허태정 '비전선포식'... 대전충남 통합특별시장 도전 공식화

큰사진보기 ▲허태정 전 대전시장이 2일 오후 대전역 광장에서 충남대전통합특별시장 출마를 선언하는 '비전선포식'을 개최했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

허태정 전 대전시장이 2일 대전역 광장에서 '비전선포식'을 열고 충남·대전 통합특별시장(대전특별시장) 도전을 공식화하며, 대전과 충남을 대한민국 제2의 경제수도로 육성하겠다는 구상을 밝혔다.허 전 시장은 이날 비전선포식을 통해 자신의 도전을 '출마 선언'이 아닌 '비전선포식'으로 명명하며 "대전·충남 통합은 단순한 행정구역 결합이 아니라 수도권 일극 구조를 넘어 대한민국 성장 방식을 근본적으로 전환하는 국가적 대전환이다. 지방이 주도하는 새로운 성장축을 반드시 만들어내겠다"고 밝혔다.그는 대전과 충남을 하나의 생활·경제권으로 묶어 과학기술과 산업, 물류와 에너지, 관광이 결합된 광역 경제권을 조성하고, 이를 통해 수도권에 대응하는 제2의 경제수도로 도약시키겠다는 비전을 제시했다.허 전 시장은 "대전은 과학기술과 연구개발, 인재가 집적된 혁신의 중심지이고, 충남은 산업과 물류, 해양 경제와 에너지 분야에서 국가 성장의 잠재력을 갖춘 지역"이라며 "이 두 지역이 통합될 때 대한민국의 성장 축은 비로소 다극화될 수 있다"고 강조했다.허 전 시장은 충남·대전 통합특별시 실현을 위한 10대 핵심 과제로 ▲통합특별시 조기 완성과 권한 분산 ▲글로벌 혁신도시 조성 ▲서해안 국제경제·물류 거점 구축 ▲1시간 광역교통망 완성 ▲에너지 전환 기반 청정 스마트도시 조성 ▲순환형 글로벌 축제·관광벨트 조성 ▲농업·해양 미래산업화 ▲아이부터 어르신까지 삶이 편안한 사람 중심 특별시 ▲공공의료 확충과 의료 혁신 ▲기본소득 시행과 지역화폐 확대를 통한 민생경제 회복 등을 제시했다.그는 "통합의 성과는 대전만의 것도, 충남만의 것도 아닌 통합특별시민 모두의 성과가 돼야 한다"며 "행정은 분산하고, 산업은 역할을 나누며, 재정은 공정하게 설계하겠다"고 밝혔다.또한 허 전 시장은 연결·확장·순환이라는 3대 성장 전략을 제시하며, 이를 통해 연평균 3% 지역경제 성장과 임기 내 10만 개의 양질의 일자리 창출, GRDP 220조 원 달성이라는 구체적 목표를 공식화했다.이날 허 전 시장은 자신의 행정 경험을 강조하며 통합특별시를 완성할 적임자임을 자임했다.그는 "저는 청와대와 중앙부처에서 국정을 경험했고, 유성구청장과 대전시장을 거치며 12년간 행정 현장을 책임져 왔다"며 "말이 아니라 결과로 행정을 증명해 왔고, 이제 그 경험으로 통합특별시를 완성하겠다"고 말했다.아울러 이날 비전선포식 일정이 당초 1월 29일에서 2월 2일로 변경된 것과 관련해, 허 전 시장은 고 이해찬 전 국무총리의 별세에 따른 국가적 애도 기간을 고려한 결정이었다고 설명했다.허 전 시장은 비전선언문을 통해 대전역 광장을 상징적 공간으로 선택한 의미도 강조했다. 그는 "저는 오늘 대한민국 근대화의 상징이자 영남과 호남, 충청을 잇는 우리 삶의 교차로 대전역 광장에 섰다"며 "이곳에서 낡은 행정의 경계를 허물고, 충남과 대전이 하나로 도약하는 위대한 대항해의 시작을 알리고자 한다" 고 밝혔다.이어 "충남과 대전을 하나로 묶어 대한민국 제2의 경제수도로 만들겠다는 결연한 의지를 담아 충남대전통합특별시장 출마를 선언한다"며 "대전과 충남은 충분한 힘을 갖고 있고, 우리에게 필요한 것은 이 모든 힘을 하나로 모을 비전과 강력한 리더십"이라고 말했다.허 전 시장은 "대전·충남 통합의 비전은 선언에 머물러서는 안 된다"며 "통합특별시민의 출근길이 바뀌고, 아이 키우는 부담이 줄고, 청년이 살고 싶고 모여드는 삶의 변화로 증명돼야 한다"고 강조했다.끝으로 그는 "대전과 충남의 시간은 이제부터 새롭게 시작된다"며 "준비된 시장으로서 통합특별시를 완성하고, 세계와 경쟁하는 제2의 경제수도를 반드시 실현하겠다"고 비전선포식을 마무리했다.한편, 허 전 시장은 1965년(60세) 충청남도 예산군 출생으로 장복초·대술중·대전대성고·충남대를 졸업했다. 참여정부 대통령비서실 행정관, 과학기술부총리 정책보좌관, 대덕연구개발특구 복지센터 소장, 제11·12대 대전광역시 유성구청장, 제12대 대전광역시장 등을 역임했으며, 현재는 더민주전국혁신회의 공동 상임대표를 맡고 있다.