고성국 징계 놓고 갈등... 극우 유튜버에 바람 잘 날 없는 국민의힘

큰사진보기 ▲계엄 직후부터 줄곧 계엄을 옹호해 온 고씨는 여전히 '윤어게인' 집회에서 발언에 나서는 등 윤석열씨의 정치적 복귀와 결백을 주장하고 있다. 국민의힘 당대표 경선 때는 '자유우파 유튜브 토론회 공동 생방송'을 주최해 전한길씨와 함께 김문수·장동혁 당시 당대표 후보들을 상대로 질의응답 형태의 토론회를 열기도 했다. ⓒ Youtube '고성국TV' 관련사진보기

큰사진보기 ▲이처럼 고씨는 지난 1월 29일 유튜브 채널 '이영풍TV'에 출연해 5.18 광주 민주화운동 당시 전두환 계엄군의 유혈 사태로 인해 수많은 사상자가 발생했음에도 전씨를 '피를 흘리지 않고 민주화를 이끌어냈다'고 주장했다. ⓒ Youtube '이영풍TV' 관련사진보기

AD

"제일 먼저 해야 될 일이 건국의 이승만 대통령, 근대화·산업화의 박정희 대통령, 그리고 거의 피를 흘리지 않고 민주화를 이끌어내는 대역사적 대타협을 한 전두한 대통령, 노태우 대통령 , 김영삼 대통령, 그리고 박근혜 대통령, 윤 대통령까지 당사에 사진 걸어야 된다고 생각한다. 그렇지 않나? 뭐가 그렇게 겁이 나고 쫄려서 사진조차 제대로 못 거나?"

큰사진보기 ▲1일 고씨는 자신의 페이스북에 "우리 당 국회의원 10명이 나를 서울시당 윤리위에 징계 요구했다. 이들은 내가 김무성을 모욕했고 오세훈의 컷오프를 주장했으며 당사에 전두환 대통령 사진을 걸어야 한다고 말한 것을 이유로 해당행위를 했다고 주장한다"며 "국회의원 10명이 평당원을 향해 집단적으로 공격하고 징계를 요구한 것은 전대미문의 일"이라고 비판했다. ⓒ 고성국씨 페이스북 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲이러한 국민의힘 입장을 자신의 페이스북에 공유한 친한계 박상수 전 국민의힘 대변인은 "장동혁에게 아래와 같은 오해를 유발한 고성국을 징계하면 된다. 고성국을 제명하세요"라고 주문했다. 한동훈 전 대표의 징계를 두고 연일 내분 중인 국민의힘이 고씨의 징계를 두고도 그 불길을 이어나갈 것으로 전망된다. ⓒ 박상수 전 대변인 페이스북 갈무리 관련사진보기

국민의힘이 재차 극우 유튜버를 둘러싸고 내홍 중이다. 지난 당대표 경선 당시 '윤어게인'을 주창한 전한길씨를 두고 갈등을 빚은 것에 이어 이번에는 고성국씨다.계엄 직후부터 줄곧 계엄을 옹호해 온 고씨는 여전히 '윤어게인' 집회에서 발언에 나서는 등 윤석열씨의 정치적 복귀와 결백을 주장하고 있다. 국민의힘 당대표 경선 때는 '자유우파 유튜브 토론회 공동 생방송'을 주최해 전한길씨와 함께 김문수·장동혁 당시 당대표 후보들을 상대로 질의응답 형태의 토론회를 열기도 했다.그런 고씨가 지난 1월 6일, 자신의 유튜브에 출연한 김재원 국민의힘 최고위원으로부터 추천을 받아 생방송 도중 국민의힘 입당원서에 서명했다. 당시 고씨는 우스갯소리로 "제가 김재원 계보가 된 것이냐"고 말했는데 이에 김 최고위원은 "제가 고성국 계보가 된 것"이라고 답했다. 134만 구독자를 지닌 고씨의 영향력을 보여준 상징적 장면이었다.당시에도 한동훈 전 대표가 "윤 전 대통령이 이분 조언대로 해서 망하는 길로 갔던 것처럼 당이 이분이 얘기하는 방향으로 가면 망한다"라고 비판한 바 있지만 고씨의 입당을 국민의힘 의원들이 공개적으로 비판하는 경우는 드물었다.그런데 이번에는 달랐다. 김형동·고동진·박정훈·정성국·우재준·유용원·안상훈·김건·한지아·진종오 등 친한계 의원들 열 명이 고씨에 대해 징계를 요구하는 집단성명을 지난 1월 30일 발표했다.이들은 고씨가 "본인의 유튜브를 통해 당의 정강과 기본정책 및 당론에 명백하게 어긋나는 언행 및 타인에 대해 모욕적·협박적 표현을 지속적·반복적으로 행했다"며 "합리적 이유 없이 정치적 견해 등을 이유로 차별적인 발언을 통해 당의 명예를 실추시켜 일반 국민의 윤리 감정이나 국민 정서에 반하는 행위를 했다"고 주장하면서 고씨의 입당 원서가 접수된 국민의힘 서울시당의 윤리위에 징계를 촉구했다.이들이 문제 삼은 고씨의 발언은 다음과 같다.이처럼 고씨는 지난 1월 29일 유튜브 채널 '이영풍TV'에 출연해 5.18 광주 민주화운동 당시 전두환 계엄군의 유혈 사태로 인해 수많은 사상자가 발생했음에도 전씨를 '피를 거의 흘리지 않고 민주화를 이끌어냈다'고 주장했다.이에 친한계 의원들은 "국민의힘은 당헌 전문에서 자유민주주의를 공고히 한 부마항쟁, 5.18민주화 운동 등 현대사의 '민주화 정신 운동'을 이어가는 것이 당의 정강임을 선언하고 있다"며 "전두환 전 대통령과 노태우 전 대통령은 5·18 민주화운동 관련한 비상계엄 선포지역 확대가 내란에 해당한다는 이유로 내란죄를 선고 받아 대통령의 예를 박탈당했다"라고 지적하면서 징계를 요구한 것이다.이외에도 이들은 고씨가 앞서 김무성 전 대표와 오세훈 서울시장을 향해 각각 "김무성이가 아직 안 죽었나", "아주 혁명적이고 충격적인 컷오프를 시켜서 모든 국민이 '야 장동혁이 대단하네' 이 정도로 만들어놓고 판을 우리가 주도해야 한다"라고 발언한 것에 대해 "정치적 견해라는 사상이 다르다는 이유로 국민의힘 소속 정치인들을 서슴없이 '배신자' 규정 짓고, 정당한 비판을 넘어 인격적 모독을 포함한 비난하고 있다"며 징계 요청 사유를 설명했다.이러한 친한계 의원들의 집단 성명에 고씨는 "당 윤리위가 나를 소환할 것을 요청한다"며 자신은 아무 잘못이 없다며 역으로 친한계 의원들과의 공개적인 토론을 제안했다.1일 고씨는 자신의 페이스북에 "우리 당 국회의원 10명이 나를 서울시당 윤리위에 징계 요구했다. 이들은 내가 김무성을 모욕했고 오세훈의 컷오프를 주장했으며 당사에 전두환 대통령 사진을 걸어야 한다고 말한 것을 이유로 해당행위를 했다고 주장한다"며 "국회의원 10명이 평당원을 향해 집단적으로 공격하고 징계를 요구한 것은 전대미문의 일"이라고 비판했다.그는 "나는 국민의 힘 평당원으로서 배신자 김무성을 용서할 수 없으며 기회주의자 오세훈을 용납할 수 없다"며 "특히 전두환 대통령과 관련해서는 우리 자유우파가 좌파의 여론전에 말려 그간 비겁하게 역사적 진실을 외면해 왔다고 생각한다. 전 세계가 인정한 평화적 민주화의 결절점인 6.29선언(역사적 대타협)을 전두환 대통령을 빼놓고 어떻게 설명할 수 있는가"라면서 자신의 입장을 굽히지 않았다.이어 "나는 당 윤리위가 나를 소환할 것을 요청한다"면서 "1대 10도 좋고 1대 100도 좋다. 김무성·오세훈·한동훈을 포함해 나를 징계해야 한다고 생각하는 국회의원들, 배신자, 부역자, 기회주의자들과 공개적인 토론의 장을 만들어줄 것을 요청한다"며 자신의 징계를 요청한 의원들을 배신자·부역자·기회주의자 등으로 힐난하면서 윤리위 소환을 통한 공개 토론을 제안하고 나섰다.이처럼 고씨가 의원들의 징계 요구에 아랑곳하지 않고 외려 당당하게 그들을 배신자로 규정하는 가운데 국민의힘 내부에선 고씨를 두둔하는 목소리가 나왔다.2일 BBS 라디오 <금태섭의 아침저널>에 출연한 강명구 의원은 고씨를 징계해야 한다는 주장에 대해 "그건 토론의 대상이지, 징계의 대상은 아니지 않나"라고 일축했다. 이어 강 의원은 장동혁 대표와 송언석 원내대표의 사퇴를 요구하는 친한계를 가리켜 "이런 수준의 요구는 본인도 직을 걸어야 된다고 생각한다"라며 "이렇게 너무 가볍게 말씀하는 건 이치에도 맞지 않고 당에도 도움이 되지 않는다"고 비판했다.한편 국민의힘 공보실은 이와 관련해 "일부 인사에 의해 제기되고 있는 전직 대통령 존영과 관련한 주장에 대해 현재 국민의힘은 전혀 검토하지 않고 있으며, 향후 관련 사실을 확대 재상산하는 개인이나 매체에 대해서는 엄정 대응할 예정"이라며 공식적으로는 선을 그었다.이러한 국민의힘 입장을 자신의 페이스북에 공유한 친한계 박상수 전 국민의힘 대변인은 "장동혁에게 아래와 같은 오해를 유발한 고성국을 징계하면 된다. 고성국을 제명하세요"라고 주문했다. 한동훈 전 대표의 징계를 두고 연일 내분 중인 국민의힘이 이제는 유튜버 고씨의 징계를 두고도 그 불길을 이어나갈 것으로 전망된다.