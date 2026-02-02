메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

26.02.02 16:53최종 업데이트 26.02.02 16:53

김성제 의왕시장 '3기 신도시 자원회수시설 설치 백지화' 발표

2일 월례 조회에서 백지화 발표하며, "시민 공감대 충분히 형성된 지역 최종 입지를 결정 하겠다"

원고료로 응원하기
김성제 의왕시장 월례 조회
김성제 의왕시장 월례 조회 ⓒ 의왕시



김성제 의왕시장이 의왕·군포·안산 3기 신도시 내 의왕 자원회수시설 설치 계획을 백지화하겠다고 발표했다.

김 시장은 2일 시청 대회의실에서 열린 월례 조회에서 "3기 신도시 내 의왕 자원회수시설 설치 계획에 대해 전면 백지화를 추진하겠다"며"시민 의견을 최우선으로 반영해 합리적인 대안을 마련하겠다"고 말했다.

AD
3기 신도시 인근 주민들은 왕송호수 주변 자원회수시설 설치 계획에 반대 입장을 표명한 바 있다. 이에 의왕시는 지난 14일 한국토지주택공사와 함께 부곡동 주민센터에서 주민설명회를 열었고, 자원회수시설 설치와 관련한 지역 주민들의 의견을 들었다.

이날 설명회에서 의왕시 관계자는 신도시 내 의왕시에서 발생하는 폐기물을 처리하는 자원회수시설이 도시 운영에 꼭 필요한 기반 시설임을 설명했다. 또한 시민들의 공감과 동의 없이는 사업 추진이 어렵다는 점을 언급하며, 설치 계획을 재검토하겠다는 입장을 밝힌 바 있다.

의왕시에는 자체 자원회수시설이 없다. 30만㎡ 이상 공동주택단지를 개발 할 경우 자원회수시설 설치가 의무화되어 있어, 자원회수시설 설치가 필요한 형편이다. 이에 따라 의왕시는 의왕·군포·안산 공공주택지구 내 의왕시 사업구역에서 발생하는 폐기물을 처리하는 자원회수시설 설치를 계획해 왔다.

김 시장은"국토부·한국토지주택공사와 3기 신도시 내 자원회수시설 설치 백지화에 따른 지구계획 변경 방안을 협의하고, 상반기 중 의왕시 전체 폐기물 발생량과 처리방안을 종합적으로 검토하는 타당성 용역을 추진할 계획"이라며"주민 대표와 전문가, 시의원 등이 참여하는 입지선정위원회를 구성해 다양한 의견을 수렴한 뒤 시민들의 공감대가 충분히 형성된 지역을 중심으로 최종 입지를 결정하겠다"고 설명했다.

#김성제#의왕시#자원회수시설

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
10만인클럽
10만인클럽 회원
이민선 (doule10) 내방

궁금한 게 많아 '기자' 합니다.

이 기자의 최신기사신입생 절반도 못 채운 광명 진성고, 학부모들 항의집회 예고


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기