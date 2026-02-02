"교육 자치 말살·특권 교육 조장, 대전충남 통합특별법 반대"

큰사진보기 ▲전교조대전지부 ⓒ 전교조대전지부 관련사진보기

큰사진보기 ▲성광진 대전교육연구소장. ⓒ 성광진 관련사진보기

지난달 30일 더불어민주당이 당론으로 발의한 '충남대전통합특별시 설치 및 경제과학국방중심도시 조성을 위한 특별법안(이하 통합특별법)'을 두고, 대전지역 교육계가 교육 자치 훼손과 특권 교육 제도화를 우려하며 잇따라 반대 입장을 밝혔다.대전지역 교육단체들은 통합특별법안이 지방 교육 자치를 말살하고, 영재학교·특수목적고·외국인학교 등에 대한 과도한 특례를 통해 교육 불평등을 심화시키는 독소 조항으로 가득 차 있다며, 졸속으로 추진되는 행정통합 입법을 전면 재검토해야 한다고 주장했다.전국교직원노동조합 대전지부는 2일 성명을 내고, 통합특별법안이 교육 현장의 목소리를 철저히 외면한 채 교육 자치를 파괴하고 특권 교육을 심화시키는 방향으로 설계됐다고 강하게 비판했다.전교조대전지부는 "혹시나 했는데 역시나였다. 지난 30일 발의된 '통합법안'은 교육 현장의 절절한 목소리를 철저히 외면한 채 교육 자치를 파괴하고 특권 교육을 심화시키는 독소 조항들로 가득 차 있다"고 밝혔다.이어 "이전의 가안보다 더욱 개악되어 나쁜 방향으로 '업그레이드'된 이번 특별법안의 실체를 마주하며 강력한 반대 입장을 밝힌다"고 강조했다.전교조대전지부는 특히 통합특별시와 국무총리 간 교육자치 성과 목표 협약 조항을 두고, 중앙정부가 지방 교육 자치에 직접 개입할 수 있는 구조라고 지적했다.이들은 "'통합특별시와 국무총리 간의 교육자치 성과 목표와 평가에 관한 협약'은 교육의 정치적 중립성을 훼손하고 교육을 중앙 정치의 통제 아래 두려는 위험한 시도"라고 밝혔다.또한 교육장 임용과 관련해 "교육장의 자격과 임용을 통합특별시조례로 정할 수 있도록 해 '개방형·공모직'이라는 이름 아래 정치인이나 비전문가가 교육 행정의 수장이 될 수 있는 길을 열어주었다"며 "이들에게 예산 편성권과 인사권까지 부여하는 것은 교육 현장을 정치적 이해관계의 각축장으로 변질시키겠다는 선언과 다름없다"고 주장했다.특권 교육 확대에 대한 비판도 이어졌다. 전교조대전지부는 "통합특별시 내 자율학교, 영재학교, 특수목적고, 외국인학교에 대해 무분별한 특례를 인정함으로써 교육 공공성을 파괴하고 있다"며 "이는 사실상 통제 불능의 '특권 학교'를 양산해 교육 불평등을 심화시킬 것"이라고 지적했다.아울러 초·중·고 통합운영학교에서 학년제를 자율 운영하고 교원 간 교차지도를 허용한 조항에 대해서도 "교육의 전문성을 철저히 무시한 행정 편의주의적 발상"이라며 "교사를 돌려막기식으로 활용하겠다는 시도는 당장 폐기돼야 한다"고 비판했다.전교조대전지부는 끝으로 "교육 자치를 파괴하고 교육 공공성을 짓밟으며 졸속으로 추진되는 이번 '특별법안'을 결코 좌시하지 않을 것"이라며 "교육 공공성과 평등권을 위해 끝까지 투쟁할 것"이라고 밝혔다.대전교육감 출마 예정자인 성광진 전국교육자치혁신연대 상임대표 겸 대전교육연구소장도 같은 날 성명을 내고, 통합특별법안이 교육 자치를 훼손하고 특권 교육을 제도화하는 심각한 문제를 안고 있다고 지적했다.성 소장은 "대전과 충남의 통합이 아이들의 교육권을 확대하는 방향이 아니라, 오히려 교육의 공공성과 자주성을 훼손하는 방식으로 설계되고 있다는 점에서 깊은 우려를 표한다"고 밝혔다.그는 통합특별법안 제121조부터 123조까지를 문제 삼으며 "통합특별시장에게 영재학교, 외국인학교, 국제학교, 특수목적고 설립·지정 권한을 부여하는 것은 교육의 전문성과 중립성을 무시한 초법적 발상"이라고 비판했다.이어 "교육은 행정 권력의 치적 수단이 될 수 없으며, 정치적 판단에 따라 학교 설립 권한이 행사될 경우 공교육의 보편성은 무너지고 특정 계층과 지역을 위한 '귀족학교'가 양산될 가능성이 크다"고 경고했다.외국인학교와 국제학교에 대한 재정 지원 조항과 관련해서도 성 소장은 "일반 공립학교의 노후 시설 개선과 보편적 교육 복지는 뒷전으로 둔 채 특정 학교 유형에 막대한 재정을 우선 투입하는 것은 교육의 공공성을 정면으로 부정하는 것"이라고 지적했다.또한 입학 자격 완화 특례에 대해 "사실상 내국인 부유층 자녀들의 우회 입학 통로로 악용될 가능성이 높다"며 "평준화 체제 안에서 보장돼야 할 교육 기회를 근본적으로 침해하게 될 것"이라고 주장했다.성 소장은 통합특별법안이 기초교육자치 요구를 외면한 채 광역 권한만 강화한 '탑다운식 통합'이라고도 평가했다.그는 "광주·전남, 대전·충남 등 전국 교육 현장에서는 풀뿌리 기초교육자치 도입을 요구하는 목소리가 커지고 있지만, 이번 법안은 단일 교육감 체제와 통합 교육청이라는 거대 구조에만 매몰돼 있다"고 지적했다.끝으로 성 소장은 "대전·충남 통합은 단순한 행정구역 결합이 아니라 아이들의 미래와 직결된 교육의 문제"라며 "교육계와의 충분한 숙의 없이 법안을 추진한 점은 매우 유감스럽다. 이번 통합법안은 의도치 않게 교육 양극화를 심화시키고 경쟁 교육을 부추길 위험이 크다. 미래를 위한 통합이라면 교육의 가치를 존중하고, 교육 자치의 원칙부터 다시 세워야 한다"고 덧붙였다.