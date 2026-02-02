공무원노조 경남본부, '폭언 논란' 강태영 양산시의원 중징계 촉구

큰사진보기 ▲전국공무원노동조합 경남본부는 2일 경남도청 프레스센터에서 기자회견을 열어 더불어민주당 강태영 양산시의원이 공무원한테 ‘갑질’을 했다며 중징계를 요구했다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

전국공무원노동조합 경남본부(본부장 강수동)는 더불어민주당 강태영 양산시의원이 공무원에게 '갑질'을 했다며 중징계를 요구했다.공무원노조 경남본부는 2일 경남도청에서 기자회견을 열어 이같이 말하며 "강태영 시의원 갑질 사건에 침묵하는 민주당은 공범이다"라고 밝혔다.공무원노조 경남본부는 "강태영 의원이 2025년 12월 2일 양산시의회 사무국장과 직원 3명이 식사 중이던 자리에 나타나 약 20분간 직원들을 향해 공직자로서는 도저히 용납될 수 없는 수준의 폭언과 모욕적인 발언을 지속했다"라고 했다.또 이들은 "강 의원은 같은 날 밤 10시경에는 의회사무실로 찾아가 근무 중이던 직원에게 피해자 2명의 실명을 직접 거론하며, '해당 직원들이 얼마나 일을 해놓고 의회사무국장과 식사를 했는지 확인해야 한다'는 명목으로 피해자 개인 컴퓨터의 자료를 출력·열람하도록 강요했다. 이는 명백히 직위를 이용한 위력 행사로, 의회 직원의 인권과 노동권을 심각하게 침해한 중대한 사안이다"라고 말했다.이들은 "정치인은 누구보다 높은 수준의 도덕성과 품위를 지키도록 요구받는 자리이다. 강태영 의원은 자신의 지위를 이용해 의회 직원에게 욕설, 폭언, 위압적 언행 등으로 피해자에게 심각한 정신적 고통과 회복하기 어려운 상처를 입혔다"라고 지적했다.이어 "가해자는 아직까지 어떠한 처벌도 이루어지지 않은 채 활동하고 있고, 집권여당이라는 민주당 또한 사건이 발생한 지 두달이 지나도록 침묵하고 있다"라면서 "이번 사건은 단순한 개인의 언행상의 문제가 아니라, 지방의회 의원의 지위를 악용한 중대한 인권침해이자 직장내 괴롭힘이다. 범죄에 침묵하는 민주당도 공범이며, 도덕적이지 못한 정당은 국민의 선택을 받지 못한다는 것을 명심해야 할 것"이라고 밝혔다.공무원노조 경남본부는 조합원 8200여 명이 서명에 참여한 징계요구서를 민주당 경남도당에 전달했다.양산시의회 윤리심사자문위원회는 지난 1월 29일 강 의원에 대해 '공개사과'를 권고했다. 양산시의회 윤리특별위원회는 조만간 징계 여부를 결정할 것으로 알려졌다.앞서 공무원노조 양산시지부는 2025년 12월 17일 양산시의회 앞에서 기자회견을 열어 "강태영 의원이 직원들이 식사하는 자리에서 욕설과 인격 모독, 갑질을 했다"라며 사과·사퇴를 요구한 바 있따.강태영 의원은 지난해 말 "의회 직원 여러분께 듸는 사과의 말씀"을 통해 "이번 일로 불편함과 상처를 느낀 직원분들께 진심으로 사과드립니다. 정례회 기간 중 감정이 격해진 상황에서 사용한 부적절한 표현에 대해 깊이 반성하고 있습니다"라고 했다.민주당 경남도당 관계자는 "강태영 의원의 소명을 들어 보는 절차부터 진행할 예정이다"라고 밝혔다.