임신 사전 건강관리 지원사업'을 운영하고 있으며 임신 준비 부부를 위한 프로그램도 확대하고 있다. 해당 프로그램은 2025년 3회 시범 운영에서 높은 만족도를 기록해 올해는 총 8회로 확대 운영될 예정이다.출산 이후에는 산모와 신생아의 회복과 양육을 지원하기 위해 전문 건강 관리사를 출산 가정에 파견하는 맞춤형 돌봄 서비스도 제공하고 있다. 이 과정에서 발생하는 본인 부담금의 최대 90%를 시가 지원해 출산 가정의 경제적 부담을 완화하고 있다.방세환 시장은 "난임 시술 증가와 고령 임산부 확대 등으로 고위험 임신 관리의 중요성이 커지고 있다"며 "다태임신 임산부가 정기검진을 안정적으로 받을 수 있도록 교통비 지원을 시행하고 임신 준비 단계부터 부부가 함께 건강한 임신과 출산을 준비할 수 있도록 지원을 강화하겠다"고 말했다.