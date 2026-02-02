"중앙당 경각심 가지길" 김재웅 도의원, 국힘 탈당... 경남에서 처음

큰사진보기 ▲김재웅 경남도의원 ⓒ 경남도의회 관련사진보기

AD

김재웅 경남도의원(함양)이 국민의힘을 탈당했다. 12‧3 불법계엄 이후 경남에서 국민의힘 탈당 선언한 정치인은 김 의원이 처음이다.김재웅 의원은 2일 탈당선언문을 통해 "그동안 국민의힘 소속으로서, 도민과 군민의 삶을 지키기 위해 성실히 의정활동에 임해 왔다"라면서 "그러나 최근 국민의힘의 모습은 제가 처음 정치에 몸담으며 꿈꾸었던 책임 정치, 민생 중심 정치와는 점점 멀어지고 있었다"라고 밝혔다.그는 "지금의 국민의힘은 민생과 정책 경쟁보다는 내부 갈등과 계파 다툼, 공천을 둘러싼 줄 세우기와 힘겨루기에 더 많은 에너지를 소모하고 있다"라며 "현장의 목소리보다 중앙 정치의 논리가 앞서고, 지역의 절박한 요구보다 당내 이해관계가 우선되는 구조 속에서, 지방의원으로서 도민을 위한 소신 있는 판단과 책임 있는 역할을 수행하는 데 분명한 한계를 느끼게 됐다"라고 설명했다.그러면서 "정당은 국민을 위해 존재해야 한다. 그러나 현실의 국민의힘은 비판에는 둔감하고, 변화에는 소극적이며, 책임에는 인색한 모습으로 비춰지고 있다"라면서 "이러한 구조 속에서는 지역의 위기를 정면으로 마주하고, 장기적인 대안을 마련하는 정치가 가능하다고 보기 어려웠다. 저는 더 이상 이러한 정치의 틀 안에 머물며 군민 여러분께 책임을 다할 수 없다고 판단했다"라고 밝혔다."정치가 바뀌어야 지역이 바뀐다"라고 한 그는 "싸움과 대립의 공식을 반복하는 정치로는 우리 함양의 미래를 열 수 없다. 저는 오로지 군민 한 분 한 분의 삶을 바꾸는 '군민 중심 행정'을 실현하는 데 모든 힘을 쏟을 것이다. 권력보다 원칙을, 정치보다 민생을, 당의 이해보다 군민의 이익을 선택하는 정치를 하겠다"라고 다짐했다.김재웅 의원은 이날 <오마이뉴스>와 한 전화통화에서 "국민의힘 중앙당이 경각심을 가졌으면 한다"라며 "다른 정당들은 다 뭉치는데, 국민의힘에 더 있을 희망도 없다"라고 말했다. "지역에 추가 탈당이 있느냐"는 물음에 그는 "아직 모르겠다. 추가로 더 했으면 싶다"라고 말했다.경남도의회 농해양수산위원회 위원인 김재웅 의원은 함양군의회 의장, 함양농업협동조합장 등을 지내기도 했다.김 의원은 무소속으로 오는 6‧3 지방서거에 출마할 뜻을 내비췄다.경남도의회는 전체 64명 가운데 국민의힘이 60명이었고 김 의원이 탈당하면서 59명이 됐다.