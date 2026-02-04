찬 성질의 녹차, 겨울에는 이렇게 마셔도 좋습니다

바쁜 일상 속, 차 한 잔으로 일상에 쉼표를 찍습니다. 차 한 잔을 마시며 24절기와 동양화를 오가며 흐르는 시간의 아름다움을 기록합니다.

큰사진보기 ▲입춘을 맞아 묵은 녹차들을 정리하기로 했다. ⓒ 노시은 관련사진보기

큰사진보기 ▲녹차의 기운이 너무 차게 느껴진다면 진피와 생강을 블렌딩해도 좋다. ⓒ 노시은 관련사진보기

큰사진보기 ▲누가 크래커의 달콤함과 쫀득함은 대만 여행의 추억을 떠올리게 한다 ⓒ 노시은 관련사진보기

큰사진보기 ▲생강의 알싸함과 진피의 상큼함 녹차의 쌉쌀함이 잘 어우러져 유쾌하다. ⓒ 노시은 관련사진보기

4일은 새해 첫 절기 입춘입니다. 입춘이 다가오면 우리들은 집 안을 정리하곤 합니다. 먼지를 털고 묵은 기운을 씻어내며, 문에 '立春大吉, 建陽多慶' 입춘축을 붙여 새 봄의 복을 맞이하죠.재미있는 건, 이 '봄맞이'의 감각이 나라별로 조금씩 다르다는 점이에요. 중국에선 입춘에 무를 씹어 먹거나 춘병·춘권을 먹으며 봄을 '한 입 베어 문다(咬春)'고도 합니다. 일본은 입춘 전날인 절분에 콩을 뿌려 액운을 떨쳐내고 새 절기로 넘어가는 의식을 치르죠. 겨울에서 봄으로 넘어가는 이때에 나쁜 기운이 들어올 수 있다고 생각했고, "악귀는 밖으로, 복은 안으로(鬼は外、福は内)!" 외쳤다고 합니다.청소든 와그작 소리를 내는 것이든 콩을 뿌리는 일이든, 입춘은 봄이라는 새 기운이 들어오기 전에, 남은 것을 정리해 새 것이 들어올 자리를 만드는 날이구나 싶습니다.차 마시는 일을 사랑하는 저는, 슬슬 올해 맞이할 새로운 녹차들에 대한 기대에 마음이 설레기 시작하는데요. 그래서 저는 입춘 즈음부터 꽁꽁 싸매 보관해두었던 녹차들을 꺼내 부지런히 마셔줍니다. 방치해서 산패된 묵은 게 아니라, 한 해를 통과하며 남은 차를 마지막으로 정리하며 새 녹차를 맞이하는 의식이랄까요. 사실 열심히 마셔서 비워줘야 새 차를 들일 자리가 생길 테니까 말이죠.하지만 입춘이라 해도 바깥공기는 여전히 찹니다. 이럴 때 성질이 찬 녹차만 계속 마시는 건 몸에 조금 부담이 될 수 있어요. 실제로 녹차는 발효 과정을 거치지 않아 찻잎이 가진 본연의 찬 기운을 그대로 품고 있거든요. 그래서 저는 여기에 진피를 조금 더해줍니다.진피는 겨울에 보이차와 섞어 마셔도 좋지만, 녹차와 만났을 때 성분학적으로 부담을 줄여는 조합이 됩니다. 진피 속에 풍부한 '비타민 P(헤스페리딘)' 성분이 모세혈관을 튼튼하게 하고 혈액 순환을 도와, 녹차의 냉기를 중화하고 체온을 유지해주기 때문입니다. 녹차가 입안을 맑게 씻어주면, 진피가 따뜻하게 길을 열어주는 셈이죠.혹시 이렇게 해도 배가 차갑게 느껴진다면 생강을 얇게 저며 한 조각 띄워보세요. 생강의 매운맛을 내는 '진저롤'과 '쇼가올' 성분이 혈관을 확장해 체온을 즉각적으로 높여줍니다. 차가운 녹차 베이스 위에서도 따뜻한 봄기운을 잃지 않게 돕는 조합입니다.차만 마시면 심심하니 저는 여기에 누가크래커를 곁들여봤어요. 대만에서 마신 차와 여행의 추억이 떠오르기 떄문이기도 하지만, 겉면에 콕콕 박힌 푸른 파 때문입니다. 겨우내 땅속에 있던 생명이 흙을 뚫고 나오는 봄의 새싹을 닮았거든요. 여기에 쫀득한 누가가 더해지니 올 한 해의 다복(多福)함이 우리 삶에 착 달라붙길 바라는 마음도 담아봅니다.야심차게 준비한 새해의 계획이 어긋나 속상하신가요? 사실 한 해의 진짜 시작은 입춘부터랍니다. 그러니까 지금부터 시작하면 됩니다. 그 전에 잠깐 숨 고르며 누가크래커에 향긋한 진피와 함께 우려낸 따뜻한 녹차 한 잔 마시며 새 계절을 맞이하는 가장 단정한 인사를 건네보시죠!